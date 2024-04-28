Пассажиропоток на границе резко увеличился: люди возвращаются на Пасху

Ежедневно пассажиропоток составляет 80-85 тысяч человек, вчера же этот показатель вырос до 110 тысяч. В Госпогранслужбе связывают это с выходными и грядущей Пасхой. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Вчера мы видели резкое увеличение пассажиропотока. За минувшие сутки границу пересекло почти 110 тысяч человек и здесь четко просматривается преимущество въезда в Украину. Если брать по нашим соотечественникам, то на 15 тысяч больше чем обычно - говорит Демченко.

Он пояснил, что такое резкое увеличение связано с выходными и грядущей Пасхой.

"Это надо связывать с выходными и приближением Пасхальных праздников", - добавил он.

Напомним

В будние дни объем пассажиропотока составляет 80-85 тысяч человек, а на выходных эта цифра возрастает до примерно 95 тысяч.