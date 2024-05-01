Для обеспечения правопорядка на Пасху привлекут более 20 тысяч правоохранителей

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  106329 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  106122 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  118198 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  148785 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148435 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204473 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168853 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187195 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161237 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143051 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Новости по теме
Для обеспечения правопорядка на Пасху привлекут более 20 тысяч правоохранителей

Для обеспечения правопорядка на Пасху привлекут более 20 тысяч правоохранителей

  •  193 просмотра
В нескольких регионах Украины заметили странную вспышку в небе

В нескольких регионах Украины заметили странную вспышку в небе

  •  714 просмотра
Глава МИД Франции обсудил с Нетаньяху условия мира на Ближнем Востоке

Глава МИД Франции обсудил с Нетаньяху условия мира на Ближнем Востоке

  •  1055 просмотра
Протесты против закона об "иноагентах" продолжаются: в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции

Протесты против закона об "иноагентах" продолжаются: в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции

  •  1459 просмотра
Войска рф атаковали Одессу баллистикой: три человека погибли, еще трое ранены

Войска рф атаковали Одессу баллистикой: три человека погибли, еще трое ранены

  •  2796 просмотра
россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"

россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"

  •  4488 просмотра
Для защиты подземных газохранилищ: "Нафтогаз" призвал партнеров усилить ПВО Украины

Для защиты подземных газохранилищ: "Нафтогаз" призвал партнеров усилить ПВО Украины

  •  4496 просмотра
Пентагон призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot

Пентагон призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot

  •  6247 просмотра
Президент Грузии призвала силовиков прекратить разгон протестующих в Тбилиси

Президент Грузии призвала силовиков прекратить разгон протестующих в Тбилиси

  •  5364 просмотра
Страны G7 обещают работать над уменьшением зависимости от российской атомной энергетики

Страны G7 обещают работать над уменьшением зависимости от российской атомной энергетики

  •  5330 просмотра

Популярные

У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"

У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"

  •  49999 просмотра
Приближает к неотвратимости наказания - Кулеба приветствовал решение Совета Европы о подготовке создания Спецтрибунала

Приближает к неотвратимости наказания - Кулеба приветствовал решение Совета Европы о подготовке создания Спецтрибунала

  •  27222 просмотра
Россияне разгоняют фейк о «внештатной ситуации» на Хмельницкой АЭС

Россияне разгоняют фейк о «внештатной ситуации» на Хмельницкой АЭС

  •  23293 просмотра
ChatGPT теперь может запоминать информацию: функция памяти доступна для пользователей Plus

ChatGPT теперь может запоминать информацию: функция памяти доступна для пользователей Plus

  •  74175 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

  •  111257 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае

  •  116535 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

  •  111257 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

  •  129490 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

  •  154314 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  187159 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  189992 просмотра

Для обеспечения правопорядка на Пасху привлекут более 20 тысяч правоохранителей

Более 23 000 правоохранителей будут задействованы для обеспечения правопорядка во время празднования Пасхи по всей Украине, а более 10 миллионов верующих, как ожидается, посетят богослужения в 13 000 культовых сооружениях.

Общество •   •  193 просмотра
Для обеспечения правопорядка на Пасху привлекут более 20 тысяч правоохранителей

В нескольких регионах Украины заметили странную вспышку в небе

Вспышку в небе видели жители Харьковской, Сумской, Полтавской и Запорожской областей. В сети предполагают, что это был метеор, как это было в прошлом году.

Общество •   •  714 просмотра
В нескольких регионах Украины заметили странную вспышку в небе

Глава МИД Франции обсудил с Нетаньяху условия мира на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн объявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху условия мира на Ближнем Востоке, которые включают освобождение заложников, подписание соглашения о прекращении огня и начало деэскалации в Ливане.

Новости Мира •   •  1055 просмотра
Глава МИД Франции обсудил с Нетаньяху условия мира на Ближнем Востоке

Протесты против закона об "иноагентах" продолжаются: в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции

Во время акции протеста против закона об "иноагентах" правоохранители избили главу крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. Также сообщается, что силовики избили лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили.

Новости Мира •   •  1459 просмотра
Протесты против закона об "иноагентах" продолжаются: в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции

Войска рф атаковали Одессу баллистикой: три человека погибли, еще трое ранены

российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Одессе, в результате чего три человека погибли и еще трое получили ранения, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Война •   •  2796 просмотра
Войска рф атаковали Одессу баллистикой: три человека погибли, еще трое ранены

россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"

россияне организовали выставку уничтоженных трамваев из Мариуполя как «развлечение», искажая историю оккупации и уничтожения украинского города.

Общество •   •  4488 просмотра
россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"

Для защиты подземных газохранилищ: "Нафтогаз" призвал партнеров усилить ПВО Украины

Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны от международных партнеров для защиты своих подземных хранилищ газа, которые имеют решающее значение для энергетической безопасности Европы.

Война •   •  4496 просмотра
Для защиты подземных газохранилищ: "Нафтогаз" призвал партнеров усилить ПВО Украины

Пентагон призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot

На фоне российских ракетных атак глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны, имеющие зенитно-ракетные комплексы Patriot, передать их Украине, подчеркнув, что противовоздушная оборона является ключевой темой на последнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Война •   •  6247 просмотра
Пентагон призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot

Президент Грузии призвала силовиков прекратить разгон протестующих в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Министерство внутренних дел прекратить применение непропорциональной силы против мирных протестующих, выступающих против закона об "иностранных агентах", осудив насилие во время Страстной недели.

Новости Мира •   •  5364 просмотра
Президент Грузии призвала силовиков прекратить разгон протестующих в Тбилиси

Страны G7 обещают работать над уменьшением зависимости от российской атомной энергетики

Министры энергетики G7 договорились работать над уменьшением зависимости своих стран от российских товаров, связанных с ядерной промышленностью, в том числе способствовать диверсификации цепочки поставок ядерного топлива, свободной от российского влияния.

Новости Мира •   •  5330 просмотра
Страны G7 обещают работать над уменьшением зависимости от российской атомной энергетики