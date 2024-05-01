Для обеспечения правопорядка на Пасху привлекут более 20 тысяч правоохранителей

Для обеспечения правопорядка на Пасху в Украине будет привлечено более 23 тысяч правоохранителей. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев, передает УНН.

Детали

По его словам, ожидается, что на Пасху в храмы придут более 10 миллионов верующих, а в 13 тысячах культовых сооружений Украины состоятся богослужения.

Ахрамеев рассказал, для обеспечения правопорядка будет работать Нацполиция. В частности, будут созданы резервы из числа полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов.

Нацполицией будут приняты необходимые меры, направленные на надлежащее обеспечение правопорядка, включающие обеспечение публичной безопасности и порядка во время проведения религиозных обрядов, а также увеличение количества авто- и пеших нарядов на улицах населенных пунктов - пояснил начальник департамента превентивной деятельности.

Он также подчеркнул, что на Пасху увеличат количество следственно-оперативных групп для быстрого реагирования и документирования противоправных действий.

В целом будет привлечено более 23 тыс. правоохранителей. Разумеется, мы будем нести службу бок о бок с нашими коллегами из службы чрезвычайных ситуаций - заметил Ахрамеев.

Дополнение

Отдельно начальник департамента превентивной деятельности предупредил, что в в Пасхальную ночь график комендантского часа не изменится: он продлится с 00:00 до 05:00.

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Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что накануне Пасхи резко вырос пассажиропоток на границе. Так, за сутки в страну въехало более 110 тысяч человек.