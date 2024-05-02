В Воздушных силах не исключают ракетные удары рф в Пасхальную ночь

На Пасху существует риск ракетных ударов со стороны врага, но украинская ПВО готовы к отражению атаки. Гражданам следует оставаться бдительными, независимо от праздничных дней. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

Мы не можем исключать, что коварный враг может просто навредить, испортив людям праздник прямо на Пасхальную ночь, нанеся ракетные удары. В свою очередь, мы готовы к отражению атаки и людям стоит быть внимательными в любое время, несмотря на какие-то важные дни - сказал Евлаш.

Напомним

Российская армия вечером 1 мая попала в сортировочное депо и отделение Новой почты в Одессе. В них попала ракета рашистов.

Для обеспечения правопорядка на Пасху привлекут более 20 тысяч правоохранителей