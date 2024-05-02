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В Воздушных силах не исключают ракетные удары рф в Пасхальную ночь
Существует риск российских ракетных ударов в Пасхальную ночь, но украинская противовоздушная оборона готова отразить атаку, поэтому граждане должны оставаться бдительными, несмотря на праздники.
На Николаевщине более 280 тысяч гектаров остаются заминированными - Ким
В Николаевской области очищено более 125 000 гектаров заминированных земель, но темпы будут замедляться, поскольку остаются более сложные участки, требующие разминирования.
Каждый второй расчет в Украине через ПРРО: "кассы в смартфоне" вдвое популярнее традиционных
Количество онлайн-кассовых аппаратов в Украине существенно возросло с момента их введения в 2020 году, тогда как количество традиционных кассовых аппаратов сократилось, что свидетельствует о смещении в сторону онлайн-кассовых аппаратов, которые сейчас составляют 70% всех устройств финансового учета в стране.
Информатор "вагнеровцев" хотел найти аэродромы ВСУ в Донецкой области - СБУ нашла его
Информатор "вагнеровцев" был задержан СБУ в Донецкой области.
Войска рф обстреляли 4 громады Сумщины: зафиксировано 27 взрывов
российские войска обстреляли 4 населенных пункта в Сумской области, зафиксировано 27 взрывов из артиллерии, минометов и мин.
Кулеба: половина энергетической системы Украины повреждена, союзники отстают от графика поставок помощи
Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что пакет помощи США поднял боевой дух, но батарея "Патриотов" подняла бы его еще больше, поскольку украинцы больше всего страдают от российских ракетных обстрелов. А половина энергетической системы Украины повреждена.
На станции метро "Зверинецкая" в Киеве взялись за замену букв со старого названия
52 символа нового названия станции "Зверинецкая" установили на станции киевского метрополитена, заменив старое название "Дружбы народов".
Армения и НАТО согласовали сотрудничество на 2024 год
Армения и НАТО согласовали программу военного сотрудничества на 2024 год и очертили сферы сотрудничества во время консультаций в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой
Согласно расследованию Human Rights Watch с декабря 2023 года российские солдаты казнили по меньшей мере 15 украинских солдат, которые пытались сдаться в плен, и, возможно, еще 6.
На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших
В однокомнатной квартире в Михайловской-Рубежовке Киевской области произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 13 человек, в том числе 5 детей, а два человека отравились угарным газом.