Зеленский: россияне в апреле выпустили по Украине более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб

Только за апрель российские войска атаковали Украину более чем 300 ракетами различных типов, выпустили по украинским населенным пунктам почти 300 БПЛА типа Shahed и более 3200 управляемых авиабомб, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Только за один этот апрель российские террористы применили более 300 ракет различных типов, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб против Украины. Наши города и общины от Сумщины до Одесской области, Днепровщина, Харьковщина, Донетчина, Николаев, Херсон ежедневно и каждую ночь страдают от этого сознательного и подлого террора - написал Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул, что тысячи жизней украинцев были спасены благодаря помощи лидеров и стран, "которые уже поддержали наш воздушный щит и которые уже действенно давят санкциями против российской военной машины".

Впрочем, как заметил Зеленский, эти вражеские удары унесли "много жизней".

"И только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на россию, силой систем ПВО, которые предоставляются Украине, силой наших воинов, которые удерживают линию фронта", - резюмировал глава государства.

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