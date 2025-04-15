Ворог активно атакує на Покровському та Курахівському напрямках, на Харківщині й під Авдіївкою просування немає - НГУ

За минулу добу на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, третина з них - на Покровському та Курахівському напрямках. На Харківщині та під Авдіївкою ворог не просунувся вперед.