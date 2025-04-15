Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.
Президент України висловив впевненість, що новий американський президент зможе зупинити агресію терористичної країни. Зеленський наголосив на неможливості "обнулення" злочинів росії та необхідності справедливого миру.
Понад 50 ветеранів війни змагалися у чотирьох видах спорту на турнірі "Звитяга Нескорених". Захід вперше пройшов у родинному форматі за підтримки МХП та Федерації стронгмену України.
У застосунку Дія додано дві нові військові облігації, названі на честь Авдіївки та Дебальцевого. Облігації мають ставки 15,6% та 16,5% відповідно, з датами виплати у 2026 та 2027 роках.
Україна репатріювала тіла 501 полеглого воїна з різних напрямків бойових дій. Найбільше тіл повернуто з Авдіївського напрямку - 382, також є загиблі з Бахмутського, Мар'їнського та інших ділянок фронту.
Правоохоронці запобігли втечі до росії агентки фсб, яка передавала ворогу дані про українські війська на Покровському напрямку. 38-річній жительці Селидового загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
Рекламні плакати "Я люблю Третю штурмову" з зображенням жінок викликали суперечки в соцмережах. Частина користувачів вважає рекламу сексистською, інші вказують на її ефективність для цільової аудиторії.
Армія рф зосереджує зусилля в Авдіївсько-Покровському секторі, створюючи умови для наступу. За даними британської розвідки, росіяни спробують захопити Селидове найближчими тижнями та просуваються до центру Торецька.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що без міжнародної підтримки Україна може програти війну за 15 днів. Він наголосив на важливості продовження допомоги, щоб Україна могла вести переговори з Росією на сприятливих умовах.
Британська розвідка повідомляє про значні руйнування в Бахмуті внаслідок російського наступу та невибіркового обстрілу. Пошкоджено школи, вокзали, житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.
За три дні обов'язкової евакуації з небезпечних районів Донецької області вивезено 1010 дітей з 756 родин. Евакуація триває, залишилось вивезти ще 3723 дитини з 28 найнебезпечніших населених пунктів.
Президент Володимир Зеленський взяв участь у молитовному заході з нагоди Дня української державності та Дня хрещення Київської Русі, вручив державні нагороди, зокрема звання Героя України, загиблим воїнам та вручив паспорти України молодим громадянам.
Незважаючи на постійні великі втрати, росія щомісяця вербує від 25 000 до 30 000 нових солдатів. Командування рф посилає хвилю за хвилею військ на українську оборону, сподіваючись подолати її і прорвати лінії окопів.
Російські окупаційні війська застосовують важкі вогнеметні системи, такі як "Солнцепек", у місті Часів Яр Донецької області через відсутність успіху у спробах штурму. та намагаючись знищити місто, як і інші.
Ще п'ятьох бойовиків, які воювали проти українських сил у Донецькій та Запорізькій областях, засуджено до 15 років ув'язнення за штурми Авдіївки, Бахмута та Роботиного на підставі доказів, наданих Службою безпеки України.
З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року щонайменше 350 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені, 24 російських судна були потоплені або пошкоджені в Чорному морі, що підкреслює високу ціну, яку росія заплатила за імперські амбіції глави кремля володимира путіна.
Росія досягла обмеженого прогресу в Україні через брак зброї для України, незважаючи на триваючі бомбардування міст та спроби відкрити нові фронти.
За даними ІМІ, серед російських злочинів – 11 випадків – викрадення, обстріли телевеж та кібератаки.
За даними британської розвідки, російські війська домоглися незначного прогресу на Авдіївсько-Покровському напрямку в Донецькій області, незважаючи на інтенсивні обстріли і великі втрати.
Російські війська захопили близько 752 квадратних кілометрів української території в 2024 році, незважаючи на завищену оцінку Міністра оборони Росії Андрія Білоусова в 880 квадратних кілометрів.
Служба безпеки затримала російську інформаторку, яка шпигувала за українськими силами оборони під час боїв за Авдіївку, надаючи розвіддані військам рф.
росіяни продовжують обстрілювати цивільні райони Чернігівської області: зафіксовано 19 вибухів від ймовірних обстрілів з мінометів калібру 120 мм, жертв немає.
За минулу добу на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, третина з них - на Покровському та Курахівському напрямках. На Харківщині та під Авдіївкою ворог не просунувся вперед.
Хоча росія відкрила нову вісь наступу в Харківській області, вона продовжує інтенсивні атаки на Донбасі, концентруючи зусилля на північний захід від Авдіївки, щоб розділити українські сили, повідомляє британська розвідка.
Російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників у тилових районах України через відсутність в Україні засобів протиповітряної оборони.
Росія посилила свою дезінформаційну кампанію з метою дискредитації президента України Володимира Зеленського та підриву його легітимності, згідно з нещодавньою оцінкою американської розвідки.
Михайло Драпатий, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, змінив Юрія Галушкіна на посаді командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Харків".
Підрозділи російсько-окупаційних військ отримали завдання чинити максимальний тиск по всій лінії фронту, особливо на Бахмутському напрямку, намагаючись просунутися максимально широким фронтом.
Російські окупанти перекидають боєприпаси та живу силу з Маріуполя до Волновахи, зокрема, щонайменше 23 трали з гусеничною технікою - танками та БМП, які, ймовірно, будуть передислоковані в район Волноваха-Вугледар-Курахове.
У Харківській області Збройні сили України на ранок відбили 9 російських атак, ведучи оборонні бої з метою стримування ворожого наступу та знищення окупантів.