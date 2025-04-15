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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24670 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151597 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 133758 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136337 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132663 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133162 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195605 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77416 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164516 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116628 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 69 штурмів на Покровському напрямку

Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.

Війна • 2 квітня, 19:58 • 10405 перегляди

Зеленський вірить, що Україна разом зі США здатні змусити рф до справедливого миру

Президент України висловив впевненість, що новий американський президент зможе зупинити агресію терористичної країни. Зеленський наголосив на неможливості "обнулення" злочинів росії та необхідності справедливого миру.

Суспільство • 31 грудня, 22:00 • 25779 перегляди

"Звитяга Нескорених": у Каневі відбувся командний кубок України зі стронгмену серед ветеранів у родинному форматі

Понад 50 ветеранів війни змагалися у чотирьох видах спорту на турнірі "Звитяга Нескорених". Захід вперше пройшов у родинному форматі за підтримки МХП та Федерації стронгмену України.

Суспільство • 23 грудня, 14:17 • 24617 перегляди

У Дії з'явились нові військові облігації - "Авдіївка" та "Дебальцеве"

У застосунку Дія додано дві нові військові облігації, названі на честь Авдіївки та Дебальцевого. Облігації мають ставки 15,6% та 16,5% відповідно, з датами виплати у 2026 та 2027 роках.

Війна • 23 жовтня, 12:06 • 17484 перегляди

Україна повернула 501 полеглого воїна

Україна репатріювала тіла 501 полеглого воїна з різних напрямків бойових дій. Найбільше тіл повернуто з Авдіївського напрямку - 382, також є загиблі з Бахмутського, Мар'їнського та інших ділянок фронту.

Війна • 18 жовтня, 12:27 • 28235 перегляди

Намагалась втекти з України: затримано агентку фсб, яка допомагала ворогу наступати на Покровськ

Правоохоронці запобігли втечі до росії агентки фсб, яка передавала ворогу дані про українські війська на Покровському напрямку. 38-річній жительці Селидового загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Війна • 16 жовтня, 07:52 • 14756 перегляди

Жінка трофей? Реклама Третьої штурмової бригади викликала обурення в соцмережах

Рекламні плакати "Я люблю Третю штурмову" з зображенням жінок викликали суперечки в соцмережах. Частина користувачів вважає рекламу сексистською, інші вказують на її ефективність для цільової аудиторії.

Суспільство • 12 жовтня, 14:19 • 51934 перегляди

Армія рф продовжує створювати умови для наступу на Покровськ, спробує захопити Селидове найближчими тижнями - британська розвідка

Армія рф зосереджує зусилля в Авдіївсько-Покровському секторі, створюючи умови для наступу. За даними британської розвідки, росіяни спробують захопити Селидове найближчими тижнями та просуваються до центру Торецька.

Війна • 11 жовтня, 14:29 • 15478 перегляди

Якщо союзники відмовляться від підтримки України, то рф завершить війну за 15 днів - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що без міжнародної підтримки Україна може програти війну за 15 днів. Він наголосив на важливості продовження допомоги, щоб Україна могла вести переговори з Росією на сприятливих умовах.

Війна • 7 жовтня, 13:16 • 15940 перегляди

Британська розвідка показала масштаби руйнувань Бахмута

Британська розвідка повідомляє про значні руйнування в Бахмуті внаслідок російського наступу та невибіркового обстрілу. Пошкоджено школи, вокзали, житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Суспільство • 11 серпня, 16:56 • 52855 перегляди

На Донеччині евакуювали 1010 дітей, залишилось вивезти ще 3723

За три дні обов'язкової евакуації з небезпечних районів Донецької області вивезено 1010 дітей з 756 родин. Евакуація триває, залишилось вивезти ще 3723 дитини з 28 найнебезпечніших населених пунктів.

Суспільство • 8 серпня, 10:36 • 30064 перегляди

Зеленський у День державності нагородив військових та вручив паспорти юним громадянам

Президент Володимир Зеленський взяв участь у молитовному заході з нагоди Дня української державності та Дня хрещення Київської Русі, вручив державні нагороди, зокрема звання Героя України, загиблим воїнам та вручив паспорти України молодим громадянам.

Суспільство • 15 липня, 10:59 • 23485 перегляди

Щомісяця росія вербує до 30 тисяч нових бійців - NYT

Незважаючи на постійні великі втрати, росія щомісяця вербує від 25 000 до 30 000 нових солдатів. Командування рф посилає хвилю за хвилею військ на українську оборону, сподіваючись подолати її і прорвати лінії окопів.

Війна • 29 червня, 10:41 • 34273 перегляди

"Практика росіян незмінна": Волошин пояснив, чому окупанти знищують Часів Яр "Солнцепьоками"

Російські окупаційні війська застосовують важкі вогнеметні системи, такі як "Солнцепек", у місті Часів Яр Донецької області через відсутність успіху у спробах штурму. та намагаючись знищити місто, як і інші.

Війна • 28 червня, 12:37 • 22432 перегляди

Штурмували Авдіївку, Бахмут та Роботине: ще п'ять бойовиків отримали 15 років тюрми

Ще п'ятьох бойовиків, які воювали проти українських сил у Донецькій та Запорізькій областях, засуджено до 15 років ув'язнення за штурми Авдіївки, Бахмута та Роботиного на підставі доказів, наданих Службою безпеки України.

Війна • 27 червня, 14:06 • 24809 перегляди

Втрати рф у війні проти України вже 350 тисяч вбитими або пораненими, 24 судна - Остін

З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року щонайменше 350 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені, 24 російських судна були потоплені або пошкоджені в Чорному морі, що підкреслює високу ціну, яку росія заплатила за імперські амбіції глави кремля володимира путіна.

Війна • 13 червня, 12:36 • 23431 перегляди

Bloomberg: Росія досягла обмеженого прогресу на тлі браку зброї в Україні

Росія досягла обмеженого прогресу в Україні через брак зброї для України, незважаючи на триваючі бомбардування міст та спроби відкрити нові фронти.

Війна • 9 червня, 02:53 • 72633 перегляди

В Україні у травні зафіксували 16 випадків порушень свободи слова - ІМІ

За даними ІМІ, серед російських злочинів – 11 випадків – викрадення, обстріли телевеж та кібератаки.

Суспільство • 6 червня, 14:21 • 20044 перегляди

На Донбасі війська рф зазнають значних втрат, їхні успіхи незначні - британська розвідка

За даними британської розвідки, російські війська домоглися незначного прогресу на Авдіївсько-Покровському напрямку в Донецькій області, незважаючи на інтенсивні обстріли і великі втрати.

Війна • 4 червня, 11:32 • 14449 перегляди

ISW: російська армія від початку року окупувала 752 квадратних кілометри

Російські війська захопили близько 752 квадратних кілометрів української території в 2024 році, незважаючи на завищену оцінку Міністра оборони Росії Андрія Білоусова в 880 квадратних кілометрів.

Війна • 1 червня, 03:39 • 31254 перегляди

Допомагала військам рф захопити Авдіївку: затримано російську інформаторку

Служба безпеки затримала російську інформаторку, яка шпигувала за українськими силами оборони під час боїв за Авдіївку, надаючи розвіддані військам рф.

Війна • 31 травня, 07:33 • 28610 перегляди

росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину: зафіксовано 19 вибухів

росіяни продовжують обстрілювати цивільні райони Чернігівської області: зафіксовано 19 вибухів від ймовірних обстрілів з мінометів калібру 120 мм, жертв немає.

Суспільство • 23 травня, 06:59 • 22604 перегляди

Ворог активно атакує на Покровському та Курахівському напрямках, на Харківщині й під Авдіївкою просування немає - НГУ

За минулу добу на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, третина з них - на Покровському та Курахівському напрямках. На Харківщині та під Авдіївкою ворог не просунувся вперед.

Війна • 23 травня, 06:21 • 15309 перегляди

Хоч росія відкрила нову вісь у Харківській області, вона продовжує інтенсивний наступ на Донбасі – британська розвідка

Хоча росія відкрила нову вісь наступу в Харківській області, вона продовжує інтенсивні атаки на Донбасі, концентруючи зусилля на північний захід від Авдіївки, щоб розділити українські сили, повідомляє британська розвідка.

Війна • 21 травня, 12:00 • 18736 перегляди

Ворожі розвідувальні БПЛА можуть залітати у глибокий український тил - ISW

Російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників у тилових районах України через відсутність в Україні засобів протиповітряної оборони.

Війна • 17 травня, 06:22 • 88171 перегляди

Росія посилює дезінформаційну кампанію проти Зеленського – розвідка США

Росія посилила свою дезінформаційну кампанію з метою дискредитації президента України Володимира Зеленського та підриву його легітимності, згідно з нещодавньою оцінкою американської розвідки.

Війна • 15 травня, 22:25 • 28619 перегляди

На тлі наступу рф змінили командувача угруповання військ "Харків"

Михайло Драпатий, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, змінив Юрія Галушкіна на посаді командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Харків".

Війна • 13 травня, 12:49 • 23456 перегляди

Окупанти отримали завдання максимально тиснути по всьому фронту - Назаренко

Підрозділи російсько-окупаційних військ отримали завдання чинити максимальний тиск по всій лінії фронту, особливо на Бахмутському напрямку, намагаючись просунутися максимально широким фронтом.

Війна • 12 травня, 06:51 • 77519 перегляди

У Маріуполі фіксують рух російських вантажівок із боєкомплектом в бік Волновахи

Російські окупанти перекидають боєприпаси та живу силу з Маріуполя до Волновахи, зокрема, щонайменше 23 трали з гусеничною технікою - танками та БМП, які, ймовірно, будуть передислоковані в район Волноваха-Вугледар-Курахове.

Війна • 11 травня, 09:39 • 52331 перегляди

Сили оборони здійснюють вогневе ураження окупантів на Харківщині, тривають оборонні бої - Волошин

У Харківській області Збройні сили України на ранок відбили 9 російських атак, ведучи оборонні бої з метою стримування ворожого наступу та знищення окупантів.

Війна • 11 травня, 09:06 • 43156 перегляди