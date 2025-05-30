$41.530.06
46.800.27
ukenru
Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки
Ексклюзив
11:01 • 718 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

Ексклюзив
08:52 • 16486 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

07:41 • 29855 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

06:54 • 22122 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 24996 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 146609 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 162668 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 140469 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 124563 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 221274 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
61%
747мм
Популярнi новини

Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог

30 травня, 02:25 • 17690 перегляди

Удар "шахеда" по Ізюму: ворог атакував промислову зону

30 травня, 03:13 • 16312 перегляди

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 травня, 04:24 • 20396 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 11150 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 10431 перегляди
Публікації

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

08:52 • 16510 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

07:41 • 29873 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 13:16 • 146616 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 221278 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 224516 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Хакан Фідан

Кіт Келлогг

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Туреччина

Білий дім

Реклама
УНН Lite

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 10647 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 11357 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 114720 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 107301 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 119974 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

Старлінк

Financial Times

TikTok

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

Київ • УНН

 • 564 перегляди

У новому розслідуванні УНН розглядаються мережі eStore, iPeople, Appleroom, що підозрюються в торгівлі контрафактною технікою. Виявлено факти ухилення від сплати податків та відсутність необхідного маркування.

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

В рамках дослідження ринку торгівлі контрафактною технікою ми продовжує розбирати мережі, що підозрюються у здійсненні такої торгівлі. Ми вже писали про великих учасників ринку таких як "Ябко", Yabluka та Stylus. Тепер ми звернули увагу на дещо менші мережі, які, однак, виявилися не менш цікавими. Детальніше читайте в матеріалі УНН. 

eStore

В  інтернеті можна виявити свідчення продажу цією мережею техніки без фіскальних чеків. Крім того, пакування товарів не містить відповідних позначень, які мають бути на легально завезеній в Україну техниці. 

Цікаво, з того що нам вдалося виявити у відкритих джерелах, мережа вдається до імітування фіскальних чеків - недосвідчений покупець, який не знає, як перевірити чек на відповідність вимогам законодавства, легко може повірити, що це саме той чек, що потрібен. 

Про відсутність фіскального чека та відповідного маркування свідчить і дослідження Центру експертиз "Тест". 

 

Власник бренду eStore - Сергій Пєхотін з Авдіївки.  Ця особа також причетна до підприємства "Електронікс Україна", яке було зареєстроване у 2013 році в Донецьку і наразі ліквідоване, а також до діючого ТОВ "Електроникс ЮА", яке зареєстроване у столиці та займається оптовою торгівлею електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього. 

Нам не вдалося виявити прямий зв'язок між цією компанією та  eStore  (окрім причетності Пєхотіна) та дещо цікаве у цій компанії все ж є - серед засновників компанії значиться Аліса Юріївна Савіна і як нам вдалося встановити особа з аналогічним ПІБ та одним і тим самим місцем реєстрації так чи інакше причетна до більш ніж трьох десятків компаній з різними профілями діяльності.  А деякі з цих підприємств є фігурантами кримінальних проваджень, зокрема про незаконне заволодіння земельними ділянками та бюджетними коштами. 

На псевдофіскальних чеках, які видає eStore своїм покупцям, вказана ТОВ "Технодром Плюс", що зареєстрована у 2023 році у селі Тарасівка на Київщині. Керує цією компанією Геннадій Погрібний, а власником є Данііл Макерін.

Попри те, що компанія зареєстрована відносно нещодавно, вона вже встигла потрапити в поле зору податкової. Так, під час перевірки податківці виявили факт відсутності у підприємства  реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, зареєстрованого у встановленому законодавством порядку. Така оказія трапилася з компанією у 2024 році. 

Але якщо копнути глибше за торговою маркою eStore, то знаходимо кримінальне провадження, яке розслідувалося правоохоронцями ще у 2015 році . 

"В ході досудового розслідування встановлено, що роздрібними магазинами "eStore", що розташовані за адресами: м. Київ, пл.Майдан Незалежності, перша лінія ТВК "Глобус", другий поверх; м. Київ, вул.Хрещатик/Червоноармійська, 1-3/2, ТЦ "Арена-City", та веб-сайтом "estorе.ua" незаконно розповсюджується продукція, позначена торговельною маркою Apple, яка за всіма ознаками є контрафактною та/або продукцією невідомого походження, яка не завозилась на територію України офіційними імпортерами та не призначена для постачання та продажу на території України. Вказане дає підстави вважати, що ця продукція переміщена через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності компанії-правовласника, митних правил та без сплати передбачених законодавством митних платежів".

В цьому ж кримінальному провадженні йдеться про ймовірне використання ФОПів для проведення різного роду торгових операцій. Тим, хто читав наші попередні статті про ринок "сірої" електроніки такі схеми вже відомі.

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою28.05.25, 15:43 • 112256 переглядiв

iPeople

За нашою інформацією станом на 2025 рік ця мережа налічує більше 30 офлайн-магазинів.

Вже відома перевірка Центру експертиз "Тест" засвідчила, що в мережі продається техніка, що немає ні ідентифікації продавця, ні маркування відповідності технічним регламентам, ні інформації про імпортера. Крім того пакування немає написів українською, а покупцеві не видається фіскальний чек. Всі ці ознаки притаманні "сірій", нелегально завезеній в Україну техніці. 

Цікаво, що у 2023 році  iPeople став номінантом конкурсу "Народний бренд" проведеного у Вінниці місцевим RIA Media. 

Ще цікавіше, що, ймовірно для свого просування, бренд використовував фото з відомим боксером Олександром Усиком. 

Сподіваємося, що всесвітньовідомий чемпіон не знав, що позував на фоні логотипу мережі, яка за всіма ознаками продає контрабандну техніку. 

Торгова марка iPeople належить Артуру Філіповичу та Роману Мельнику. 

Артур Філіпович є керівником та власником ТОВ "Технопро", яке зареєстроване у Львові та займається роздрібною торгівлею телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах. З цією компанією у 2018 році судилася тоді ще Державна фіскальна служба через податковий борг.   А у 2019 році вже сам Філіпович відповідав перед судом, як фізична особа підприємець, за несплату штрафу за рекламу у невстановлених місцях. 

Ще один момент, що привернув нашу увагу під час дослідження iPeople - це судова ухвала від 2023 року. У ній, зокрема, йдеться, що заявник просить прийняти міри щодо незаконного відтворення баз даних Ipeople.in.ua Інтернет ресурсом Ipeople.space. 

В ході проведення досудового розслідування встановлено що невідомі особи використовуючи сайт "iPeople.space" здійснюють реалізацію неоригінальної продукції "Apple" під видом оригінальної

- йдеться у судовому документі і додається, що при цьому використовується торгівельна марка «iPeople».

Тобто мережа, яка і сама торгує технікою, що має всі ознаки контрафактної, пішла до правоохоронців і поскаржилася, що хтось здійснює нелегальну торгівлю від імені її бренду? Здається, що так. 

Appleroom

Як нам відомо ця мережа налічує близько двох десятків магазинів. Торгова марка Appleroom належить Анастасії Смірновій, яка є власницею ТОВ "Рум Трейд Мобайл", яке серед іншого може здійснювати роздрібну торгівлю телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах. Раніше власником цієї компанії був Назар Шмигельский, який також значиться заявником на реєстрацію ТМ Appleroom. 

Ця мережа, як інші привертала увагу контролюючих органів через порушення порядку розрахунків у сфері торгівлі.

Наразі за інсайдерською інформацією Appleroom був викуплений мережею "Ябко". 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
Авдіївка
Україна
Apple Inc.
Олександр Усик
Донецьк
Вінниця
Львів
Київ
Brent
$63.89
Bitcoin
$105,928.90
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.30
Золото
$3,319.74
Ethereum
$2,613.55