Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

В рамках дослідження ринку торгівлі контрафактною технікою ми продовжує розбирати мережі, що підозрюються у здійсненні такої торгівлі. Ми вже писали про великих учасників ринку таких як "Ябко", Yabluka та Stylus. Тепер ми звернули увагу на дещо менші мережі, які, однак, виявилися не менш цікавими. Детальніше читайте в матеріалі УНН.

eStore

В інтернеті можна виявити свідчення продажу цією мережею техніки без фіскальних чеків. Крім того, пакування товарів не містить відповідних позначень, які мають бути на легально завезеній в Україну техниці.

Цікаво, з того що нам вдалося виявити у відкритих джерелах, мережа вдається до імітування фіскальних чеків - недосвідчений покупець, який не знає, як перевірити чек на відповідність вимогам законодавства, легко може повірити, що це саме той чек, що потрібен.

Про відсутність фіскального чека та відповідного маркування свідчить і дослідження Центру експертиз "Тест".

Власник бренду eStore - Сергій Пєхотін з Авдіївки. Ця особа також причетна до підприємства "Електронікс Україна", яке було зареєстроване у 2013 році в Донецьку і наразі ліквідоване, а також до діючого ТОВ "Електроникс ЮА", яке зареєстроване у столиці та займається оптовою торгівлею електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього.

Нам не вдалося виявити прямий зв'язок між цією компанією та eStore (окрім причетності Пєхотіна) та дещо цікаве у цій компанії все ж є - серед засновників компанії значиться Аліса Юріївна Савіна і як нам вдалося встановити особа з аналогічним ПІБ та одним і тим самим місцем реєстрації так чи інакше причетна до більш ніж трьох десятків компаній з різними профілями діяльності. А деякі з цих підприємств є фігурантами кримінальних проваджень, зокрема про незаконне заволодіння земельними ділянками та бюджетними коштами.

На псевдофіскальних чеках, які видає eStore своїм покупцям, вказана ТОВ "Технодром Плюс", що зареєстрована у 2023 році у селі Тарасівка на Київщині. Керує цією компанією Геннадій Погрібний, а власником є Данііл Макерін.

Попри те, що компанія зареєстрована відносно нещодавно, вона вже встигла потрапити в поле зору податкової. Так, під час перевірки податківці виявили факт відсутності у підприємства реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, зареєстрованого у встановленому законодавством порядку. Така оказія трапилася з компанією у 2024 році.

Але якщо копнути глибше за торговою маркою eStore, то знаходимо кримінальне провадження, яке розслідувалося правоохоронцями ще у 2015 році .

"В ході досудового розслідування встановлено, що роздрібними магазинами "eStore", що розташовані за адресами: м. Київ, пл.Майдан Незалежності, перша лінія ТВК "Глобус", другий поверх; м. Київ, вул.Хрещатик/Червоноармійська, 1-3/2, ТЦ "Арена-City", та веб-сайтом "estorе.ua" незаконно розповсюджується продукція, позначена торговельною маркою Apple, яка за всіма ознаками є контрафактною та/або продукцією невідомого походження, яка не завозилась на територію України офіційними імпортерами та не призначена для постачання та продажу на території України. Вказане дає підстави вважати, що ця продукція переміщена через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності компанії-правовласника, митних правил та без сплати передбачених законодавством митних платежів".

В цьому ж кримінальному провадженні йдеться про ймовірне використання ФОПів для проведення різного роду торгових операцій. Тим, хто читав наші попередні статті про ринок "сірої" електроніки такі схеми вже відомі.

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iPeople

За нашою інформацією станом на 2025 рік ця мережа налічує більше 30 офлайн-магазинів.

Вже відома перевірка Центру експертиз "Тест" засвідчила, що в мережі продається техніка, що немає ні ідентифікації продавця, ні маркування відповідності технічним регламентам, ні інформації про імпортера. Крім того пакування немає написів українською, а покупцеві не видається фіскальний чек. Всі ці ознаки притаманні "сірій", нелегально завезеній в Україну техніці.

Цікаво, що у 2023 році iPeople став номінантом конкурсу "Народний бренд" проведеного у Вінниці місцевим RIA Media.

Ще цікавіше, що, ймовірно для свого просування, бренд використовував фото з відомим боксером Олександром Усиком.

Сподіваємося, що всесвітньовідомий чемпіон не знав, що позував на фоні логотипу мережі, яка за всіма ознаками продає контрабандну техніку.

Торгова марка iPeople належить Артуру Філіповичу та Роману Мельнику.

Артур Філіпович є керівником та власником ТОВ "Технопро", яке зареєстроване у Львові та займається роздрібною торгівлею телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах. З цією компанією у 2018 році судилася тоді ще Державна фіскальна служба через податковий борг. А у 2019 році вже сам Філіпович відповідав перед судом, як фізична особа підприємець, за несплату штрафу за рекламу у невстановлених місцях.

Ще один момент, що привернув нашу увагу під час дослідження iPeople - це судова ухвала від 2023 року. У ній, зокрема, йдеться, що заявник просить прийняти міри щодо незаконного відтворення баз даних Ipeople.in.ua Інтернет ресурсом Ipeople.space.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що невідомі особи використовуючи сайт "iPeople.space" здійснюють реалізацію неоригінальної продукції "Apple" під видом оригінальної - йдеться у судовому документі і додається, що при цьому використовується торгівельна марка «iPeople».

Тобто мережа, яка і сама торгує технікою, що має всі ознаки контрафактної, пішла до правоохоронців і поскаржилася, що хтось здійснює нелегальну торгівлю від імені її бренду? Здається, що так.

Appleroom

Як нам відомо ця мережа налічує близько двох десятків магазинів. Торгова марка Appleroom належить Анастасії Смірновій, яка є власницею ТОВ "Рум Трейд Мобайл", яке серед іншого може здійснювати роздрібну торгівлю телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах. Раніше власником цієї компанії був Назар Шмигельский, який також значиться заявником на реєстрацію ТМ Appleroom.

Ця мережа, як інші привертала увагу контролюючих органів через порушення порядку розрахунків у сфері торгівлі.

Наразі за інсайдерською інформацією Appleroom був викуплений мережею "Ябко".