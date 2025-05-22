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Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою
13:44 • 5302 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

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Financial Times

El País

Мі-8

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Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Київ • УНН

 • 4758 перегляди

Мережа Yabluka не раз потрапляла в поле зору правоохоронців через можливу торгівлю "сірою" технікою. Власник мережі, Артур Гатунок, фігурує у судових справах щодо порушень.

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

В рамках дослідження ринку "сірої" техніки ми вже писали про одного з найбільших гравців, що регулярно стає фігурантом розслідування правоохоронців - мережу "Ябко". Тепер ми звернули свою увагу на іншу велику мережу - Yabluka, яка теж неодноразово привертала увагу відповідних органів. Хто стоїть за мережею магазинів Yabluka -  читайте у матеріалі УНН

Завидний холостяк, колишній депутат Запорізької облради, власник успішного бізнесу, який охоплює кафе, торгівлю електронікою, операції з нерухомістю та навіть агропромисловість. Це все про Артура Гатунка. Але нас з усіх його регалій, звань та бізнес-інтересів найбільше зацікавило те, що він є власником ТМ Yabloki. Саме під такою маркою мережа діяла до українізації назви бренду і перетворення на Yabluka. 

Згадку про "яблокі" можна ще дотепер знайти в адресі онлайн-магазину - yabloki.ua

Сам же сайт вже містить українізований логотип. 

До речі, ще одна примітна деталь, яка, як нам пояснили інсайдери ринку, часто використовується мережами з сірою технікою - вони наголошують, що техніка оригінальна, а не офіційна. І Yabluka позиціонують себе саме, як мережу оригінальної техніки.  

Тобто, так, тут ви можете придбати справжню техніку, наприклад, Apple. Інше питання - чи потрапила вона в Україну через офіційного імпортера? Чи продадуть її вам з урахуванням усіх необхідних розрахунково-касових процедур? Чи отримаєте ви належне обслуговування та гарантійний сервіс? 

Частково на ці питання нам може дати відповідь дослідження "Таємний покупець" проведене Центром експертиз "Тест". Під час проведення дослідження та здійснення контрольних закупівель, зокрема, через онлайн магазин та три фізичних магазини в столиці, було виявлено, що на товарах відсутня інформація про імпортера, немає написів (маркування)  українською мовою, також відсутнє маркування про відповідність національному технічному регламенту. На товарі придбаному через онлайн-магазин також була відсутня ідентифікація продавця. 

Щодо офлайн-магазинів, то продаж здійснювався від імені ТОВ "Я-ЮА".  Це товариство було засноване понад два роки тому у Запоріжжі (де і проживає Артур Гатунок). Засновником та кінцевим бенефіціаром значиться Євгеній Володимирович Романченко (раніше кінцевим бенефіціаром компанії була Юлія Пісна, теж із Запоріжжя). Основний вид діяльності компанії - роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах. 

ТОВ "Я-ЮА" неодноразово попадала у поле зору перевіряючих органів. Так, наприклад, у судовому реєстрі ми знайшли наступну інформацію: 

"28.11.2024 о 16:21 год. при проведенні фактичної перевірки магазину "Яблуко", який належить ТОВ "Я-ЮА" за адресою : м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 47, ОСОБА_1 , яка є керівником ТОВ "Я-ЮА", порушила порядок проведення розрахунків, а саме реалізація в магазині "Яблуко" необлікованого товару на загальну суму 582 062 грн., що є порушенням п. 12 ст.3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (..), що було зафіксовано під час фактичної перевірки магазину "Яблуко", який належить ТОВ "Я-ЮА" за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 47 посадовими особами Головного управління ДПС у Кіровоградській області ДПС України, про що складено протокол про адміністративне правопорушення № 002040 від 04.02.2025 у відношенні ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 155-1 КУпАП". 

Є у судових документах і згадки про накладання умовного адміністративного арешту на майно компанії з боку податкової. 

Крім того, компанія судиться з Південно-Західним міжрегіональним управлінням державної служби з питань праці, через накладання ним штрафу за порушення законодавства про працю (офіційно не працевлаштовані співробітники? Зарплата у конвертах?). 

За ТОВ "Я-ЮА" числиться кілька торгових марок. 

Найцікавішою є остання (літера Я у червоному колі), власником якої є ТОВ "Інноваційна діяльність ХХІ століття". Наразі ця компанія вже носить має назву "Інновації сьогодні" і головним бухгалтером в ній є Артур Гатунок (раніше він також був співзасновником та кінцевим бенефіціаром цієї компанії). Саме ця компанія виступила заявником на реєстрацію ТМ Yabluka. 

Історія, що триває роками 

Якщо ви думаєте, що Yabloki чи то пак тепер вже Yabluka тільки нещодавно попали в поле зору правоохоронців, як потенційні порушники законодавства, то ви помиляєтесь. 

Ще у 2017 році Артур Гатунок зареєстрував ТОВ "Яблоки", яке займається гуртовою торгівлею комп'ютерною технікою, а також роздрібною торгівлею у спеціалізованих магазинах електронної техніки. Гатунок досі керує цією компанією. Але історія починається ще раніше, до її заснування. 

У судовому реєстрі знаходимо документ від 2015 року, в якому йдеться про кримінальне провадження відкрите за повідомленням Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнське агентство авторських прав". 

"Згідно вказаного повідомлення та матеріалів доданих до нього встановлено, що ряд невстановлених суб`єктів господарювання, здійснює імпорт продукції торгівельної марки Apple на митну територію України з порушеннями норм податкового та митного законодавства, а також з порушеннями прав інтелектуальної власності, яку в подальшому реалізовують через магазин інтернет мережі www.yabloki.ua та неспеціалізовані магазини роздрібної торгівлі Yabloki, розташовані на території України, без відповідних документів (фіскальних чеків, сертифікатів, тощо) та без сплати відповідних податків, що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться у судовій ухвалі.  

Є ухвали про порушення порядку проведення розрахункових операцій за 2017 рік, постанова про нелегальне ввезення техніки Apple від 2018 року, ухвала за заявою про те, що в мережі YABLOKI реалізовується техніка отримана злочинним шляхом за 2019 рік… І так далі, і тому подібне. 

У 2020 році сам Артур Гатунок давав інтерв'ю, зокрема щодо злиття мереж  YABLOKI та iStudio в якому зокрема розповідав про те, що на ринку багато контрафактних пристроїв, і дуже важливо щоб ця техніка була сертифікованою. Виглядає доволі цинічно, погоджуєтесь? 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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