Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

В рамках исследования рынка "серой" техники мы уже писали об одном из крупнейших игроков, регулярно становящемся фигурантом расследования правоохранительных органов - сети "Ябко". Теперь мы обратили свое внимание на другую крупную сеть - Yabluka, которая тоже неоднократно привлекала внимание соответствующих органов. Кто стоит за сетью магазинов Yabluka - читайте в материале УНН.

Завидный холостяк, бывший депутат Запорожского облсовета, владелец успешного бизнеса, который охватывает кафе, торговлю электроникой, операции с недвижимостью и даже агропромышленность. Это все об Артуре Гатунке. Но нас из всех его регалий, званий и бизнес-интересов больше всего заинтересовало то, что он является владельцем ТМ Yabloki. Именно под такой маркой сеть действовала до украинизации названия бренда и превращения в Yabluka.

Упоминание о "яблоки" можно еще до сих пор найти в адресе онлайн-магазина - yabloki.ua.

Сам же сайт уже содержит украинизированный логотип.

Кстати, еще одна примечательная деталь, которая, как нам объяснили инсайдеры рынка, часто используется сетями с серой техникой - они подчеркивают, что техника оригинальная, а не официальная. И Yabluka позиционируют себя именно как сеть оригинальной техники.

То есть, да, здесь вы можете приобрести настоящую технику, например, Apple. Другой вопрос - попала ли она в Украину через официального импортера? Продадут ли ее вам с учетом всех необходимых расчетно-кассовых процедур? Получите ли вы надлежащее обслуживание и гарантийный сервис?

Частично на эти вопросы нам может дать ответ исследование "Тайный покупатель" проведенное Центром экспертиз "Тест". Во время проведения исследования и осуществления контрольных закупок, в частности, через онлайн магазин и три физических магазина в столице, было выявлено, что на товарах отсутствует информация об импортере, нет надписей (маркировки) на украинском языке, также отсутствует маркировка о соответствии национальному техническому регламенту. На товаре приобретенном через онлайн-магазин также отсутствовала идентификация продавца.

Что касается оффлайн-магазинов, то продажа осуществлялась от имени ООО "Я-ЮА". Это общество было основано более двух лет назад в Запорожье (где и проживает Артур Гатунок). Учредителем и конечным бенефициаром значится Евгений Владимирович Романченко (ранее конечным бенефициаром компании была Юлия Писна, тоже из Запорожья). Основной вид деятельности компании - розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах.

ООО "Я-ЮА" неоднократно попадало в поле зрения проверяющих органов. Так, например, в судебном реестре мы нашли следующую информацию:

"28.11.2024 в 16:21 при проведении фактической проверки магазина "Яблоко", который принадлежит ООО "Я-ЮА" по адресу: г. Кропивницкий, ул. В.Перспективная, 47, ОСОБА_1 , которая является руководителем ООО "Я-ЮА", нарушила порядок проведения расчетов, а именно реализация в магазине "Яблоко" неучтенного товара на общую сумму 582 062 грн., что является нарушением п. 12 ст.3 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (..), что было зафиксировано во время фактической проверки магазина "Яблоко", который принадлежит ООО "Я-ЮА" по адресу: г. Кропивницкий, ул. В.Перспективная, 47 должностными лицами Главного управления ГНС в Кировоградской области ГНС Украины, о чем составлен протокол об административном правонарушении № 002040 от 04.02.2025 в отношении ОСОБА_1 по ч. 1 ст. 155-1 КУоАП".

Есть в судебных документах и упоминания о наложении условного административного ареста на имущество компании со стороны налоговой.

Кроме того, компания судится с Юго-Западным межрегиональным управлением государственной службы по вопросам труда, из-за наложения им штрафа за нарушение законодательства о труде (официально не трудоустроенные сотрудники? Зарплата в конвертах?).

За ООО "Я-ЮА" числится несколько торговых марок.

Самой интересной является последняя (буква Я в красном круге), владельцем которой является ООО "Инновационная деятельность XXI века". Сейчас эта компания уже носит название "Инновации сегодня" и главным бухгалтером в ней является Артур Гатунок (ранее он также был соучредителем и конечным бенефициаром этой компании). Именно эта компания выступила заявителем на регистрацию ТМ Yabluka.

История, которая длится годами

Если вы думаете, что Yabloki то есть теперь уже Yabluka только недавно попали в поле зрения правоохранительных органов, как потенциальные нарушители законодательства, то вы ошибаетесь.

Еще в 2017 году Артур Гатунок зарегистрировал ООО "Яблоки", которое занимается оптовой торговлей компьютерной техникой, а также розничной торговлей в специализированных магазинах электронной техники. Гатунок до сих пор руководит этой компанией. Но история начинается еще раньше, до ее основания.

В судебном реестре находим документ от 2015 года, в котором говорится об уголовном производстве открытом по сообщению Всеукраинской общественной организации "Всеукраинское агентство авторских прав".

"Согласно указанному сообщению и материалам приложенным к нему установлено, что ряд неустановленных субъектов хозяйствования, осуществляет импорт продукции торговой марки Apple на таможенную территорию Украины с нарушениями норм налогового и таможенного законодательства, а также с нарушениями прав интеллектуальной собственности, которую в дальнейшем реализуют через магазин интернет сети www.yabloki.ua и неспециализированные магазины розничной торговли Yabloki, расположенные на территории Украины, без соответствующих документов (фискальных чеков, сертификатов, и т.п.) и без уплаты соответствующих налогов, что приводит к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в судебном постановлении.

Есть постановления о нарушении порядка проведения расчетных операций за 2017 год, постановление о нелегальном ввозе техники Apple от 2018 года, постановление по заявлению о том, что в сети YABLOKI реализуется техника полученная преступным путем за 2019 год… И так далее, и тому подобное.

В 2020 году сам Артур Гатунок давал интервью, в частности относительно слияния сетей YABLOKI и iStudio в котором в частности рассказывал о том, что на рынке много контрафактных устройств, и очень важно чтобы эта техника была сертифицированной. Выглядит довольно цинично, соглашаетесь?