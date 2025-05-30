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Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники
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Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

Киев • УНН

 • 634 просмотра

В новом расследовании УНН рассматриваются сети eStore, iPeople, Appleroom, подозреваемые в торговле контрафактной техникой. Выявлены факты уклонения от уплаты налогов и отсутствие необходимой маркировки.

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

В рамках исследования рынка торговли контрафактной техникой мы продолжаем разбирать сети, подозреваемые в осуществлении такой торговли. Мы уже писали о крупных участниках рынка таких как "Ябко", Yabluka и Stylus. Теперь мы обратили внимание на несколько меньшие сети, которые, однако, оказались не менее интересными. Подробнее читайте в материале УНН. 

eStore

В  интернете можно обнаружить свидетельства продажи этой сетью техники без фискальных чеков. Кроме того, упаковка товаров не содержит соответствующих обозначений, которые должны быть на легально завезенной в Украину технике. 

Интересно, из того, что нам удалось обнаружить в открытых источниках, сеть прибегает к имитированию фискальных чеков - неопытный покупатель, который не знает, как проверить чек на соответствие требованиям законодательства, легко может поверить, что это именно тот чек, который нужен. 

Об отсутствии фискального чека и соответствующей маркировки свидетельствует и исследование Центра экспертиз "Тест". 

 

Владелец бренда eStore - Сергей Пехотин из Авдеевки.  Это лицо также причастно к предприятию "Электроникс Украина", которое было зарегистрировано в 2013 году в Донецке и в настоящее время ликвидировано, а также к действующему ООО "Электроникс ЮА", которое зарегистрировано в столице и занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием, деталями к нему. 

Нам не удалось выявить прямую связь между этой компанией и  eStore  (кроме причастности Пехотина) и кое-что интересное в этой компании все же есть - среди учредителей компании значится Алиса Юрьевна Савина и, как нам удалось установить, лицо с аналогичным ФИО и одним и тем же местом регистрации так или иначе причастно к более чем трем десяткам компаний с разными профилями деятельности.  А некоторые из этих предприятий являются фигурантами уголовных производств, в частности о незаконном завладении земельными участками и бюджетными средствами. 

На псевдофискальных чеках, которые выдает eStore своим покупателям, указано ООО "Технодром Плюс", зарегистрированное в 2023 году в селе Тарасовка Киевской области. Руководит этой компанией Геннадий Погребной, а владельцем является Даниил Макерин.

Несмотря на то, что компания зарегистрирована относительно недавно, она уже успела попасть в поле зрения налоговой. Так, во время проверки налоговики выявили факт отсутствия у предприятия  регистратора расчетных операций и/или программного регистратора расчетных операций, зарегистрированного в установленном законодательством порядке. Такая оказия случилась с компанией в 2024 году. 

Но если копнуть глубже за торговой маркой eStore, то находим уголовное производство, которое расследовалось правоохранителями еще в 2015 году . 

"В ходе досудебного расследования установлено, что розничными магазинами "eStore", расположенными по адресам: г. Киев, пл.Майдан Независимости, первая линия ТВК "Глобус", второй этаж; г. Киев, ул.Крещатик/Красноармейская, 1-3/2, ТЦ "Арена-City", и веб-сайтом "estorе.ua" незаконно распространяется продукция, обозначенная торговой маркой Apple, которая по всем признакам является контрафактной и/или продукцией неизвестного происхождения, которая не завозилась на территорию Украины официальными импортерами и не предназначена для поставки и продажи на территории Украины. Указанное дает основания полагать, что эта продукция перемещена через таможенную границу Украины с нарушением прав интеллектуальной собственности компании-правообладателя, таможенных правил и без уплаты предусмотренных законодательством таможенных платежей".

В этом же уголовном производстве речь идет о вероятном использовании ФЛП для проведения разного рода торговых операций. Тем, кто читал наши предыдущие статьи о рынке "серой" электроники, такие схемы уже известны.

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой28.05.25, 15:43 • 112256 просмотров

iPeople

По нашей информации, по состоянию на 2025 год эта сеть насчитывает более 30 офлайн-магазинов.

Уже известная проверка Центра экспертиз "Тест" засвидетельствовала, что в сети продается техника, не имеющая ни идентификации продавца, ни маркировки соответствия техническим регламентам, ни информации об импортере. Кроме того, упаковка не имеет надписей на украинском языке, а покупателю не выдается фискальный чек. Все эти признаки присущи "серой", нелегально завезенной в Украину технике. 

Интересно, что в 2023 году  iPeople стал номинантом конкурса "Народный бренд", проведенного в Виннице местным RIA Media. 

Еще интереснее, что, вероятно, для своего продвижения, бренд использовал фото с известным боксером Александром Усиком. 

Надеемся, что всемирно известный чемпион не знал, что позировал на фоне логотипа сети, которая по всем признакам продает контрабандную технику. 

Торговая марка iPeople принадлежит Артуру Филиповичу и Роману Мельнику. 

Артур Филипович является руководителем и владельцем ООО "Технопро", которое зарегистрировано во Львове и занимается розничной торговлей телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах. С этой компанией в 2018 году судилась тогда еще Государственная фискальная служба из-за налогового долга.   А в 2019 году уже сам Филипович отвечал перед судом, как физическое лицо предприниматель, за неуплату штрафа за рекламу в неустановленных местах. 

Еще один момент, привлекший наше внимание во время исследования iPeople - это судебное определение от 2023 года. В нем, в частности, говорится, что заявитель просит принять меры по незаконному воспроизведению баз данных Ipeople.in.ua Интернет ресурсом Ipeople.space. 

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что неизвестные лица, используя сайт "iPeople.space", осуществляют реализацию неоригинальной продукции "Apple" под видом оригинальной

- говорится в судебном документе и добавляется, что при этом используется торговая марка «iPeople».

То есть сеть, которая и сама торгует техникой, имеющей все признаки контрафактной, пошла к правоохранителям и пожаловалась, что кто-то осуществляет нелегальную торговлю от имени ее бренда? Кажется, что да. 

Appleroom

Как нам известно, эта сеть насчитывает около двух десятков магазинов. Торговая марка Appleroom принадлежит Анастасии Смирновой, которая является владелицей ООО "Рум Трейд Мобайл", которое, среди прочего, может осуществлять розничную торговлю телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах. Ранее владельцем этой компании был Назар Шмигельский, который также значится заявителем на регистрацию ТМ Appleroom. 

Эта сеть, как и другие, привлекала внимание контролирующих органов из-за нарушения порядка расчетов в сфере торговли.

Сейчас по инсайдерской информации Appleroom был выкуплен сетью "Ябко". 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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