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"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой
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"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

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"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

Киев • УНН

 • 3158 просмотра

В торговле техникой активно используют схемы "дробления бизнеса" через ФЛП. Юрист рассказал о признаках таких схем и возможном усилении контроля со стороны государства.

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

Схемы "дробления бизнеса" через оформление работников как физических лиц-предпринимателей (ФЛП) активно используются в торговле техникой в Украине и могут стать объектом усиленного контроля со стороны государства. Об этом рассказал юрист, СЕО юридической компании "Болинский и команда" Святослав Болинский в эксклюзивном комментарии для УНН.

Детали

Мы довольно часто встречаем информацию о том, что правоохранительные органы и налоговики инкриминируют деятельность импортеров или поставщиков техники как имеющую признаки дробления бизнеса. Конечно, бизнес может планировать налоговую нагрузку, но это уже зона повышенного внимания

- отметил Болинский.

В качестве примера эксперт вспомнил недавние налоговые проверки сети Ябко, попавшей под прицел контролирующих органов собственно за использование подобных схем.

Простыми словами, "серый" рынок использует схемы "дробления бизнеса" через оформление работников как ФЛП, чтобы уменьшить налоговую нагрузку и избежать уплаты социальных взносов. Формально речь идет о сотрудничестве с независимыми подрядчиками, но фактически работники выполняют те же обязанности, что и штатные. Это позволяет компаниям экономить на налогах и скрывать реальные объемы доходов.

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой22.05.25, 16:44 • 575984 просмотра

По словам юриста, нет одного критерия, по которому можно четко определить недобросовестное использование схемы с ФЛП — необходимо оценивать не менее 5-6 признаков в совокупности. Каждый из них требует углубленного анализа, ведь отдельно ни один не является решающим.

Мы определили около 20 признаков, которые могут свидетельствовать об использовании нелегальных схем. Например, регулярные платежи фиксированных сумм, типовые договоры на предоставление "консультации", не имеющие конкретного содержания, или ситуации, когда ФЛП одновременно получает зарплату как штатный работник той же компании и тому подобное

- пояснил Болинский.

Среди других признаков возможного использования "зарплатных" ФЛП Святослв Болинский отметил регулярные ежемесячные переводы одинаковых сумм (например, 300 тысяч гривен), не соответствующие реальному содержанию договоров оказания услуг, в частности консультаций в сфере коммерции. Часто такие услуги предоставляются "устно" или почти не имеют документального подтверждения. Еще один показательный момент — когда лицо одновременно является ФЛП и получает зарплату как штатный работник того же предприятия, выполняя типичные функции наемного персонала.

Другой случай, по словам эксперта, когда после сигналов финмониторинга следственные органы могут углубить проверку, обращая внимание на несоответствия. Например, ФЛП декларирует миллионные доходы, но проживает в старом доме без ремонта или занимается грузоперевозками, не имея соответствующей категории водительских прав. Такие факты могут свидетельствовать о фиктивности деятельности, которую не фиксируют банки или налоговая, но могут установить следователи.

Болинский прогнозирует, что контроль над подобными схемами со стороны Государственной налоговой службы, НАБУ и банков будет только усиливаться.

Идет тенденция отработки скриптов контроля. Если не наработать эффективные инструменты, есть риск или загнать бизнес в тень, или стимулировать его к легализации. Но это точно повлияет на конечного потребителя

- подчеркнул юрист.

Святослав Болинский воздержался от конкретной оценки потерь для бюджета, однако отметил, что масштабы использования схем с "зарплатными" ФЛП довольно значительны. По его мнению, существенная разница между общегосударственным уровнем налоговой нагрузки на бизнес (около 18%) и ставкой для ФЛП на упрощенной системе (5%) создает предпосылки для злоупотреблений. Он также подчеркивает важность поиска баланса между фискальными интересами государства и реальными условиями, в которых сегодня вынужден работать бизнес.

Сегодня нужен баланс между интересами государства и бизнеса, который вынужден выживать в непростых условиях. Меня удивляет, что до сих пор нет эффективной государственной программы. Я помню, что в начале 2000-х годов разрабатывали программу по выводу зарплат из тени — с льготным периодом для адаптации. Она имела целью дать людям возможность работать легально и стабильно. Это проектировалось на годы вперед. Но по каким-то причинам программу так и не внедрили. Почему — сказать сложно

- резюмировал юрист.

Напомним

Сэкономив несколько сотен гривен при покупке техники из непроверенных источников, вы рискуете значительно большим – в частности безопасностью своих данных. Угроза от "серого" импорта уже вызвала международную реакцию, а в Украине эксперты отмечают, что этот вопрос касается не только комфорта пользователя, но и национальной безопасности. Несертифицированные устройства могут содержать уязвимости, угрожающие конфиденциальности данных, стабильности работы систем и безопасности сетей. Рост объемов серого импорта также негативно влияет на экономику, искажает конкуренцию и усложняет контроль за соблюдением стандартов качества.

Часто, выбирая технику из "серого" импорта, пользователи даже не подозревают, что могут стать жертвами мошенников. Устройства выглядят обычно и работают, на первый взгляд, нормально, но могут содержать вредоносные программы или скрытые уязвимости. Например, в 2023 году исследователи выявили, что более миллиона устройств на базе Android – таких как ТВ-боксы, планшеты и автомобильные системы – были заражены вредоносным программным обеспечением, которое позволяло злоумышленникам использовать эти устройства для мошеннических действий без ведома владельцев.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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