Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

Зекономивши кілька сотень гривень при покупці техніки з неперевірених джерел ви ризикуєте значно більшим – зокрема безпекою своїх даних. Часто користувачі навіть не здогадуються, що разом із гаджетом можуть отримати шкідливе програмне забезпечення або вразливість, яка відкриває доступ до їхніх пристроїв для шахраїв. Загроза від "сірого" імпорту вже викликала міжнародну реакцію. В Україні експерти також наголошують, що йдеться не лише про комфорт користувача, а й про загрозу національній безпеці, пише УНН.

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Загрози, пов’язані з "сірим" ринком техніки, дедалі частіше привертають увагу як урядів, так і експертних інституцій у різних країнах. Йдеться не лише про ризики для національної безпеки, а й про небезпеку для окремих користувачів, адже несертифіковані пристрої можуть містити вразливості, що загрожують конфіденційності даних, стабільності роботи систем і безпеці мереж. Зростання обсягів сірого імпорту також негативно впливає на економіку, спотворює конкуренцію та ускладнює контроль за дотриманням стандартів якості.

Так, Державний департамент США нещодавно виявив, що закуплені пристрої з сірого ринку становили реальну загрозу для його мереж і були придбані в обхід офіційного ланцюга постачання.

Неоригінальні пристрої з сірого ринку не відповідають критично важливим стандартам якості, продуктивності та безпеки. Вони не проходили ретельного тестування та не містять надійних компонентів, притаманних автентичним продуктам, що може призводити до вразливостей, проблем із сумісністю та потенційних ризиків для безпеки. Крім того, такі пристрої не мають доступу до офіційних оновлень мікропрограмного забезпечення, гарантій чи технічної підтримки і часто не відповідають необхідним регуляторним вимогам – йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

На додаток, у травні 2025 року Федеральна комісія зв’язку США (FCC) заборонила використовувати китайські лабораторії для перевірки електроніки – зокрема смартфонів, камер і комп’ютерів – яку планують продавати у США. Такі лабораторії визнали загрозою для національної безпеки. Це рішення стало частиною більшої стратегії, яка має зупинити потрапляння небезпечної техніки з недружніх країн, у тому числі через "сірий" імпорт.

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

"Якщо ви натрапили на маловідомий магазин із цінами значно нижчими, ніж у інших, швидше за все, це продавець із сірого ринку – а це, на жаль, означає набагато більше, ніж просто вигідну покупку", – зазначає представник одного з найбільших постачальників IT-рішень у США SHI Resource Hub Менді Річардс.

Часто, обираючи техніку з "сірого" імпорту, користувачі навіть не підозрюють, що можуть стати жертвами шахраїв. Пристрої виглядають звично й працюють, на перший погляд, нормально, але можуть містити шкідливі програми чи приховані вразливості. Наприклад, у 2023 році дослідники виявили, що понад мільйон пристроїв на базі Android – таких як ТВ-бокси, планшети та автомобільні системи – були заражені шкідливим програмним забезпеченням, яке дозволяло зловмисникам використовувати ці пристрої для шахрайських дій без відома власників.

В Україні фахівці все частіше звертають увагу на проблему небезпечного програмного забезпечення, яке може потрапляти на ринок разом із нелегально ввезеною технікою. Виконавча директорка Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук в ексклюзивному коментарі для УНН зазначила, що такі випадки становлять пряму загрозу національній безпеці України.

У 2023 році Асоціація IT Ukraine запустила проєкт "Ворожий софт", покликаний сприяти забороні російського ПЗ та підтримати масштабний перехід українців на безпечні й сучасні альтернативи – перспективні українські розробки, які вже зарекомендували себе як надійні на міжнародному ринку. Обираючи вітчизняне програмне забезпечення, ми не лише мінімізуємо ризики, а й інвестуємо у власну tech-екосистему – створюємо робочі місця, наповнюємо державний бюджет і стимулюємо зростання галузі – пояснила Шевчук.

Асоціація IT Ukraine також виступила ініціатором законодавчої заборони російського ПЗ та створила робочу групу при ВРУ з доопрацювання ПЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про санкції" щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів" (реєстр. № 11492 та №11492-1).

Водночас Шевчук підкреслила, що Асоціація, як найбільше національне об’єднання ІТ-бізнесу, відкрита до діалогу щодо викликів, які впливають на ІТ-галузь – зокрема проблеми "сірого" імпорту – і за потреби готова ініціювати подальші обговорення та сприяти формуванню спільної позиції ринку.

Нагадаємо

За оцінками Американської торгової палати, втрати держбюджету від функціонування тіньового ринку лише окремих моделей смартфонів у 5,5 млрд грн. За словами експертів Палати, один із великих продавців налічує понад 100 магазинів по всій Україні, які працюють через мережу сотень фіктивних ФОПів.

Європейська Бізнес Асоціація та її Комітет з питань побутової електротехніки наполягали на необхідності вжиття невідкладних заходів для боротьби з нелегальним імпортом побутової техніки та електроніки в Україні.