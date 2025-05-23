$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив
14:43 • 24336 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

14:05 • 24513 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

12:17 • 31196 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

11:54 • 46796 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
11:31 • 44005 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
10:55 • 43266 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 45274 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
23 травня, 08:36 • 45495 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

23 травня, 07:04 • 146430 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 06:30 • 66823 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
45%
747мм
Популярнi новини

МВФ готує виділення Україні близько $520 млн нового траншу у межах EFF

23 травня, 07:58 • 25104 перегляди

У Норвегії 135-метровий вантажний корабель кинув якір на подвір'ї в чоловіка

23 травня, 08:37 • 32272 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

23 травня, 09:25 • 87200 перегляди

Побиття ветерана на Львівщині: 103-тя бригада ТрО вимагає покарання для нападників

10:16 • 15843 перегляди

Трамп погрожує Apple податками, якщо iPhone вироблятимуть не в США

12:05 • 70893 перегляди
Публікації

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

14:43 • 24340 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 146435 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 242703 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 323031 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 312029 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Ліонель Мессі

Руслан Кравченко

Олег Синєгубов

Михайло Подоляк

Юлія Свириденко

Актуальні місця

Київ

Одеська область

Дніпро

Сумська область

Одеса

Реклама
УНН Lite

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

15:23 • 6908 перегляди

Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

14:47 • 10530 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

23 травня, 09:25 • 88269 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 125393 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 166840 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Telegram

TikTok

The Guardian

Мі-8

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

Київ • УНН

 • 22516 перегляди

Експеримент УНН показав, що більшість техніки не має ознак офіційного ввезення. Важливо бути уважним до маркувань, щоб підтримувати прозорість та уникнути сірого ринку.

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

Команда Українських національних новин провела внутрішню перевірку техніки, якою ми користуємося щодня – як вдома, так і на роботі – щоб з’ясувати її походження. Результати виявилися несподіваними: лише кілька ґаджетів мали ознаки офіційного ввезення в Україну. Цей експеримент став нагадуванням – прозорість починається з дрібниць, передає УНН.

Редакційний "краш-тест" техніки

У морі гаджетів легко загубитися. Особливо тоді, коли "вигідна ціна" часто йде поруч із тінню сірого імпорту. Сірий ринок техніки в Україні – реальність, до якої ми всі мимоволі причетні. Купуючи смартфон, замовляючи ноутбук чи користуючись технікою без чіткого походження ми, самі того не помічаючи, можемо підтримувати систему, де прозорість поступається зручності.

З метою соціального експерименту команда УНН ініціювала внутрішню перевірку особистих ґаджетів – від смартфонів і ноутбуків до домашніх побутових приладів – аби переконатися: усе обладнання, яким ми користуємося щодня, було офіційно ввезене в Україну.

Гаджети, які пройшли перевірку, були придбані в різний час і на різних торгівельних майданчиках, онлайн та офлайн. Результати відверто нас здивували, а перевірка виявилася не просто корисною, а й доволі тривожною. Із кількох десятків гаджетів, що перебувають у щоденному користуванні редакційної команди, – лише один телефон, один ноутбук та один кабель до зарядного пристрою мали всі маркери та ознаки підтвердження офіційного ввезення в Україну.

Цей "редакційний аудит" став для нас внутрішнім сигналом бути більш обізнаними щодо походження техніки, яку ми використовуємо, ризиків, пов’язаних із сірим імпортом, а також споживацької відповідальності за підтримку прозорих практик – навіть у дрібницях.

Як розпізнати "білу" техніку: прості маркери, доступні кожному

Після нашої перевірки ми зрозуміли: щоб уникнути участі у сірому ринку, не потрібно бути митником чи технічним експертом. Є кілька базових ознак, які допоможуть звичайному користувачу переконатися в офіційному походженні техніки. Пояснюємо на прикладі  iPhone.

Щоб переконатися, що перед вами офіційно ввезений в Україну iPhone – так званий "білий" пристрій, – варто звернути увагу на низку маркерів, які можна побачити вже на самій коробці. Насамперед це захисні пломби, які мають бути присутні на звороті упаковки – зверху та знизу. Важливо також, аби коробка містила україномовні написи, зокрема перелік того, що входить до комплекту, обсяг пам’яті пристрою, повідомлення про необхідність прийняти ліцензійні умови, прохання утилізувати пакування (теж українською), а головне – інформацію про імпортера, яким у випадку офіційних постачань є ТОВ "Епл Україна", із зазначенням юридичної адреси.

На упаковці також розміщено три QR-коди: один веде на гарантійне покриття саме цього пристрою, інший – на інструкцію користувача, а третій – на сторінку із загальною інформацією про модель на сайті Apple. Звідти також можна перейти до посібника чи сторінки гарантії.

Ще одна важлива деталь – наявність національного знаку відповідності технічним регламентам України. Це офіційне маркування, яке підтверджує, що продукція пройшла сертифікацію для українського ринку.

На коробці обов’язково мають бути ідентифікатори Apple – IMEI або MEID, які дублюються в налаштуваннях самого пристрою. Ці коди повинні збігатися. За ними легко перевірити справжність iPhone і статус його гарантії на офіційному сайті Apple, наприклад, через сервіс https://checkcoverage.apple.com/?locale=uk_UA або https://sndeep.info/en.

Зверніть увагу також на код моделі, який має вигляд на кшталт MPUF3SX/A. Перша літера вказує на походження пристрою:

  • M – абсолютно новий пристрій;
    • F – офіційно відновлений Apple;
      • N – виданий як заміна за гарантією;
        • P – з індивідуальним гравіюванням.

          Цифра в середині може означати, що телефон є демонстраційною моделлю (наприклад, 2 або 3). Далі йде регіональний код – наприклад, SX чи RX для України, PK для Польщі, BT для Великої Британії, LL – для США. Закінчення /A означає, що пристрій призначений для реалізації в офіційній мережі Apple.

          Apple також використовує внутрішні коди моделей у форматі Axxxx. Наприклад, код A3293 на iPhone 16 Pro означає, що пристрій виготовлено для "решти світу", включно з Україною. Це важливо знати, адже деякі моделі для ринків Японії чи Південної Кореї мають особливості – наприклад, неможливість вимкнути звук затвора камери. А моделі для США часто виготовляються виключно з підтримкою eSIM, без фізичної SIM-картки.

          Також важливо перевірити наявність серійного номера (Serial No.) – 12-символьний код, який дозволяє з’ясувати дату виробництва пристрою, його модифікацію, обсяг пам’яті й навіть чи був він уже активований. Іноді "сірі" пристрої активуються ще до моменту продажу, і тоді офіційна гарантія вже почала діяти раніше. У таких випадках продавці часто дають скорочену гарантію – лише на 1–3 місяці.

          Ще один маркер – це UPC-код (Universal Product Code) довжиною 8 або 12 цифр. Його можна перевірити на справжність, наприклад, за допомогою сервісу https://www.finaleinventory.com/ecom-tools/upc-validator.

          І, нарешті, якщо ваш iPhone підтримує подвійну SIM-карту (одна фізична, одна eSIM для українського ринку), він матиме два IMEI-коди – IMEI та IMEI2. Їх також можна перевірити через офіційні сервіси.

          Замість висновків

          Цей експеримент став для нас не просто перевіркою техніки, а тестом на усвідомленість. Результати здивували: з десятків пристроїв – лише кілька з офіційним походженням. Це не просто цифра, а показник того, наскільки непомітно сірий імпорт став частиною нашого повсякдення.

          Ми зрозуміли: навіть у роботі людей, які щодня шукають правду, легко не помітити, як прозорість поступається зручності. І поставили собі запитання – чому погоджуємось на відсутність гарантій і чіткого походження, коли мова йде про базові речі, з якими працюємо щодня?

          Уважність до маркувань, QR-кодів, серійних номерів – це не про бюрократію. Це про відповідальність. Про те, як кожен із нас може обрати прозорість у дрібницях. Це простий крок, що змінює звички – і формує культуру довіри.

          Ми не закликаємо боятися – лише зупинитися на мить і запитати себе: а я знаю, звідки цей гаджет? Відповідь може змінити більше, ніж здається.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

          ЕкономікаТехнологіїПублікації
          Україна
          Apple Inc.
          Brent
          $64.63
          Bitcoin
          $108,924.90
          S&P 500
          $5,792.97
          Tesla
          $337.34
          Газ TTF
          $35.98
          Золото
          $3,359.81
          Ethereum
          $2,579.70