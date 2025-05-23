Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

Команда Українських національних новин провела внутрішню перевірку техніки, якою ми користуємося щодня – як вдома, так і на роботі – щоб з’ясувати її походження. Результати виявилися несподіваними: лише кілька ґаджетів мали ознаки офіційного ввезення в Україну. Цей експеримент став нагадуванням – прозорість починається з дрібниць, передає УНН.

Редакційний "краш-тест" техніки

У морі гаджетів легко загубитися. Особливо тоді, коли "вигідна ціна" часто йде поруч із тінню сірого імпорту. Сірий ринок техніки в Україні – реальність, до якої ми всі мимоволі причетні. Купуючи смартфон, замовляючи ноутбук чи користуючись технікою без чіткого походження ми, самі того не помічаючи, можемо підтримувати систему, де прозорість поступається зручності.

З метою соціального експерименту команда УНН ініціювала внутрішню перевірку особистих ґаджетів – від смартфонів і ноутбуків до домашніх побутових приладів – аби переконатися: усе обладнання, яким ми користуємося щодня, було офіційно ввезене в Україну.

Гаджети, які пройшли перевірку, були придбані в різний час і на різних торгівельних майданчиках, онлайн та офлайн. Результати відверто нас здивували, а перевірка виявилася не просто корисною, а й доволі тривожною. Із кількох десятків гаджетів, що перебувають у щоденному користуванні редакційної команди, – лише один телефон, один ноутбук та один кабель до зарядного пристрою мали всі маркери та ознаки підтвердження офіційного ввезення в Україну.

Цей "редакційний аудит" став для нас внутрішнім сигналом бути більш обізнаними щодо походження техніки, яку ми використовуємо, ризиків, пов’язаних із сірим імпортом, а також споживацької відповідальності за підтримку прозорих практик – навіть у дрібницях.

Як розпізнати "білу" техніку: прості маркери, доступні кожному

Після нашої перевірки ми зрозуміли: щоб уникнути участі у сірому ринку, не потрібно бути митником чи технічним експертом. Є кілька базових ознак, які допоможуть звичайному користувачу переконатися в офіційному походженні техніки. Пояснюємо на прикладі iPhone.

Щоб переконатися, що перед вами офіційно ввезений в Україну iPhone – так званий "білий" пристрій, – варто звернути увагу на низку маркерів, які можна побачити вже на самій коробці. Насамперед це захисні пломби, які мають бути присутні на звороті упаковки – зверху та знизу. Важливо також, аби коробка містила україномовні написи, зокрема перелік того, що входить до комплекту, обсяг пам’яті пристрою, повідомлення про необхідність прийняти ліцензійні умови, прохання утилізувати пакування (теж українською), а головне – інформацію про імпортера, яким у випадку офіційних постачань є ТОВ "Епл Україна", із зазначенням юридичної адреси.

На упаковці також розміщено три QR-коди: один веде на гарантійне покриття саме цього пристрою, інший – на інструкцію користувача, а третій – на сторінку із загальною інформацією про модель на сайті Apple. Звідти також можна перейти до посібника чи сторінки гарантії.

Ще одна важлива деталь – наявність національного знаку відповідності технічним регламентам України. Це офіційне маркування, яке підтверджує, що продукція пройшла сертифікацію для українського ринку.

На коробці обов’язково мають бути ідентифікатори Apple – IMEI або MEID, які дублюються в налаштуваннях самого пристрою. Ці коди повинні збігатися. За ними легко перевірити справжність iPhone і статус його гарантії на офіційному сайті Apple, наприклад, через сервіс https://checkcoverage.apple.com/?locale=uk_UA або https://sndeep.info/en.

Зверніть увагу також на код моделі, який має вигляд на кшталт MPUF3SX/A. Перша літера вказує на походження пристрою:

M – абсолютно новий пристрій;

F – офіційно відновлений Apple;

N – виданий як заміна за гарантією;

P – з індивідуальним гравіюванням.

Цифра в середині може означати, що телефон є демонстраційною моделлю (наприклад, 2 або 3). Далі йде регіональний код – наприклад, SX чи RX для України, PK для Польщі, BT для Великої Британії, LL – для США. Закінчення /A означає, що пристрій призначений для реалізації в офіційній мережі Apple.

Apple також використовує внутрішні коди моделей у форматі Axxxx. Наприклад, код A3293 на iPhone 16 Pro означає, що пристрій виготовлено для "решти світу", включно з Україною. Це важливо знати, адже деякі моделі для ринків Японії чи Південної Кореї мають особливості – наприклад, неможливість вимкнути звук затвора камери. А моделі для США часто виготовляються виключно з підтримкою eSIM, без фізичної SIM-картки.

Також важливо перевірити наявність серійного номера (Serial No.) – 12-символьний код, який дозволяє з’ясувати дату виробництва пристрою, його модифікацію, обсяг пам’яті й навіть чи був він уже активований. Іноді "сірі" пристрої активуються ще до моменту продажу, і тоді офіційна гарантія вже почала діяти раніше. У таких випадках продавці часто дають скорочену гарантію – лише на 1–3 місяці.

Ще один маркер – це UPC-код (Universal Product Code) довжиною 8 або 12 цифр. Його можна перевірити на справжність, наприклад, за допомогою сервісу https://www.finaleinventory.com/ecom-tools/upc-validator.

І, нарешті, якщо ваш iPhone підтримує подвійну SIM-карту (одна фізична, одна eSIM для українського ринку), він матиме два IMEI-коди – IMEI та IMEI2. Їх також можна перевірити через офіційні сервіси.

Замість висновків

Цей експеримент став для нас не просто перевіркою техніки, а тестом на усвідомленість. Результати здивували: з десятків пристроїв – лише кілька з офіційним походженням. Це не просто цифра, а показник того, наскільки непомітно сірий імпорт став частиною нашого повсякдення.

Ми зрозуміли: навіть у роботі людей, які щодня шукають правду, легко не помітити, як прозорість поступається зручності. І поставили собі запитання – чому погоджуємось на відсутність гарантій і чіткого походження, коли мова йде про базові речі, з якими працюємо щодня?

Уважність до маркувань, QR-кодів, серійних номерів – це не про бюрократію. Це про відповідальність. Про те, як кожен із нас може обрати прозорість у дрібницях. Це простий крок, що змінює звички – і формує культуру довіри.

Ми не закликаємо боятися – лише зупинитися на мить і запитати себе: а я знаю, звідки цей гаджет? Відповідь може змінити більше, ніж здається.