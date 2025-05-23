Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

Команда Украинских национальных новостей провела внутреннюю проверку техники, которой мы пользуемся каждый день – как дома, так и на работе – чтобы выяснить ее происхождение. Результаты оказались неожиданными: лишь несколько гаджетов имели признаки официального ввоза в Украину. Этот эксперимент стал напоминанием – прозрачность начинается с мелочей, передает УНН.

Редакционный "краш-тест" техники

В море гаджетов легко потеряться. Особенно тогда, когда "выгодная цена" часто идет рядом с тенью серого импорта. Серый рынок техники в Украине – реальность, к которой мы все невольно причастны. Покупая смартфон, заказывая ноутбук или пользуясь техникой без четкого происхождения мы, сами того не замечая, можем поддерживать систему, где прозрачность уступает удобству.

С целью социального эксперимента команда УНН инициировала внутреннюю проверку личных гаджетов – от смартфонов и ноутбуков до домашних бытовых приборов – чтобы убедиться: все оборудование, которым мы пользуемся каждый день, было официально ввезено в Украину.

Гаджеты, которые прошли проверку, были приобретены в разное время и на разных торговых площадках, онлайн и оффлайн. Результаты откровенно нас удивили, а проверка оказалась не просто полезной, но и довольно тревожной. Из нескольких десятков гаджетов, находящихся в ежедневном пользовании редакционной команды, – только один телефон, один ноутбук и один кабель к зарядному устройству имели все маркеры и признаки подтверждения официального ввоза в Украину.

Этот "редакционный аудит" стал для нас внутренним сигналом быть более осведомленными о происхождении техники, которую мы используем, рисках, связанных с серым импортом, а также потребительской ответственности за поддержку прозрачных практик – даже в мелочах.

Как распознать "белую" технику: простые маркеры, доступные каждому

После нашей проверки мы поняли: чтобы избежать участия в сером рынке, не нужно быть таможенником или техническим экспертом. Есть несколько базовых признаков, которые помогут обычному пользователю убедиться в официальном происхождении техники. Объясняем на примере iPhone.

Чтобы убедиться, что перед вами официально ввезенный в Украину iPhone – так называемое "белое" устройство, – стоит обратить внимание на ряд маркеров, которые можно увидеть уже на самой коробке. Прежде всего это защитные пломбы, которые должны присутствовать на обороте упаковки – сверху и снизу. Важно также, чтобы коробка содержала украиноязычные надписи, в частности перечень того, что входит в комплект, объем памяти устройства, сообщения о необходимости принять лицензионные условия, просьбу утилизировать упаковку (тоже на украинском), а главное – информацию об импортере, которым в случае официальных поставок является ООО "Эпл Украина", с указанием юридического адреса.

На упаковке также размещены три QR-кода: один ведет на гарантийное покрытие именно этого устройства, другой – на инструкцию пользователя, а третий – на страницу с общей информацией о модели на сайте Apple. Оттуда также можно перейти к руководству или странице гарантии.

Еще одна важная деталь – наличие национального знака соответствия техническим регламентам Украины. Это официальная маркировка, которая подтверждает, что продукция прошла сертификацию для украинского рынка.

На коробке обязательно должны быть идентификаторы Apple – IMEI или MEID, которые дублируются в настройках самого устройства. Эти коды должны совпадать. По ним легко проверить подлинность iPhone и статус его гарантии на официальном сайте Apple, например, через сервис https://checkcoverage.apple.com/?locale=uk_UA или https://sndeep.info/en.

Обратите внимание также на код модели, который выглядит вроде MPUF3SX/A. Первая буква указывает на происхождение устройства:

M – абсолютно новое устройство;

F – официально восстановленный Apple;

N – выдан как замена по гарантии;

P – с индивидуальной гравировкой.

Цифра в середине может означать, что телефон является демонстрационной моделью (например, 2 или 3). Далее идет региональный код – например, SX или RX для Украины, PK для Польши, BT для Великобритании, LL – для США. Окончание /A означает, что устройство предназначено для реализации в официальной сети Apple.

Apple также использует внутренние коды моделей в формате Axxxx. Например, код A3293 на iPhone 16 Pro означает, что устройство изготовлено для "остального мира", включая Украину. Это важно знать, ведь некоторые модели для рынков Японии или Южной Кореи имеют особенности – например, невозможность выключить звук затвора камеры. А модели для США часто изготавливаются исключительно с поддержкой eSIM, без физической SIM-карты.

Также важно проверить наличие серийного номера (Serial No.) – 12-символьный код, который позволяет выяснить дату производства устройства, его модификацию, объем памяти и даже был ли он уже активирован. Иногда "серые" устройства активируются еще до момента продажи, и тогда официальная гарантия уже начала действовать раньше. В таких случаях продавцы часто дают сокращенную гарантию – только на 1–3 месяца.

Еще один маркер – это UPC-код (Universal Product Code) длиной 8 или 12 цифр. Его можно проверить на подлинность, например, с помощью сервиса https://www.finaleinventory.com/ecom-tools/upc-validator.

И, наконец, если ваш iPhone поддерживает двойную SIM-карту (одна физическая, одна eSIM для украинского рынка), он будет иметь два IMEI-кода – IMEI и IMEI2. Их также можно проверить через официальные сервисы.

Вместо выводов

Этот эксперимент стал для нас не просто проверкой техники, а тестом на осознанность. Результаты удивили: из десятков устройств – лишь несколько с официальным происхождением. Это не просто цифра, а показатель того, насколько незаметно серый импорт стал частью нашей повседневности.

Мы поняли: даже в работе людей, которые каждый день ищут правду, легко не заметить, как прозрачность уступает удобству. И задали себе вопрос – почему соглашаемся на отсутствие гарантий и четкого происхождения, когда речь идет о базовых вещах, с которыми работаем каждый день?

Внимательность к маркировкам, QR-кодам, серийным номерам – это не о бюрократии. Это об ответственности. О том, как каждый из нас может выбрать прозрачность в мелочах. Это простой шаг, который меняет привычки – и формирует культуру доверия.

Мы не призываем бояться – только остановиться на мгновение и спросить себя: а я знаю, откуда этот гаджет? Ответ может изменить больше, чем кажется.