$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив
14:43 • 16408 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

14:05 • 17327 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

12:17 • 25201 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

11:54 • 40916 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
11:31 • 38761 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
10:55 • 40613 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

09:52 • 43507 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Эксклюзив
23 мая, 08:36 • 45138 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

23 мая, 07:04 • 140517 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 06:30 • 66714 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
45%
747мм
Популярные новости

МВФ готовит выделение Украине около $520 млн нового транша в рамках EFF

23 мая, 07:58 • 19839 просмотра

В Норвегии 135-метровый грузовой корабль бросил якорь во дворе у мужчины

23 мая, 08:37 • 26718 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

23 мая, 09:25 • 79762 просмотра

Избиение ветерана во Львовской области: 103-я бригада ТрО требует наказания для нападавших

10:16 • 10385 просмотра

Трамп угрожает Apple пошлиной в 25%, если iPhone не будут производить в США

12:05 • 58939 просмотра
публикации

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

14:43 • 16408 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 140517 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 237001 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 317437 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 306745 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Лионель Месси

Руслан Кравченко

Олег Синегубов

Михаил Подоляк

Юлия Свириденко

Актуальные места

Киев

Одесская область

Днепр

Сумская область

Одесса

Реклама
УНН Lite

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

15:23 • 1674 просмотра

Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

14:47 • 6390 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

23 мая, 09:25 • 80632 просмотра

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 123476 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 165081 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

ТикТок

Хранитель

Ми-8

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

Киев • УНН

 • 15605 просмотра

Эксперимент УНН показал, что большинство техники не имеет признаков официального ввоза. Важно быть внимательным к маркировкам, чтобы поддерживать прозрачность и избежать серого рынка.

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

Команда Украинских национальных новостей провела внутреннюю проверку техники, которой мы пользуемся каждый день – как дома, так и на работе – чтобы выяснить ее происхождение. Результаты оказались неожиданными: лишь несколько гаджетов имели признаки официального ввоза в Украину. Этот эксперимент стал напоминанием – прозрачность начинается с мелочей, передает УНН.

Редакционный "краш-тест" техники

В море гаджетов легко потеряться. Особенно тогда, когда "выгодная цена" часто идет рядом с тенью серого импорта. Серый рынок техники в Украине – реальность, к которой мы все невольно причастны. Покупая смартфон, заказывая ноутбук или пользуясь техникой без четкого происхождения мы, сами того не замечая, можем поддерживать систему, где прозрачность уступает удобству.

С целью социального эксперимента команда УНН инициировала внутреннюю проверку личных гаджетов – от смартфонов и ноутбуков до домашних бытовых приборов – чтобы убедиться: все оборудование, которым мы пользуемся каждый день, было официально ввезено в Украину.

Гаджеты, которые прошли проверку, были приобретены в разное время и на разных торговых площадках, онлайн и оффлайн. Результаты откровенно нас удивили, а проверка оказалась не просто полезной, но и довольно тревожной. Из нескольких десятков гаджетов, находящихся в ежедневном пользовании редакционной команды, – только один телефон, один ноутбук и один кабель к зарядному устройству имели все маркеры и признаки подтверждения официального ввоза в Украину.

Этот "редакционный аудит" стал для нас внутренним сигналом быть более осведомленными о происхождении техники, которую мы используем, рисках, связанных с серым импортом, а также потребительской ответственности за поддержку прозрачных практик – даже в мелочах.

Как распознать "белую" технику: простые маркеры, доступные каждому

После нашей проверки мы поняли: чтобы избежать участия в сером рынке, не нужно быть таможенником или техническим экспертом. Есть несколько базовых признаков, которые помогут обычному пользователю убедиться в официальном происхождении техники. Объясняем на примере  iPhone.

Чтобы убедиться, что перед вами официально ввезенный в Украину iPhone – так называемое "белое" устройство, – стоит обратить внимание на ряд маркеров, которые можно увидеть уже на самой коробке. Прежде всего это защитные пломбы, которые должны присутствовать на обороте упаковки – сверху и снизу. Важно также, чтобы коробка содержала украиноязычные надписи, в частности перечень того, что входит в комплект, объем памяти устройства, сообщения о необходимости принять лицензионные условия, просьбу утилизировать упаковку (тоже на украинском), а главное – информацию об импортере, которым в случае официальных поставок является ООО "Эпл Украина", с указанием юридического адреса.

На упаковке также размещены три QR-кода: один ведет на гарантийное покрытие именно этого устройства, другой – на инструкцию пользователя, а третий – на страницу с общей информацией о модели на сайте Apple. Оттуда также можно перейти к руководству или странице гарантии.

Еще одна важная деталь – наличие национального знака соответствия техническим регламентам Украины. Это официальная маркировка, которая подтверждает, что продукция прошла сертификацию для украинского рынка.

На коробке обязательно должны быть идентификаторы Apple – IMEI или MEID, которые дублируются в настройках самого устройства. Эти коды должны совпадать. По ним легко проверить подлинность iPhone и статус его гарантии на официальном сайте Apple, например, через сервис https://checkcoverage.apple.com/?locale=uk_UA или https://sndeep.info/en.

Обратите внимание также на код модели, который выглядит вроде MPUF3SX/A. Первая буква указывает на происхождение устройства:

  • M – абсолютно новое устройство;
    • F – официально восстановленный Apple;
      • N – выдан как замена по гарантии;
        • P – с индивидуальной гравировкой.

          Цифра в середине может означать, что телефон является демонстрационной моделью (например, 2 или 3). Далее идет региональный код – например, SX или RX для Украины, PK для Польши, BT для Великобритании, LL – для США. Окончание /A означает, что устройство предназначено для реализации в официальной сети Apple.

          Apple также использует внутренние коды моделей в формате Axxxx. Например, код A3293 на iPhone 16 Pro означает, что устройство изготовлено для "остального мира", включая Украину. Это важно знать, ведь некоторые модели для рынков Японии или Южной Кореи имеют особенности – например, невозможность выключить звук затвора камеры. А модели для США часто изготавливаются исключительно с поддержкой eSIM, без физической SIM-карты.

          Также важно проверить наличие серийного номера (Serial No.) – 12-символьный код, который позволяет выяснить дату производства устройства, его модификацию, объем памяти и даже был ли он уже активирован. Иногда "серые" устройства активируются еще до момента продажи, и тогда официальная гарантия уже начала действовать раньше. В таких случаях продавцы часто дают сокращенную гарантию – только на 1–3 месяца.

          Еще один маркер – это UPC-код (Universal Product Code) длиной 8 или 12 цифр. Его можно проверить на подлинность, например, с помощью сервиса https://www.finaleinventory.com/ecom-tools/upc-validator.

          И, наконец, если ваш iPhone поддерживает двойную SIM-карту (одна физическая, одна eSIM для украинского рынка), он будет иметь два IMEI-кода – IMEI и IMEI2. Их также можно проверить через официальные сервисы.

          Вместо выводов

          Этот эксперимент стал для нас не просто проверкой техники, а тестом на осознанность. Результаты удивили: из десятков устройств – лишь несколько с официальным происхождением. Это не просто цифра, а показатель того, насколько незаметно серый импорт стал частью нашей повседневности.

          Мы поняли: даже в работе людей, которые каждый день ищут правду, легко не заметить, как прозрачность уступает удобству. И задали себе вопрос – почему соглашаемся на отсутствие гарантий и четкого происхождения, когда речь идет о базовых вещах, с которыми работаем каждый день?

          Внимательность к маркировкам, QR-кодам, серийным номерам – это не о бюрократии. Это об ответственности. О том, как каждый из нас может выбрать прозрачность в мелочах. Это простой шаг, который меняет привычки – и формирует культуру доверия.

          Мы не призываем бояться – только остановиться на мгновение и спросить себя: а я знаю, откуда этот гаджет? Ответ может изменить больше, чем кажется.

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

          ЭкономикаТехнологиипубликации
          Украина
          Apple Inc.
          Brent
          $64.63
          Bitcoin
          $109,729.40
          S&P 500
          $5,783.84
          Tesla
          $336.87
          Газ TTF
          $35.98
          Золото
          $3,359.81
          Ethereum
          $2,579.70