Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT

Переговори щодо підтримуваного США мирного плану для врегулювання війни рф проти Україні ведуть паралельно стосовно чотирьох окремих елементів, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Люди, знайомі з обговореннями, кажуть, що зараз паралельно ведуться переговори щодо чотирьох окремих елементів. Один стосується питань, пов'язаних із суверенітетом України, таких як обмеження майбутньої чисельності її армії мирного часу та дальності її ракет. Інші охоплюють територію, економічну співпрацю та ширші питання європейської безпеки - ідеться у публікації.

Як пише видання, за словами офіційних осіб, переговори щодо війни рф проти України "набувають іншої форми, ніж угода щодо Гази, що відображає зовсім інший характер конфлікту".

Очікується, що українська делегація зустрінеться у четвер, 4 грудня, із переговорниками Трампа, "що підживлює надію на певний прогрес". Але, пише видання, глава кремля володимир путін цього тижня знову дав зрозуміти, що не відступає від своїх жорстких вимог, залишивши посланців Трампа без жодного прориву на їхній п'ятигодинній зустрічі з російським лідером у москві у вівторок.

Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP