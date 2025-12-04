$42.200.13
3 грудня, 23:09 • 15638 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 27652 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 29424 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 40660 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 47474 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 25948 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29099 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26038 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25875 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31096 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Переговори щодо підтримуваного США мирного плану для врегулювання війни рф проти України охоплюють чотири елементи, включаючи суверенітет України, територію, економічну співпрацю та європейську безпеку. Українська делегація зустрінеться з переговорниками Трампа 4 грудня, попри жорсткі вимоги путіна.

Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT

Переговори щодо підтримуваного США мирного плану для врегулювання війни рф проти Україні ведуть паралельно стосовно чотирьох окремих елементів, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Люди, знайомі з обговореннями, кажуть, що зараз паралельно ведуться переговори щодо чотирьох окремих елементів. Один стосується питань, пов'язаних із суверенітетом України, таких як обмеження майбутньої чисельності її армії мирного часу та дальності її ракет. Інші охоплюють територію, економічну співпрацю та ширші питання європейської безпеки

- ідеться у публікації.

Як пише видання, за словами офіційних осіб, переговори щодо війни рф проти України "набувають іншої форми, ніж угода щодо Гази, що відображає зовсім інший характер конфлікту".

Очікується, що українська делегація зустрінеться у четвер, 4 грудня, із переговорниками Трампа, "що підживлює надію на певний прогрес". Але, пише видання, глава кремля володимир путін цього тижня знову дав зрозуміти, що не відступає від своїх жорстких вимог, залишивши посланців Трампа без жодного прориву на їхній п'ятигодинній зустрічі з російським лідером у москві у вівторок.

Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP04.12.25, 01:09 • 15639 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна