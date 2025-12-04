Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP

Cпецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер зустрінуться з секретарем РНБО Рустемом Умєровим у четвер, 4 грудня. Про це інформує агенція Associated Press, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що зустріч американських перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим відбудеться вже сьогодні у Маямі.

Вони продовжать обговорення "мирного плану" для України.

За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, який не був уповноважений давати публічні коментарі та говорив на умовах анонімності, Віткофф і Кушнер у четвер у Майамі зустрінуться з головним переговорником України Рустемом Умеровим для подальших перемовин - пише інформагеція.

Нагадаємо

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про запрошення української делегації до США для продовження мирного процесу.

Президент Cполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з володимиром путіним 2 грудня. Подальші кроки після зустрічі наразі невідомі.

