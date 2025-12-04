$42.330.01
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
21:56 • 1964 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 12525 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 20358 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 25759 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 20298 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 24228 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 23116 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24721 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29831 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Сектор Газа
Польща
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер 4 грудня зустрінуться в Маямі з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим, щоб продовжити обговорення американського "мирного плану" для України.

Cпецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер зустрінуться з секретарем РНБО Рустемом Умєровим у четвер, 4 грудня. Про це інформує агенція Associated Press, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що зустріч американських перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим відбудеться вже сьогодні у Маямі.

Вони продовжать обговорення "мирного плану" для України.

За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, який не був уповноважений давати публічні коментарі та говорив на умовах анонімності, Віткофф і Кушнер у четвер у Майамі зустрінуться з головним переговорником України Рустемом Умеровим для подальших перемовин

- пише інформагеція.

Нагадаємо

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про запрошення української делегації до США для продовження мирного процесу.

Президент Cполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з володимиром путіним 2 грудня. Подальші кроки після зустрічі наразі невідомі.

Можливість закінчити війну є: Зеленський повідомив, хто продовжить переговори із командою Трампа 03.12.25, 20:02 • 3350 переглядiв

