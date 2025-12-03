Можливість закінчити війну є: Зеленський повідомив, хто продовжить переговори із командою Трампа

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив про активну підготовку до зустрічей зі Сполученими Штатами після переговорів американської команди у москві та Вашингтоні. Головною метою цих контактів є просування мирного плану України та забезпечення її інтересів. Про це пише УНН.

Деталі

Глава держави повідомив, що перемовини з представниками Президента Трампа продовжать Секретар РНБО Рустем Умєров, Андрій Гнатов та інші ключові особи.

Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Президента Трампа – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що міжнародна активність є доволі результативною, і Україну чули під час зустрічей у Женеві та Флориді. Він підкреслив, що гідний мир можливий лише з урахуванням інтересів України.

Зеленський також звернув увагу на критично важливу комбінацію для закінчення війни.

Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на росію. Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир – підсумував глава держави.

Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки