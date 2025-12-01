Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки

Переговори України і США у Маямі були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати", і визначатися з подальшою активністю будуть після повної доповіді від українських представників, які "повернуться у Європу цими днями", повідомив Президент України Володимир Зеленський, який скоординувався з президентом Фінляндії Александром Стуббом, пише УНН.

Говорив сьогодні з Президентом Фінляндії вже - продовжуємо координуватись з Алексом. Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати. Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю - написав Зеленський у соцмережах після розмови зі Стуббом, якого вважають впливовим гравцем завдяки його теплим відносинам з президентом США Дональдом Трампом.

На сьогодні ж, зі слів Зеленського, "заплановані перемовини з нашими друзями у Європі". "Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає!" - наголосив Президент.

Доповнення

Як повідомляло видання Axios, переговори між США та Україною 30 листопада "були зосереджені на тому, де буде проведено де-факто кордон з росією згідно з мирною угодою". При цьому видання вказує, що Президент України Володимир Зеленський хотів обговорити питання території безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

За даними видання, голова делегації України Рустем Умєров мав зустрітися зі Зеленським у Парижі 1 грудня для детальнішого звіту. Водночас нардеп Олексій Гончаренко зазначав, що "Зеленський в Парижі. А Умєров залишився поки в США".