09:32
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки

Київ • УНН

 1876 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про конструктивні переговори з США у Маямі, зазначивши наявність "непростих речей", над якими ще потрібно працювати. Подальші дії будуть визначені після доповіді українських представників, які повертаються до Європи, та запланованих перемовин з європейськими партнерами.

Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки

Переговори України і США у Маямі були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати", і визначатися з подальшою активністю будуть після повної доповіді від українських представників, які "повернуться у Європу цими днями", повідомив Президент України Володимир Зеленський, який скоординувався з президентом Фінляндії Александром Стуббом, пише УНН.

Говорив сьогодні з Президентом Фінляндії вже - продовжуємо координуватись з Алексом. Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати. Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю

- написав Зеленський у соцмережах після розмови зі Стуббом, якого вважають впливовим гравцем завдяки його теплим відносинам з президентом США Дональдом Трампом.

На сьогодні ж, зі слів Зеленського, "заплановані перемовини з нашими друзями у Європі". "Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає!" - наголосив Президент.

Зеленський сьогодні зустрічається з Макроном у Парижі для зміцнення підтримки України01.12.25, 08:44 • 2378 переглядiв

Доповнення

Як повідомляло видання Axios, переговори між США та Україною 30 листопада "були зосереджені на тому, де буде проведено де-факто кордон з росією згідно з мирною угодою". При цьому видання вказує, що Президент України Володимир Зеленський хотів обговорити питання території безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

За даними видання, голова делегації України Рустем Умєров мав зустрітися зі Зеленським у Парижі 1 грудня для детальнішого звіту. Водночас нардеп Олексій Гончаренко зазначав, що "Зеленський в Парижі. А Умєров залишився поки в США".

Юлія Шрамко

