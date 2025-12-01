Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios

Переговори між США та Україною в неділю "були зосереджені на тому, де буде проведено де-факто кордон з росією згідно з мирною угодою", з посиланням на двох українських офіційних осіб повідомляє Axios, вказуючи, що голова делегації України Рустем Умєров, як очікується, зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським у Парижі в понеділок для детальнішого звіту, а Зеленський хотів обговорити питання території безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, джерела назвали п'ятигодинну зустріч "складною" та "напруженою", але продуктивною.

глава кремля "володимир путін, який, як очікується, зустрінеться з посланцем президента США Дональда Трампа у вівторок, наполягає на тому, що росія не зупиниться, доки не візьме під контроль весь регіон Донбасу на сході України. США хочуть, щоб Україна передала територію там, щоб переконати путіна укласти мир, але це було б болючою та політично вибуховою поступкою", пише видання.

Як повідомляється, "американська сторона прибула на недільну зустріч до ексклюзивного гольф-клубу Shell Bay посланця США Стіва Віткоффа поблизу Маямі, сподіваючись досягти прогресу в питанні території, яке Віткофф потім міг би представити путіну на їхній зустрічі".

Після години у розширеному форматі зустріч скоротилася до трьох посадовців з кожної сторони - лінія територіального контролю була практично єдиним питанням, що обговорювалося - за словами двох українських офіційних осіб.

З боку США були присутні Віткофф, державний секретар Марко Рубіо та радник і зять Трампа Джаред Кушнер. Українську сторону представляли радник з національної безпеки Рустем Умєров, начальник військового штабу генерал Андрій Гнатов та заступник керівника військової розвідки Вадим Скібіцький, пише видання.

"Після завершення переговорів зі своїми командами Умєров провів ще одну особисту зустріч з Віткоффом. Потім Умєров зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському, щоб проінформувати його про переговори", - ідеться у публікації.

"Вони були інтенсивними, але не негативними. Ми дійсно цінуємо серйозну участь США. Наша позиція полягає в тому, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти США досягти успіху, не втрачаючи нашої країни та не допускаючи чергову агресію", - написав один з українських чиновників Axios після зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський хотів обговорити територію безпосередньо з Трампом, але Трамп сказав, що зустрінеться з Зеленським або путіним лише після того, як буде досягнуто угоди - сказано у публікації.

Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, повертаючись з Флориди до Вашингтона в неділю, що його проінформували про результати переговорів, і він вважає, що "є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду".

Високопоставлений чиновник США заявив, що переговори в неділю були "позитивними".

"Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною", - написав Умєров у Telegram після переговорів.

Очікується, що Умєров зустрінеться з Зеленським у Парижі в понеділок і надасть йому більш детальний звіт про переговори - заявили українські офіційні особи.

"Віткофф планує вирушити до москви в понеділок і зустрітися з путіним у вівторок", - зазначає видання.

"Головне питання полягає в тому, яка позиція росіян і чи їхні наміри справжні. Подивимося, що Віткофф принесе з москви", - сказав український чиновник.

