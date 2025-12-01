$42.270.07
48.890.02
ukenru
07:28 • 490 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 9346 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 29411 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 42762 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 38522 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 39918 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 37620 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 36097 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 42719 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 33802 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
90%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у ФлоридіPhoto30 листопада, 21:48 • 8930 перегляди
Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"30 листопада, 22:55 • 9984 перегляди
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto30 листопада, 23:58 • 13684 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo02:12 • 9916 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ02:45 • 17090 перегляди
Публікації
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 9346 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 58752 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 98550 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 80573 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 88687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Запорізька область
Європа
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 58752 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 49214 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 65659 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 84681 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 115943 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
FIFA (серія відеоігор)
Опалення

Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Переговори між США та Україною зосередилися на визначенні де-факто кордону з росією згідно з мирною угодою. Зустріч була складною, але продуктивною, з обговоренням територіального питання.

Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios

Переговори між США та Україною в неділю "були зосереджені на тому, де буде проведено де-факто кордон з росією згідно з мирною угодою", з посиланням на двох українських офіційних осіб повідомляє Axios, вказуючи, що голова делегації України Рустем Умєров, як очікується, зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським у Парижі в понеділок для детальнішого звіту, а Зеленський хотів обговорити питання території безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, джерела назвали п'ятигодинну зустріч "складною" та "напруженою", але продуктивною.

глава кремля "володимир путін, який, як очікується, зустрінеться з посланцем президента США Дональда Трампа у вівторок, наполягає на тому, що росія не зупиниться, доки не візьме під контроль весь регіон Донбасу на сході України. США хочуть, щоб Україна передала територію там, щоб переконати путіна укласти мир, але це було б болючою та політично вибуховою поступкою", пише видання.

Як повідомляється, "американська сторона прибула на недільну зустріч до ексклюзивного гольф-клубу Shell Bay посланця США Стіва Віткоффа поблизу Маямі, сподіваючись досягти прогресу в питанні території, яке Віткофф потім міг би представити путіну на їхній зустрічі".

Після години у розширеному форматі зустріч скоротилася до трьох посадовців з кожної сторони - лінія територіального контролю була практично єдиним питанням, що обговорювалося

- за словами двох українських офіційних осіб.

З боку США були присутні Віткофф, державний секретар Марко Рубіо та радник і зять Трампа Джаред Кушнер. Українську сторону представляли радник з національної безпеки Рустем Умєров, начальник військового штабу генерал Андрій Гнатов та заступник керівника військової розвідки Вадим Скібіцький, пише видання.

"Після завершення переговорів зі своїми командами Умєров провів ще одну особисту зустріч з Віткоффом. Потім Умєров зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському, щоб проінформувати його про переговори", - ідеться у публікації.

"Вони були інтенсивними, але не негативними. Ми дійсно цінуємо серйозну участь США. Наша позиція полягає в тому, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти США досягти успіху, не втрачаючи нашої країни та не допускаючи чергову агресію", - написав один з українських чиновників Axios після зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський хотів обговорити територію безпосередньо з Трампом, але Трамп сказав, що зустрінеться з Зеленським або путіним лише після того, як буде досягнуто угоди

- сказано у публікації.

Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, повертаючись з Флориди до Вашингтона в неділю, що його проінформували про результати переговорів, і він вважає, що "є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду".

Високопоставлений чиновник США заявив, що переговори в неділю були "позитивними".

"Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною", - написав Умєров у Telegram після переговорів.

Очікується, що Умєров зустрінеться з Зеленським у Парижі в понеділок і надасть йому більш детальний звіт про переговори

- заявили українські офіційні особи.

"Віткофф планує вирушити до москви в понеділок і зустрітися з путіним у вівторок", - зазначає видання.

"Головне питання полягає в тому, яка позиція росіян і чи їхні наміри справжні. Подивимося, що Віткофф принесе з москви", - сказав український чиновник.

Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ01.12.25, 04:45 • 17418 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Вашингтон
Дональд Трамп
Париж
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Флорида