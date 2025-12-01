$42.190.00
30 листопада, 18:02
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 28436 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 29285 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 31461 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 31859 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 33634 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 41063 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32700 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27905 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24325 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Після переговорів української та американської делегацій у Флориді питання гарантій безпеки для Києва залишилося невирішеним. Також не вирішено питання територіальних претензій Росії щодо контрольованих нею територій.

Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ

Питання гарантій безпеки для Києва залишилося невирішеним після переговорів української та американської делегацій у Флориді (США). Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що одне з головних питань, яке залишилося на порядку денному, – це територіальні претензії росії. Зокрема, кремль продовжує наполягати на міжнародному визнанні територій, які зараз контролює, а також на розв'язанні питання щодо майбутнього статусу цих регіонів.

Інші важливі питання залишаються невирішеними, включаючи характер гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питання про те, чи продовжить кремль вимагати міжнародного визнання територій

- пише видання.

Автори вказують, що зустріч у Флориді мала на меті досягти компромісу, який дозволив би продовжити мирний процес, однак гарантії безпеки та територіальні питання залишилися без відповіді.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. За його словами, Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".

"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у Флориді

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида
Київ