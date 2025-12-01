Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ

Питання гарантій безпеки для Києва залишилося невирішеним після переговорів української та американської делегацій у Флориді (США). Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Зазначається, що одне з головних питань, яке залишилося на порядку денному, – це територіальні претензії росії. Зокрема, кремль продовжує наполягати на міжнародному визнанні територій, які зараз контролює, а також на розв'язанні питання щодо майбутнього статусу цих регіонів.

Інші важливі питання залишаються невирішеними, включаючи характер гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питання про те, чи продовжить кремль вимагати міжнародного визнання територій