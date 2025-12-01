Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ
Київ • УНН
Після переговорів української та американської делегацій у Флориді питання гарантій безпеки для Києва залишилося невирішеним. Також не вирішено питання територіальних претензій Росії щодо контрольованих нею територій.
Питання гарантій безпеки для Києва залишилося невирішеним після переговорів української та американської делегацій у Флориді (США). Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що одне з головних питань, яке залишилося на порядку денному, – це територіальні претензії росії. Зокрема, кремль продовжує наполягати на міжнародному визнанні територій, які зараз контролює, а також на розв'язанні питання щодо майбутнього статусу цих регіонів.
Інші важливі питання залишаються невирішеними, включаючи характер гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питання про те, чи продовжить кремль вимагати міжнародного визнання територій
Автори вказують, що зустріч у Флориді мала на меті досягти компромісу, який дозволив би продовжити мирний процес, однак гарантії безпеки та територіальні питання залишилися без відповіді.
Нагадаємо
Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту Зеленському про результати переговорів у США. За його словами, Київ має суттєвий поступ у просуванні миру та зближенні позицій з американською стороною.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати".
"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у Флориді30.11.25, 23:48 • 2310 переглядiв