Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ
Киев • УНН
После переговоров украинской и американской делегаций во Флориде вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным. Также не решен вопрос территориальных претензий России относительно контролируемых ею территорий.
Подробности
Отмечается, что один из главных вопросов, который остался на повестке дня, – это территориальные претензии России. В частности, Кремль продолжает настаивать на международном признании территорий, которые сейчас контролирует, а также на решении вопроса о будущем статусе этих регионов.
Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания территорий
Авторы указывают, что встреча во Флориде имела целью достичь компромисса, который позволил бы продолжить мирный процесс, однако гарантии безопасности и территориальные вопросы остались без ответа.
Напомним
Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. По его словам, Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была довольно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать".
