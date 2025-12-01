Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ

$42.190.00
48.870.00
ukenru
30 ноября, 18:02 • 21277 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 28296 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 29206 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 31385 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 31793 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 33598 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 41034 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32691 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27900 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24324 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
89%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Соглашение между Украиной и россией обеспечит стабильность на 50-70 лет - глава МИД Турции Фидан30 ноября, 17:07 • 6730 просмотра
Встреча делегаций Украины и США: Кислица назвал ее "увлекательной и конструктивной"30 ноября, 17:21 • 9662 просмотра
В Украине 1 декабря будут отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики30 ноября, 17:47 • 8418 просмотра
Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским КАБам - Генштаб30 ноября, 19:15 • 5864 просмотра
"Отпор российской агрессии": Украина ответила на обеспокоенность Казахстана по поводу Каспийского трубопроводного консорциума30 ноября, 19:41 • 4708 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 49055 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 91423 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 73971 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 82063 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 80115 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Гонконг
Израиль
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 49056 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 46357 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 62987 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 82148 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 113504 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Facebook
FIFA (серия видеоигр)

Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

После переговоров украинской и американской делегаций во Флориде вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным. Также не решен вопрос территориальных претензий России относительно контролируемых ею территорий.

Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ

Вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным после переговоров украинской и американской делегаций во Флориде (США). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что один из главных вопросов, который остался на повестке дня, – это территориальные претензии России. В частности, Кремль продолжает настаивать на международном признании территорий, которые сейчас контролирует, а также на решении вопроса о будущем статусе этих регионов.

Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания территорий

- пишет издание.

Авторы указывают, что встреча во Флориде имела целью достичь компромисса, который позволил бы продолжить мирный процесс, однако гарантии безопасности и территориальные вопросы остались без ответа.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. По его словам, Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была довольно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать".

"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский оценил украинско-американские переговоры во Флориде30.11.25, 23:48 • 2266 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Марко Рубио
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида
Киев