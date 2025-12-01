Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ

Вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным после переговоров украинской и американской делегаций во Флориде (США). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Отмечается, что один из главных вопросов, который остался на повестке дня, – это территориальные претензии России. В частности, Кремль продолжает настаивать на международном признании территорий, которые сейчас контролирует, а также на решении вопроса о будущем статусе этих регионов.

Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания территорий