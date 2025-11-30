Українсько-американські переговори у Флориді завершилися: перші підсумки
Київ • УНН
У Флориді завершилися переговори української та американської делегацій щодо плану завершення війни в Україні. Сторони обговорили довгострокові гарантії безпеки для Києва та роль росії у врегулюванні конфлікту.
У Флориді (США) завершилися переговори української американської делегацій щодо плану з завершення війни в Україні. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Після зустрічі до ЗМІ вийшли державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров.
За словами Рубіо, зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати". Зокрема, за словами американського дипломата:
- для врегулювання потрібні довгострокові гарантії безпеки Києву;
- росія має стати частиною "рівняння";
- США реалістично поглядають на переговорний процес щодо України;
- переговори у Флориді стосуються не лише безпосереднього урегулювання, але й забезпечення майбутнього України.
Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно це все виглядає, але ми також реалісти щодо того прогресу, який вже відбувається. Мова йде не лише про закінчення війни, а й про розбудову процвітаючого майбутнього України
Він додав, що є "ще одна сторона", і "пан Віткофф незабаром поїде до москви".
Водночас, за інформацією CNN, розмова між делегаціями була жорсткою, але дуже конструктивною.
Нагадаємо
Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.
В мережі з’явились кадри прибуття української делегації в США на переговори.
Водночас Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть закінчити війну, створивши механізм для незалежності та суверенітету України.
Зустріч делегацій України та США: Кислиця назвав її "захопливою і конструктивною"30.11.25, 19:21 • 3690 переглядiв