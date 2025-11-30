Українсько-американські переговори у Флориді завершилися: перші підсумки

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:02 • 17297 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
15:17 • 19794 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 23154 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 25735 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 26995 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 31493 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 39449 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 31532 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27308 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 23931 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.2м/с
85%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У татарстані оголосили тривогу через дрони: повідомляють про вибухи поблизу ОЕЗ "Алабуга"30 листопада, 10:09 • 4078 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo30 листопада, 10:31 • 19998 перегляди
В Одесі директору приватної компанії оголосили підозру за незаконну забудову на узбережжі Чорного моря30 листопада, 10:58 • 8014 перегляди
Атака рф на Сумщину 30 листопада: частина міста Суми залишилася без світла30 листопада, 13:19 • 5426 перегляди
Археологи знайшли у казахстанських степах велике місто бронзової доби: деталі дослідженняPhoto16:04 • 5000 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 43849 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 87383 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 70417 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 78526 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 76856 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Кислиця
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Ізраїль
Гонконг
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 43849 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 44519 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 61172 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 80394 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 111844 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Facebook
Шахед-136

Українсько-американські переговори у Флориді завершилися: перші підсумки

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Флориді завершилися переговори української та американської делегацій щодо плану завершення війни в Україні. Сторони обговорили довгострокові гарантії безпеки для Києва та роль росії у врегулюванні конфлікту.

Українсько-американські переговори у Флориді завершилися: перші підсумки

У Флориді (США) завершилися переговори української американської делегацій щодо плану з завершення війни в Україні. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Після зустрічі до ЗМІ вийшли державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров.

За словами Рубіо, зустріч була доволі продуктивною, втім, "нам ще є над чим працювати". Зокрема, за словами американського дипломата:

  • для врегулювання потрібні довгострокові гарантії безпеки Києву;
    • росія має стати частиною "рівняння";
      • США реалістично поглядають на переговорний процес щодо України;
        • переговори у Флориді стосуються не лише безпосереднього урегулювання, але й забезпечення майбутнього України.

          Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно це все виглядає, але ми також реалісти щодо того прогресу, який вже відбувається. Мова йде не лише про закінчення війни, а й про розбудову процвітаючого майбутнього України

          - сказав Рубіо.

          Він додав, що є "ще одна сторона", і "пан Віткофф незабаром поїде до москви".

          Водночас, за інформацією CNN, розмова між делегаціями була жорсткою, але дуже конструктивною.

          Нагадаємо

          Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.

          В мережі з’явились кадри прибуття української делегації в США на переговори.

          Водночас Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть закінчити війну, створивши механізм для незалежності та суверенітету України.

          Зустріч делегацій України та США: Кислиця назвав її "захопливою і конструктивною"30.11.25, 19:21 • 3690 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

          ПолітикаНовини Світу
          Війна в Україні
          Рустем Умєров
          Марко Рубіо
          Сполучені Штати Америки
          Україна
          Флорида