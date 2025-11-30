Зустріч делегацій України та США: Кислиця назвав її "захопливою і конструктивною"
Київ • УНН
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів про хід зустрічі.
Зустріч між українською та американською делегаціями у Флориді продовжиться після перерви. Перший заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця назвав її "захопливою і конструктивною". Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Це був гарний початок поточної зустрічі. Дуже захоплива та поки що конструктивна. Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату
Він окремо подякував Держсекретарю США Марко Рубіо і зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру за організацію зустрічі.
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф також заявив про позитивну атмосферу на переговорах у Маямі.
Нагадаємо
Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.
Також в мережі з’явились кадри прибуття української делегації в США на переговори.
Водночас Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть закінчити війну, створивши механізм для незалежності та суверенітету України.
Також голова МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що потенційна мирна угода між Україною та росією забезпечить мир на 50-70 років.