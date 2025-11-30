Угода між Україною та росією забезпечить стабільність на 50-70 років - голова МЗС Туреччини Фідан
Київ • УНН
Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що потенційна мирна угода між Україною та росією забезпечить мир на 50-70 років. Він зазначив, що обидві країни зараз ближче до миру, а путін готовий до припинення вогню за певних умов.
Деталі
путін також готовий за певних умов прийняти припинення вогню і всеосяжну мирну угоду. Це було передано українській стороні, і ми залучені до деяких аспектів цього процесу. Ця війна дуже дорого обходиться і росії
Фідан додав, що кожна держава має право і обов'язок захищати свою національну безпеку, тому обговорювана мирна угода важлива не тільки для завершення війни в Україні, але і для забезпечення довгострокової стабільності в усій Європі.
Нагадаємо
Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.
Також в мережі з’явились кадри прибуття української делегації в США на переговори.
Водночас Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть закінчити війну, створивши механізм для незалежності та суверенітету України.