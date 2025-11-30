Угода між Україною та росією забезпечить стабільність на 50-70 років - голова МЗС Туреччини Фідан

$42.190.00
48.870.00
ukenru
15:17 • 3880 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
11:44 • 10558 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 14308 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 17785 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 27423 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 36957 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 30124 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 26647 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 23516 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17971 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.4м/с
85%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктівPhoto30 листопада, 08:42 • 8220 перегляди
The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни30 листопада, 09:03 • 9498 перегляди
У Бангладеш лідерка опозиції Халеда у критичному стані: її син заявляє, що не може повернутися на батьківщину 30 листопада, 09:19 • 4378 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви30 листопада, 09:40 • 12590 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo30 листопада, 10:31 • 10589 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 30899 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 77948 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 61548 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 69817 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 68284 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Ізраїль
Гонконг
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 30899 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 40928 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 58033 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 77461 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 108984 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Facebook

Угода між Україною та росією забезпечить стабільність на 50-70 років - голова МЗС Туреччини Фідан

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що потенційна мирна угода між Україною та росією забезпечить мир на 50-70 років. Він зазначив, що обидві країни зараз ближче до миру, а путін готовий до припинення вогню за певних умов.

Угода між Україною та росією забезпечить стабільність на 50-70 років - голова МЗС Туреччини Фідан

Потенційна мирна угода між Україною і росією могла б забезпечити мир в регіоні на наступні 50-70 років. Обидві країни зараз знаходяться ближче до миру, заявив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

путін також готовий за певних умов прийняти припинення вогню і всеосяжну мирну угоду. Це було передано українській стороні, і ми залучені до деяких аспектів цього процесу. Ця війна дуже дорого обходиться і росії

 - заявив турецький міністр закордонних справ.

Фідан додав, що кожна держава має право і обов'язок захищати свою національну безпеку, тому обговорювана мирна угода важлива не тільки для завершення війни в Україні, але і для забезпечення довгострокової стабільності в усій Європі.

Нагадаємо

Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.

Також в мережі з’явились кадри прибуття української делегації в США на переговори.

Водночас Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть закінчити війну, створивши механізм для незалежності та суверенітету України.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Європа
Хакан Фідан
Сполучені Штати Америки
Україна