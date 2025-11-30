путін отримає оновлений мирний план від США у вівторок - Axios

Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аxios.

Деталі

Американські та українські офіційні особи зустрічаються у неділю в Маямі, щоб узгодити позиції перед переговорами США з росією. До москви планують поїхати посланець президента Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер, які мають представити путіну оновлений мирний план США.

Українську сторону очолює радник з національної безпеки Рустем Умеров. До делегації також входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол у США Ольга Стефанішина, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і представники розвідки. Зустріч проходить у гольф-клубі Shell Bay.

Перед перемовинами сталася зміна у складі делегації: очікувалося, що її очолить Андрій Єрмак, але він подав у відставку після обшуку в його будинку. У текстовому повідомленні, у неділю, він написав колегам, що "їде на фронт" на схід України.

З американського боку беруть участь держсекретар Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Під час зустрічі в Женеві минулого тижня сторони узгодили всі пункти мирного плану, окрім двох – територій та гарантій безпеки. Американський високопосадовець заявив, що США хочуть скоротити розбіжності саме з цих питань, наголосивши: "Українці знають, чого ми від них очікуємо".

Перед відставкою Єрмак говорив, що територіальні питання можуть обговорюватися лише на рівні президентів. Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що зустрінеться із Зеленським і путіним тільки тоді, коли сторони будуть "близькі до угоди про припинення війни".

Водночас путін подвоїв свої територіальні вимоги, заявивши у четвер, що росія або забере всю землю, на яку претендує, мирним шляхом, або силою. Він сказав, що Київ, схоже, готовий боротися "до останнього українця", як і росія.

Подальший розвиток подій залежатиме від того, чи вдасться сторонам знайти компроміс щодо територій та безпекових гарантій.

Нагадаємо

Мирний план США з 28 пунктів, оприлюднений минулого тижня, базується на російському документі, поданому адміністрації Трампа в жовтні. Цей документ містив умови москви для припинення війни, включаючи поступки, які Україна раніше відхилила.