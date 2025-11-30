путін отримає оновлений мирний план від США у вівторок - Axios

$42.190.00
48.870.00
ukenru
11:44 • 5142 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
10:20 • 11476 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 15372 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 25349 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 35581 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 29033 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 26232 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 23260 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17806 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16951 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
86%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW30 листопада, 05:15 • 10895 перегляди
У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктівPhoto30 листопада, 08:42 • 4760 перегляди
The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни09:03 • 5842 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви09:40 • 10585 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo10:31 • 7582 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 28606 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 76223 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 60146 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 68343 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 66753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Беньямін Нетаньягу
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Ізраїль
Гонконг
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 28606 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 40132 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 57314 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 76777 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 108320 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Facebook

путін отримає оновлений мирний план від США у вівторок - Axios

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Американські та українські посадовці зустрічаються в Маямі для узгодження позицій перед поїздкою делегації Трампа до москви з оновленим мирним планом. Основні розбіжності стосуються територій та гарантій безпеки.

путін отримає оновлений мирний план від США у вівторок - Axios

Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аxios.

Деталі

Американські та українські офіційні особи зустрічаються у неділю в Маямі, щоб узгодити позиції перед переговорами США з росією. До москви планують поїхати посланець президента Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер, які мають представити путіну оновлений мирний план США.

Українську сторону очолює радник з національної безпеки Рустем Умеров. До делегації також входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол у США Ольга Стефанішина, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і представники розвідки. Зустріч проходить у гольф-клубі Shell Bay.

Перед перемовинами сталася зміна у складі делегації: очікувалося, що її очолить Андрій Єрмак, але він подав у відставку після обшуку в його будинку. У текстовому повідомленні, у неділю, він написав колегам, що "їде на фронт" на схід України.

З американського боку беруть участь держсекретар Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Під час зустрічі в Женеві минулого тижня сторони узгодили всі пункти мирного плану, окрім двох – територій та гарантій безпеки. Американський високопосадовець заявив, що США хочуть скоротити розбіжності саме з цих питань, наголосивши: "Українці знають, чого ми від них очікуємо".

Перед відставкою Єрмак говорив, що територіальні питання можуть обговорюватися лише на рівні президентів. Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що зустрінеться із Зеленським і путіним тільки тоді, коли сторони будуть "близькі до угоди про припинення війни".

Водночас путін  подвоїв свої територіальні вимоги, заявивши у четвер, що росія або забере всю землю, на яку претендує, мирним шляхом, або силою. Він сказав, що Київ, схоже, готовий боротися "до останнього українця", як і росія.

Подальший розвиток подій залежатиме від того, чи вдасться сторонам знайти компроміс щодо територій та безпекових гарантій.

Нагадаємо

Мирний план США з 28 пунктів, оприлюднений минулого тижня, базується на російському документі, поданому адміністрації Трампа в жовтні. Цей документ містив умови москви для припинення війни, включаючи поступки, які Україна раніше відхилила.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Обшук
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Генеральний штаб Збройних сил України
Женева
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна