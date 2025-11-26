$42.370.10
Ексклюзив
07:00 • 1618 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
06:31 • 970 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 2788 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 18428 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 35526 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 28632 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 27353 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 23561 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 16001 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 15482 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Мирний план США з 28 пунктів, оприлюднений минулого тижня, базується на російському документі, поданому адміністрації Трампа в жовтні. Цей документ містив умови москви для припинення війни, включаючи поступки, які Україна раніше відхилила.

Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters

Підтриманий США 28-пунктний мирний план щодо припинення війни в Україні, який оприлюднено минулого тижня, "базується на документі російського авторства, поданому адміністрації Трампа в жовтні", з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"росіяни поділилися документом, у якому викладено умови москви для припинення війни, з високопосадовцями США в середині жовтня, після зустрічі президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні", повідомили джерела.

Документ, що є неофіційним повідомленням, відомим у дипломатичній термінології як "неофіційний документ", містив "формулювання, які російський уряд раніше висував за столом переговорів, включаючи поступки, які Україна відхилила, такі як відмова від значної частини своєї території на сході".

Це, як зазначає видання, "перше підтвердження того, що документ був ключовим елементом у 28-пунктовому мирному плані".

Державний департамент США та посольства росії та України у Вашингтоні не відповіли на запит про коментар.

Білий дім не прокоментував безпосередньо неофіційний документ, але посилався на коментарі Трампа про те, що він оптимістично налаштований щодо прогресу 28-пунктного плану, пише видання.

"У надії завершити цей мирний план, я доручив своєму спеціальному посланцю Стіву Віткоффу зустрітися з президентом путіним у москві, і водночас міністр армії Ден Дрісколл зустрінеться з українцями", - написав Трамп.

Як зауважує видання, "незрозуміло, чому і як адміністрація Трампа покладалася на російський документ для формування власного мирного плану". "Деякі високопосадовці США, які його розглядали, включаючи державного секретаря Марко Рубіо, вважали, що вимоги москви, ймовірно, будуть повністю відхилені українцями", повідомили джерела.

У кремлі та Білому домі відреагували на опубліковану "виховну" розмову Віткоффа з помічником путіна26.11.25, 07:44 • 1568 переглядiв

Після подання документа Рубіо провів телефонну розмову з головою мзс рф сергієм лавровим, "під час якої обговорювався документ", повідомили джерела.

Виступаючи перед журналістами в Женеві цього тижня, Рубіо визнав отримання "численних письмових неофіційних документів та інших подібних речей", не вдаючись до подробиць.

Сенатори заявили, що Рубіо назвав мирний план Трампа "списком бажань" росії: держсекретар заперечує23.11.25, 09:32 • 9045 переглядiв

Відтоді, як минулого тижня Axios вперше повідомила про мирний план, серед американських чиновників та законодавців зріс скептицизм, багато з яких розглядають план як перелік російських позицій, а не серйозну пропозицію.

Тим не менш, Сполучені Штати чинили тиск на Україну, попереджаючи, що вони можуть скоротити свою військову допомогу, якщо Україна не підпишеться.

"План був складений, принаймні частково, під час зустрічі зятя Трампа Джареда Кушнера, спеціального посланця Стіва Віткоффа та кирила дмитрієва, керівника одного з російських суверенних фондів, у Маямі минулого місяця", пише видання. "Мало хто в Державному департаменті та Білому домі був проінформований про цю зустріч", повідомили Reuters два джерела, знайомі з цим питанням.

У вівторок Bloomberg повідомило, що Віткофф пропонував поради високопоставленому помічнику з кремля юрію ушакову щодо того, як глава кремля володимир путін повинен розмовляти з Трампом. Згідно зі стенограмами розмов, отриманими інформаційним агентством, ушаков і Віткофф натякали на можливий "план із 20 пунктів" ще 14 жовтня. Додається, що обсяг цього плану, очевидно, розширився під час наступних розмов з дмитрієвим.

Віткофф радив помічнику путіна ушакову, як краще розмовляти з Трампом щодо "мирної угоди" - Bloomberg26.11.25, 01:24 • 3292 перегляди

Пропозиція США, яка застала зненацька чиновників у Вашингтоні та Європі, викликала шквал дипломатичних зусиль на трьох континентах. Початковий план з того часу різко змінився: дев'ять із початкових 28 пунктів були скорочені після переговорів між високопосадовцями США та України, повідомляє ABC News.

Двопартійна група сенаторів США заявила в суботу, що Рубіо сказав їм, що план із 28 пунктів не є планом США, а радше російським списком побажань, хоча Білий дім і Державний департамент рішуче заперечували, що Рубіо характеризував його як такий.

У подальших обговореннях високопоставлена ​​делегація США, до складу якої входив Рубіо, погодилася виключити або змінити деякі з найбільш проросійських частин плану під час зустрічей у Женеві з європейськими та українськими посадовцями.

Як пише видання, Дрісколл відправився на зустріч з російською делегацією в Абу-Дабі. Українська делегація також перебувала в ОАЕ для переговорів з командою США, за словами американського чиновника.

У вівторок українські посадовці заявили, що підтримують змінені рамки мирної угоди, які виникли в результаті останніх переговорів, але наголосили, що найчутливіші питання - територіальні поступки є особливо спірними - необхідно вирішити на потенційній зустрічі між Зеленським та Трампом.

Україна підтримує "суть" рамкової мирної угоди, але деталі ще обговорюються – Reuters25.11.25, 17:27 • 2186 переглядiв

Доповнення

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США, за повідомленнями скоротили до 19 пунктів. Трамп називав цифру у 22 пункти.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Американська преса 25 листопада повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Державний кордон України
Державний департамент США
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна