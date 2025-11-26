Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters

Підтриманий США 28-пунктний мирний план щодо припинення війни в Україні, який оприлюднено минулого тижня, "базується на документі російського авторства, поданому адміністрації Трампа в жовтні", з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"росіяни поділилися документом, у якому викладено умови москви для припинення війни, з високопосадовцями США в середині жовтня, після зустрічі президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні", повідомили джерела.

Документ, що є неофіційним повідомленням, відомим у дипломатичній термінології як "неофіційний документ", містив "формулювання, які російський уряд раніше висував за столом переговорів, включаючи поступки, які Україна відхилила, такі як відмова від значної частини своєї території на сході".

Це, як зазначає видання, "перше підтвердження того, що документ був ключовим елементом у 28-пунктовому мирному плані".

Державний департамент США та посольства росії та України у Вашингтоні не відповіли на запит про коментар.

Білий дім не прокоментував безпосередньо неофіційний документ, але посилався на коментарі Трампа про те, що він оптимістично налаштований щодо прогресу 28-пунктного плану, пише видання.

"У надії завершити цей мирний план, я доручив своєму спеціальному посланцю Стіву Віткоффу зустрітися з президентом путіним у москві, і водночас міністр армії Ден Дрісколл зустрінеться з українцями", - написав Трамп.

Як зауважує видання, "незрозуміло, чому і як адміністрація Трампа покладалася на російський документ для формування власного мирного плану". "Деякі високопосадовці США, які його розглядали, включаючи державного секретаря Марко Рубіо, вважали, що вимоги москви, ймовірно, будуть повністю відхилені українцями", повідомили джерела.

У кремлі та Білому домі відреагували на опубліковану "виховну" розмову Віткоффа з помічником путіна

Після подання документа Рубіо провів телефонну розмову з головою мзс рф сергієм лавровим, "під час якої обговорювався документ", повідомили джерела.

Виступаючи перед журналістами в Женеві цього тижня, Рубіо визнав отримання "численних письмових неофіційних документів та інших подібних речей", не вдаючись до подробиць.

Сенатори заявили, що Рубіо назвав мирний план Трампа "списком бажань" росії: держсекретар заперечує

Відтоді, як минулого тижня Axios вперше повідомила про мирний план, серед американських чиновників та законодавців зріс скептицизм, багато з яких розглядають план як перелік російських позицій, а не серйозну пропозицію.

Тим не менш, Сполучені Штати чинили тиск на Україну, попереджаючи, що вони можуть скоротити свою військову допомогу, якщо Україна не підпишеться.

"План був складений, принаймні частково, під час зустрічі зятя Трампа Джареда Кушнера, спеціального посланця Стіва Віткоффа та кирила дмитрієва, керівника одного з російських суверенних фондів, у Маямі минулого місяця", пише видання. "Мало хто в Державному департаменті та Білому домі був проінформований про цю зустріч", повідомили Reuters два джерела, знайомі з цим питанням.

У вівторок Bloomberg повідомило, що Віткофф пропонував поради високопоставленому помічнику з кремля юрію ушакову щодо того, як глава кремля володимир путін повинен розмовляти з Трампом. Згідно зі стенограмами розмов, отриманими інформаційним агентством, ушаков і Віткофф натякали на можливий "план із 20 пунктів" ще 14 жовтня. Додається, що обсяг цього плану, очевидно, розширився під час наступних розмов з дмитрієвим.

Віткофф радив помічнику путіна ушакову, як краще розмовляти з Трампом щодо "мирної угоди" - Bloomberg

Пропозиція США, яка застала зненацька чиновників у Вашингтоні та Європі, викликала шквал дипломатичних зусиль на трьох континентах. Початковий план з того часу різко змінився: дев'ять із початкових 28 пунктів були скорочені після переговорів між високопосадовцями США та України, повідомляє ABC News.

Двопартійна група сенаторів США заявила в суботу, що Рубіо сказав їм, що план із 28 пунктів не є планом США, а радше російським списком побажань, хоча Білий дім і Державний департамент рішуче заперечували, що Рубіо характеризував його як такий.

У подальших обговореннях високопоставлена ​​делегація США, до складу якої входив Рубіо, погодилася виключити або змінити деякі з найбільш проросійських частин плану під час зустрічей у Женеві з європейськими та українськими посадовцями.

Як пише видання, Дрісколл відправився на зустріч з російською делегацією в Абу-Дабі. Українська делегація також перебувала в ОАЕ для переговорів з командою США, за словами американського чиновника.

У вівторок українські посадовці заявили, що підтримують змінені рамки мирної угоди, які виникли в результаті останніх переговорів, але наголосили, що найчутливіші питання - територіальні поступки є особливо спірними - необхідно вирішити на потенційній зустрічі між Зеленським та Трампом.

Україна підтримує "суть" рамкової мирної угоди, але деталі ще обговорюються – Reuters

Доповнення

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США, за повідомленнями скоротили до 19 пунктів. Трамп називав цифру у 22 пункти.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Американська преса 25 листопада повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.