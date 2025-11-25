Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
Київ • УНН
Українська та американська делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди після мирних переговорів у Женеві. Україна очікує на візит Президента Зеленського до США в листопаді для завершення домовленостей.
Учасник делегації України на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив після зустрічі з США у Женеві, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і Україна очікує на організацію візиту Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН.
Деталі
"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля Президента Трампа, спрямовані на завершення війни", - повідомив Умєров у вівторок у Telegram.
Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві
З його слів, "тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках".
Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом
Доповнення
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Повідомлялося, що початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф за підсумками переговорів, які розпочалися у Женеві між Україною та США 23 листопада, скоротили до 19 пунктів.
За даними Reuters, переговори продовжилися 24 листопада. Пізніше у той же день Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, він чекав повноцінної доповіді щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.
Переговори мали продовжитися на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.
За повідомленнями, Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Раніше повідомлялося, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.