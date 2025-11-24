$42.270.11
Сергій Кислиця розкрив секретність нової мирної угоди, обговореної в Женеві

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що копії мирної угоди забрали в усіх учасників переговорів у Женеві, крім голів делегацій. Це зроблено для уникнення витоку інформації, тоді як радники з нацбезпеки досягли прогресу в скороченні плану до ключових пунктів.

Сергій Кислиця розкрив секретність нової мирної угоди, обговореної в Женеві
Фото: https://x.com/SergiyKyslytsya

Перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця розповів про секретність нової мирної угоди, яка стала предметом для обговорення у Женеві. Про це повідомляє УНН з посланням на Financial Times.

Деталі

За його словами, копії угоди забрали в усіх учасників переговорів після їх завершення з метою уникнути витоку інформації. Не забрали копії документів лише в очільників делегацій країн - голови Офісу президента України Андрія Єрмака і держсекретаря США Марко Рубіо.

Нагадаємо

Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".

За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившись про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.

Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.

Євген Устименко

