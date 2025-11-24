$42.270.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сергей Кислица раскрыл секретность нового мирного соглашения, обсуждаемого в Женеве

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что копии мирного соглашения забрали у всех участников переговоров в Женеве, кроме глав делегаций. Это сделано для избежания утечки информации, в то время как советники по нацбезопасности достигли прогресса в сокращении плана до ключевых пунктов.

Сергей Кислица раскрыл секретность нового мирного соглашения, обсуждаемого в Женеве
Фото: https://x.com/SergiyKyslytsya

Первый заместитель министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица рассказал о секретности нового мирного соглашения, которое стало предметом для обсуждения в Женеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

По его словам, копии соглашения забрали у всех участников переговоров после их завершения с целью избежать утечки информации. Не забрали копии документов только у глав делегаций стран - главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и госсекретаря США Марко Рубио.

Напомним

Bloomberg сообщил, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".

По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях к предложению США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список желаний кремля.

Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Евгений Устименко

