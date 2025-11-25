Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре

Участник делегации Украины на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил после встречи с США в Женеве, что есть "общее понимание по ключевым условиям соглашения", и Украина ожидает организации визита Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.

Детали

"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия Президента Трампа, направленные на завершение войны", - сообщил Умеров во вторник в Telegram.

Наши делегации достигли общего понимания ключевых условий соглашения, обсужденных в Женеве - написал Умеров.

По его словам, "теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах".

Мы ожидаем организации визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Президентом Трампом - указал Умеров.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Сообщалось, что первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и рф по итогам переговоров, которые начались в Женеве между Украиной и США 23 ноября, сократили до 19 пунктов.

По данным Reuters, переговоры продолжились 24 ноября. Позже в тот же день Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, он ждал полноценного доклада о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Переговоры должны были продолжиться на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.

По сообщениям, Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные аспекты плана.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.