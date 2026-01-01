Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися

$42.350.03
49.790.06
ukenru
11:27 • 668 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 1588 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 2438 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 70210 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 87055 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 36069 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 36113 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 32494 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 26605 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 28339 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.5м/с
71%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням1 січня, 02:41 • 8076 перегляди
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 11177 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 10126 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном08:01 • 34255 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго08:05 • 7172 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 464 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 70227 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 44644 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 83089 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 81440 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Михайло Федоров
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 17564 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 19285 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 44644 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 20064 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 26996 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
MIM-104 Patriot

Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися

Київ • УНН

 • 2440 перегляди

Стартує програма Скринінг здоровʼя для українців 40+ років, яку можна замовити через "Дію".

Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися

Програму "Скринінг здоров’я 40+" запускають з 1 січня. Вона дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням, повідомили у МОЗ, пише УНН.

Деталі

У МОЗ зазначають, що серцево-судинні захворювання та цукровий діабет - це хвороби, що чи не найбільше впливають на погіршення якості життя українців. А велика війна "б’є" по нашому ментальному здоров’ю так сильно, як ніколи раніше. Надто зростають ризики виникнення цих захворювань в людей саме після сорока років.

"Національний скринінг здоров’я 40+ створений для того, щоб якомога більше людей перевірили своє здоров’я та вчасно виявили можливі ризики. На його реалізацію держава у 2026 році виділила 10 млрд грн", - наголосили у МОЗ.

Програму медичних гарантій на 2026 рік збільшили на 9%: що передбачається31.12.25, 16:39 • 2352 перегляди

Що входитиме до скринінгу

Скринінг передбачає фізикальне обстеження, анкетування з оцінкою ризиків, а також низку лабораторних досліджень, що дозволять оцінити роботу серця, судин і нирок. За потреби виконуватимуться додаткові інструментальні обстеження - наприклад, ЕКГ чи добовий моніторинг тиску. Після скринінгу людина отримає персональні рекомендації, а за потреби - призначення необхідних лікарських засобів, передусім тих, які можна отримати через програму "Доступні ліки" безплатно чи з частковою доплатою.

Як взяти участь

Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку "Дія" - на 30-й день після свого дня народження. Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше.

Після прийняття запрошення необхідно замовити "Дія.Картку" в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За 7 днів на неї надійдуть кошти - 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження "Скринінгу здоров'я 40+".

У випадку, якщо людина хоче пройти обстеження, але не користуєтесь "Дією", алгоритм участі в скринінгу здоров’я 40+ дещо інший.

Як повідомили у МОЗ, достатньо через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом 7 днів буде зараховано 2000 гривень для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів "Дії": обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив відеоінструкцію.

Де можна пройти скринінг

У будь-якому зручному медзакладі - державному, комунальному чи приватному, що бере участь у програмі, незалежно від місця проживання. Головне, щоб заклад відповідав вимогам НСЗУ та МОЗ, вказали у міністерстві.

Як повідомили на вебінарі МОЗ та НСЗУ, після того, коли вже здійсниться перевірка заявок, поданих закладами, формуватиметься перелік таких закладів, що надаватимуть послугу. І він буде розміщений на сайті НСЗУ і також на тематичній сторінці програми скринінгу, яка уже розроблена і запущена.

Доповнення

За даними МОЗ, нині понад 1,3 млн українців уже мають цукровий діабет, і ще стільки ж - навіть не знають про свій діагноз. Хвороби системи кровообігу в 2025 році залишаються причиною кожного п’ятого випадку встановлення інвалідності. Скринінг, вказали у МОЗ, - це простий і безпечний спосіб вчасно виявити ризики хвороб, що можуть розвиватися безсимптомно й проявитися лише у вигляді ускладнень.

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Державний бюджет
Війна в Україні
Михайло Федоров
Україна