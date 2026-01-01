Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися

Програму "Скринінг здоров’я 40+" запускають з 1 січня. Вона дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням, повідомили у МОЗ, пише УНН.

Деталі

У МОЗ зазначають, що серцево-судинні захворювання та цукровий діабет - це хвороби, що чи не найбільше впливають на погіршення якості життя українців. А велика війна "б’є" по нашому ментальному здоров’ю так сильно, як ніколи раніше. Надто зростають ризики виникнення цих захворювань в людей саме після сорока років.

"Національний скринінг здоров’я 40+ створений для того, щоб якомога більше людей перевірили своє здоров’я та вчасно виявили можливі ризики. На його реалізацію держава у 2026 році виділила 10 млрд грн", - наголосили у МОЗ.

Що входитиме до скринінгу

Скринінг передбачає фізикальне обстеження, анкетування з оцінкою ризиків, а також низку лабораторних досліджень, що дозволять оцінити роботу серця, судин і нирок. За потреби виконуватимуться додаткові інструментальні обстеження - наприклад, ЕКГ чи добовий моніторинг тиску. Після скринінгу людина отримає персональні рекомендації, а за потреби - призначення необхідних лікарських засобів, передусім тих, які можна отримати через програму "Доступні ліки" безплатно чи з частковою доплатою.

Як взяти участь

Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку "Дія" - на 30-й день після свого дня народження. Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше.

Після прийняття запрошення необхідно замовити "Дія.Картку" в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За 7 днів на неї надійдуть кошти - 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження "Скринінгу здоров'я 40+".

У випадку, якщо людина хоче пройти обстеження, але не користуєтесь "Дією", алгоритм участі в скринінгу здоров’я 40+ дещо інший.

Як повідомили у МОЗ, достатньо через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом 7 днів буде зараховано 2000 гривень для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів "Дії": обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив відеоінструкцію.

Де можна пройти скринінг

У будь-якому зручному медзакладі - державному, комунальному чи приватному, що бере участь у програмі, незалежно від місця проживання. Головне, щоб заклад відповідав вимогам НСЗУ та МОЗ, вказали у міністерстві.

Як повідомили на вебінарі МОЗ та НСЗУ, після того, коли вже здійсниться перевірка заявок, поданих закладами, формуватиметься перелік таких закладів, що надаватимуть послугу. І він буде розміщений на сайті НСЗУ і також на тематичній сторінці програми скринінгу, яка уже розроблена і запущена.

Доповнення

За даними МОЗ, нині понад 1,3 млн українців уже мають цукровий діабет, і ще стільки ж - навіть не знають про свій діагноз. Хвороби системи кровообігу в 2025 році залишаються причиною кожного п’ятого випадку встановлення інвалідності. Скринінг, вказали у МОЗ, - це простий і безпечний спосіб вчасно виявити ризики хвороб, що можуть розвиватися безсимптомно й проявитися лише у вигляді ускладнень.