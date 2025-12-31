Програму медичних гарантій на 2026 рік збільшили на 9%: що передбачається

Програму медичних гарантій на 2026 рік з фінансуванням 191,6 млрд грн, що на 16,1 млрд грн, або 9,2% більше, ніж торік, затвердив уряд, повідомили у середу Прем'єр-міністр Юлія Свириденко і МОЗ України, пише УНН.

Сьогодні уряд затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2026 рік. У держбюджеті на неї передбачили понад 191,6 млрд грн - повідомила Свириденко у Telegram.

Як вказали у МОЗ, передбачені на програми медичних гарантій у 2026 році 191,6 млрд грн - це на понад 16,1 млрд грн більше, аніж торік. "Це дає медзакладам реальний ресурс для підвищення базових зарплат, зокрема лікарів екстреної та первинної медичної допомоги - до 35 тисяч гривень", - повідомили у МОЗ.

Що передбачається

За наведеними даними, фінансування первинної медичної допомоги зросте до 29,5 млрд грн, а капітаційна ставка за одного задекларованого пацієнта для медиків - до 1007,3 грн. "Це фундамент системи охорони здоровʼя - майже 29,8 млн людей мають декларації з сімейними лікарями", - вказала Прем'єр.

У ПМГ-2026 уряд, зі слів Свириденко, зосередився на напрямах із найбільшим навантаженням. Акцент - на серцево-судинні захворювання: 3,2 млрд грн - на лікування інсультів, 1,5 млрд грн - інфарктів.

Оновлено тарифи на кардіохірургію, зокрема коронарне шунтування, а також посилено підтримку дитячої кардіохірургії, зазначила Свириденко. У МОЗ повідомили, що тариф на коронарне шунтування при високій складності зростає до 205,6 тис. грн, при помірній - до 175,8 тис. грн.

Фінансування екстреної медичної допомоги зростає до 12,7 млрд грн, програми "Доступні ліки" - до 8,7 млрд грн (за даними МОЗ, це на 1,55 млрд грн більше, ніж торік).

За даними МОЗ, фінансування екстреної медичної допомоги росте разом із підвищенням базової капітаційної ставки до 375 грн.

У МОЗ повідомили, що посилюється амбулаторна допомога - на цей пакет у 2026 році передбачено 21,7 млрд грн. Фінансування зростає за рахунок збільшення тарифів на оплату складних лабораторних та інструментальних досліджень - зокрема КТ, МРТ і генетичних тестів.

Збільшено видатки на лікування важких поранень, реабілітацію після травм, інсультів та інфарктів, а також на стаціонарну психіатричну допомогу, вказала Прем'єр.

Як повідомили у МОЗ, видатки на хірургію важких поранень і мінно-вибухових травм зростають з 15,99 млрд грн до 19,53 млрд грн. На забезпечення повного циклу відновлення після тяжких травм, ампутацій, інсульту та інфаркту за напрямами амбулаторної й стаціонарної реабілітації передбачено 6,97 млрд грн.

За даними МОЗ, фінансування стаціонарної психіатричної допомоги зростає до 5,6 млрд грн, із переглядом тарифів залежно від клінічної складності та інтенсивності лікування. Це дозволяє забезпечити триваліше та ефективніше лікування, зменшити ризики рецидивів і втрати працездатності, вказали у міністерстві.

Окремий фокус, зі слів Прем'єра, - допомога дітям і підтримка медиків у прифронтових регіонах. У ПМГ-2026 також запроваджується новий пакет для дітей до чотирьох років у найуразливіших життєвих обставинах із цілодобовою медичною допомогою та професійним доглядом.

Видатки на медичну допомогу дітям віком від 0 до 17 років у межах пакету первинної медичної допомоги, за даними МОЗ, становлять 8,2 млрд грн. На допомогу передчасно народженим і тяжкохворим немовлятам передбачено 1,6 млрд грн. Фінансування реабілітації немовлят у перші три роки життя збільшено до 272,5 млн грн.

"Загалом Програма медичних гарантій–2026 охоплює 46 пакетів медичних послуг і залишається ключовим інструментом доступної та безоплатної медичної допомоги для українців", - повідомила Прем'єр.

Зокрема, як вказали у МОЗ, до Програми медичних гарантій-2026 вводиться пакет "Медична допомога дітям, які потребують лікування та постійного спостереження". Він передбачає безперервну, цілодобову медичну допомогу, професійний догляд і супровід розвитку таких дітей із перших років життя. На цю послугу передбачаються видатки за базовою капітаційною ставкою обсягом 34 600 грн на місяць за одну дитину. Раніше така допомога фінансувалася в межах субвенції місцевим бюджетам з державного.

Підсумки за 2025 рік

Як повідомила Свириденко, у 2025 році програмою скористалися 23,8 млн українців. Загалом було надано 191,5 млн медичних послуг - від консультацій сімейного лікаря до складних операцій, лікування інсультів, інфарктів, онкології та реабілітації. Для багатьох це була критично важлива допомога: понад 109 тис. пацієнтів отримали лікування інсульту; 36 тис. - лікування інфаркту; сотні тисяч - онкологічну, психіатричну, реабілітаційну та паліативну допомогу, зазначила Прем'єр.

"Програма медичних гарантій діє вже 8 років і забезпечує основну стратегію держави в сфері охорони здоровʼя: люди повинні мати можливість звертатися по медичну допомогу тоді, коли вона потрібна, не відкладаючи лікування через гроші", - підсумувала Свириденко.