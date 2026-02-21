$43.270.00
Ексклюзив
08:00 • 3546 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 16646 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 28281 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 23497 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 28565 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 26900 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23223 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 26340 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 49004 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15743 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 49010 перегляди
10-річна дівчинка померла в реанімації Нікополя від численних травм, мачусі оголошено підозру - Генпрокурор Кравченко

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

У Нікополі 10-річна дівчинка померла в реанімації від численних тілесних ушкоджень. Її 23-річній мачусі повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть дитини.

10-річна дівчинка померла в реанімації Нікополя від численних травм, мачусі оголошено підозру - Генпрокурор Кравченко

У Нікополі 10-річна дівчинка померла в реанімації від численних тілесних ушкоджень, мачусі повідомлено про підозру, повідомив у суботу Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Нікополь. Місто, яке щодня живе під російськими обстрілами. І місто, де 10-річна дівчинка загинула не від ворожої ракети – а від рук людини, яка мала бути її родиною

- написав Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, 19 лютого о 17:30 до реанімації Нікопольської міської лікарні без свідомості доставили 10-річну дівчинку. Внутрішньочерепна гематома. "Закрита черепно-мозкова травма. Мозкова кома. Через декілька годин дитини не стало", - вказав він.

"Дорогою до медзакладу 23-річна мачуха спочатку стверджувала, що дитина впала на вулиці. Потім змінила версію: розлютилась, бо дівчинка взяла її косметику. Вдарила. Та впала, вдарилась об підлогу. Але зовнішній стан дитини свідчив, що насильство тривало значно довше. Численні синці та гематоми, рвані рани на шиї від нігтів, сліди ударів різного ступеня давності", - повідомив Кравченко.

Як вказав Генпрокурор, "згодом мачуха визнала, що застосовувала фізичне насильство, пояснюючи свої дії тим, що дівчинка "не слухалася" і є їй "нерідною"".

"Батько на момент трагедії був на роботі. За його словами, нічого у стані доньки, що викликало б у нього занепокоєння, не помічав. На обліку соцслужб родина не перебувала. Через дистанційне навчання фізичний стан дитини залишався й поза увагою педагогів. Фактично вона залишалася з жорстоким поводженням наодинці", - зазначив Кравченко.

Підозрювану затримано, їй вручено підозру за ч. 2 ст. 121 КК України − умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть дитини. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про тримання її під вартою

- повідомив Кравченко.

Також, з його слів, розпочато кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України). Перевіряються факти можливого катування.

"У родині є ще двоє рідних обом батькам малолітніх дітей − хлопчик 2024 р. н. та дівчинка 2022 р. н. Їхній стан задовільний, а безпека на контролі. Вони перебувають з батьком", - вказав Генпрокурор.

Захист прав дітей є одним із моїх особистих пріоритетів. Ми бачимо факти, які складно прийняти як реальність. Але говоритимемо про них без замовчування. Бо кожен дорослий має чітко розуміти: насильство над дітьми - неприйнятне. Покарання буде максимальним

- підкреслив Генпрокурор.

Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей13.10.25, 16:46 • 13973 перегляди

Юлія Шрамко

