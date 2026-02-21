$43.270.00
10-летняя девочка умерла в реанимации Никополя от многочисленных травм, мачехе объявлено подозрение - Генпрокурор Кравченко

Киев • УНН

 • 2516 просмотра

В Никополе 10-летняя девочка умерла в реанимации от многочисленных телесных повреждений. Ее 23-летней мачехе сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть ребенка.

10-летняя девочка умерла в реанимации Никополя от многочисленных травм, мачехе объявлено подозрение - Генпрокурор Кравченко

В Никополе 10-летняя девочка умерла в реанимации от многочисленных телесных повреждений, мачехе сообщено о подозрении, сообщил в субботу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Никополь. Город, который ежедневно живет под российскими обстрелами. И город, где 10-летняя девочка погибла не от вражеской ракеты – а от рук человека, который должен был быть ее семьей

- написал Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, 19 февраля в 17:30 в реанимацию Никопольской городской больницы без сознания доставили 10-летнюю девочку. "Внутричерепная гематома. Закрытая черепно-мозговая травма. Мозговая кома. Через несколько часов ребенка не стало", - указал он.

"По дороге в медучреждение 23-летняя мачеха сначала утверждала, что ребенок упал на улице. Затем изменила версию: разозлилась, потому что девочка взяла ее косметику. Ударила. Та упала, ударилась об пол. Но внешнее состояние ребенка свидетельствовало, что насилие продолжалось значительно дольше. Многочисленные синяки и гематомы, рваные раны на шее от ногтей, следы ударов разной степени давности", - сообщил Кравченко.

Как указал Генпрокурор, "впоследствии мачеха признала, что применяла физическое насилие, объясняя свои действия тем, что девочка "не слушалась" и является ей "неродной"".

"Отец на момент трагедии был на работе. По его словам, ничего в состоянии дочери, что вызвало бы у него беспокойство, не замечал. На учете соцслужб семья не состояла. Из-за дистанционного обучения физическое состояние ребенка оставалось и вне внимания педагогов. Фактически она оставалась с жестоким обращением наедине", - отметил Кравченко.

Подозреваемая задержана, ей вручено подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины − умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть ребенка. Прокуроры обратились в суд с ходатайством о содержании ее под стражей

- сообщил Кравченко.

Также, по его словам, начато уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины). Проверяются факты возможного истязания.

"В семье есть еще двое родных обоим родителям малолетних детей − мальчик 2024 г. р. и девочка 2022 г. р. Их состояние удовлетворительное, а безопасность на контроле. Они находятся с отцом", - указал Генпрокурор.

Защита прав детей является одним из моих личных приоритетов. Мы видим факты, которые сложно принять как реальность. Но будем говорить о них без замалчивания. Потому что каждый взрослый должен четко понимать: насилие над детьми - неприемлемо. Наказание будет максимальным

- подчеркнул Генпрокурор.

Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей

Юлия Шрамко

Руслан Кравченко