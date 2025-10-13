Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей

Генеральный прокурор Руслан Кравченко обратился в комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности с предложением усилить уголовную ответственность для тех, кто лишает жизни или насилует детей, передает УНН.

За преступления особой тяжести против детей - только пожизненное лишение свободы. Без компромиссов. Сегодня я обратился в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с предложением усилить уголовную ответственность для тех, кто лишает жизни или насилует детей. И я надеюсь, что народные депутаты поддержат нашу инициативу - сообщил Кравченко.

Он отметил, что сегодня за убийство ребенка виновные могут получить максимально 15 лет лишения свободы, и даже шанс на досрочное освобождение.

По моему убеждению, это несправедливо. И здесь вопрос риторический: может ли хоть какой-то приговор быть справедливым, когда отняли жизнь ребенка, ее право расти, достигать чего-то в жизни. Мы никогда не узнаем, кем бы могли стать дети, чью жизнь отняли преступники: известными на весь мир футболистами, или гениальными учеными, водителями или правоохранителями? - написал Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что страна потеряла часть своего будущего. А преступник, отбыв определенный срок, может вернуться к нормальной жизни.

Поэтому, я считаю, и именно с этим обратился к членам комитета, что приговор за такие преступления должен быть максимально справедливым, - безальтернативное пожизненное заключение. И здесь вопрос не о суровости, а о справедливости и безопасности. Когда преступник будет знать, что за подобное деяние он никогда не выйдет на свободу, убежден, это будет сдерживающим фактором - подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор отметил, что за последнее время прокурорами отстояно пожизненное лишение свободы в ряде резонансных дел и привел примеры.

Киев

Убийство Максима Матерухина.

Это дерзкое преступление на фуникулере в Киеве всколыхнуло всю страну. Я лично присоединился к делу как государственный обвинитель. Я видел глаза убийцы: никакого сожаления, только высокомерие и вера в безнаказанность. Я видел глаза родителей: боль, сожаление и отчаяние. Мы добились максимально приближенного к справедливости приговора - пожизненного лишения свободы - рассказал Кравченко.

Харьков

Руководитель Харьковской областной прокуратуры доказал в суде вину 41-летнего мужчины в совершении преступлений против половой свободы малолетнего ребенка. Приговор — пожизненное лишение свободы.

Днепр

Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры предоставил неопровержимые доказательства вины 44-летнего нелюдя, который насиловал и развращал троих малолетних детей, за что получил пожизненное заключение.

На Днепропетровщине прокуроры добились пожизненного лишения свободы для мужчины, который убил несовершеннолетнего ребенка и совершил сексуальное насилие.

Страшная статистика:

· за последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;

· 531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.

Каждый этот случай, трагедия и невыразимая боль. Это голос родителей и детей, которые просят о защите. Справедливость должна быть жесткой, а наказание соразмерным преступлению. Прошу народных депутатов поддержать инициативу Офиса Генерального Прокурора и внести правки в законодательство Украины. Убийца или насильник больше не должен рассчитывать на поблажки или пробелы закона - заявил Генпрокурор Кравченко.

