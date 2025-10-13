Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей

$41.600.10
48.110.10
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 508 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 2334 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 7426 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10644 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14132 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11416 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13267 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17844 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25835 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24733 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.6м/с
64%
750мм
Популярные новости
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах13 октября, 04:29 • 19266 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19 • 48097 просмотра
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13 октября, 08:25 • 10357 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38 • 19413 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34 • 16327 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 4494 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 14143 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 25840 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 24736 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 30418 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Елена Соседка
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Израиль
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда14:09 • 702 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 41599 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 73299 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 76289 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 77121 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Х-101
Лекарственные средства
Facebook

Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей

Киев • УНН

 • 2350 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко обратился в ВР с предложением ужесточить уголовную ответственность за убийство и изнасилование детей, требуя пожизненного лишения свободы. Он подчеркнул несправедливость действующего законодательства, которое предусматривает до 15 лет заключения за такие преступления.

Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей

Генеральный прокурор Руслан Кравченко обратился в комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности с предложением усилить уголовную ответственность для тех, кто лишает жизни или насилует детей, передает УНН.

За преступления особой тяжести против детей - только пожизненное лишение свободы. Без компромиссов. Сегодня я обратился в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с предложением усилить уголовную ответственность для тех, кто лишает жизни или насилует детей. И я надеюсь, что народные депутаты поддержат нашу инициативу

- сообщил Кравченко.

Он отметил, что сегодня за убийство ребенка виновные могут получить максимально 15 лет лишения свободы, и даже шанс на досрочное освобождение.

По моему убеждению, это несправедливо. И здесь вопрос риторический: может ли хоть какой-то приговор быть справедливым, когда отняли жизнь ребенка, ее право расти, достигать чего-то в жизни. Мы никогда не узнаем, кем бы могли стать дети, чью жизнь отняли преступники: известными на весь мир футболистами, или гениальными учеными, водителями или правоохранителями?

- написал Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что страна потеряла часть своего будущего. А преступник, отбыв определенный срок, может вернуться к нормальной жизни.

Поэтому, я считаю, и именно с этим обратился к членам комитета, что приговор за такие преступления должен быть максимально справедливым, - безальтернативное пожизненное заключение. И здесь вопрос не о суровости, а о справедливости и безопасности. Когда преступник будет знать, что за подобное деяние он никогда не выйдет на свободу, убежден, это будет сдерживающим фактором

- подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор отметил, что за последнее время прокурорами отстояно пожизненное лишение свободы в ряде резонансных дел и привел примеры.

Киев

Убийство Максима Матерухина.

Это дерзкое преступление на фуникулере в Киеве всколыхнуло всю страну. Я лично присоединился к делу как государственный обвинитель. Я видел глаза убийцы: никакого сожаления, только высокомерие и вера в безнаказанность. Я видел глаза родителей: боль, сожаление и отчаяние. Мы добились максимально приближенного к справедливости приговора - пожизненного лишения свободы

- рассказал Кравченко.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению22.09.25, 15:19 • 77525 просмотров

Харьков

Руководитель Харьковской областной прокуратуры доказал в суде вину 41-летнего мужчины в совершении преступлений против половой свободы малолетнего ребенка. Приговор — пожизненное лишение свободы.

Днепр

Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры предоставил неопровержимые доказательства вины 44-летнего нелюдя, который насиловал и развращал троих малолетних детей, за что получил пожизненное заключение.

На Днепропетровщине прокуроры добились пожизненного лишения свободы для мужчины, который убил несовершеннолетнего ребенка и совершил сексуальное насилие.

Страшная статистика:

· за последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;

· 531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.

Каждый этот случай, трагедия и невыразимая боль. Это голос родителей и детей, которые просят о защите. Справедливость должна быть жесткой, а наказание соразмерным преступлению. Прошу народных депутатов поддержать инициативу Офиса Генерального Прокурора и внести правки в законодательство Украины. Убийца или насильник больше не должен рассчитывать на поблажки или пробелы закона

- заявил Генпрокурор Кравченко.

В Полтаве мужчина изнасиловал 13-летнего парня: злоумышленника ждут 15 лет за решеткой16.09.25, 13:06 • 5186 просмотров

Анна Мурашко

ОбществоПолитика
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Днепр
Верховная Рада
Украина
Киев
Харьков