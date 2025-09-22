Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению

Шевченковский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, который убил 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, передает УНН.

Решение судьи присутствующие в зале суда приветствовали аплодисментами и радостными возгласами.

Близкие и друзья погибшего 16-летнего подростка не могли сдержать слез от радости.

Судья также отметила, что у осужденного есть 30 дней на то, чтобы подать апелляцию на решение суда.

Прокуратура просила назначить Артему Косову наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Контекст

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз, и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет, и таким образом угрожал окружающим.

17 сентября во время судебных прений Косов выразил соболезнования семье убитого им подростка. Также он заявил, что ему жаль.