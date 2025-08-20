Вбивство на фунікулері: Генпрокурор Кравченко розкрив нові деталі справи

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час суду у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Прошу вас звернути додаткову увагу, що свідки повідомили, що обвинувачуваний тягнувся до того місця, де в нього був пістолет. І цей пістолет був заряджений бойовими патронами. Це на нашу думку підтверджує агресивний характер дій щодо вбитого та інших осіб від обвинувачуваного - зазначив Кравченко.

Руслан Кравченко додав, що після скоєння злочину обвинувачуваний намагався "викинути тіло потерпілого".

"Хотів би наголосити, що обвинувачуваний здійснював дії, якими намагався викинути тіло назовні фунікулерної станції. Це дуже важливо", - підкреслив Генпрокурор.

Також Генпрокурор наголосив, що згідно з показами свідків, дії обвинувачуваного були спрямовані на "добивання" потерпілого.

Раніше УНН повідомляв, що суд на сьогоднішньому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова заслухав висновки судово-медичного експерта. Він зазначив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию.

Адвокат сім'ї потерпілих Олександр Панченко повідомляв УНН, що справа вбивства підлітка на фунікулері на стадії ознайомлення з матеріалами. Судові засідання неодноразово зривав попередній адвокат Косова. В результаті суд призначив Косову безоплатного адвоката.

"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.