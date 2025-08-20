Убийство на фуникулере: Генпрокурор Кравченко раскрыл новые детали дела

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время суда по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Прошу вас обратить дополнительное внимание, что свидетели сообщили, что обвиняемый тянулся к тому месту, где у него был пистолет. И этот пистолет был заряжен боевыми патронами. Это, по нашему мнению, подтверждает агрессивный характер действий в отношении убитого и других лиц со стороны обвиняемого - отметил Кравченко.

Руслан Кравченко добавил, что после совершения преступления обвиняемый пытался "выбросить тело потерпевшего".

"Хотел бы подчеркнуть, что обвиняемый совершал действия, которыми пытался выбросить тело наружу фуникулерной станции. Это очень важно", - подчеркнул Генпрокурор.

Также Генпрокурор подчеркнул, что согласно показаниям свидетелей, действия обвиняемого были направлены на "добивание" потерпевшего.

Ранее УНН сообщал, что суд на сегодняшнем заседании по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова заслушал выводы судебно-медицинского эксперта. Он отметил, что причиной смерти стал кусок стекла, который нанес погибшему основное ранение в шею.

Адвокат семьи потерпевших Александр Панченко сообщал УНН, что дело убийства подростка на фуникулере на стадии ознакомления с материалами. Судебные заседания неоднократно срывал предыдущий адвокат Косова. В результате суд назначил Косову бесплатного адвоката.

"Некоторые участники судебного процесса забывают о ценности человеческой жизни": Генпрокурор объяснил решение представлять обвинение по делу об убийстве на фуникулере

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.