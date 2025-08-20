$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 18826 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 19289 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 34214 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 126163 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 48898 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 47043 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 45767 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 177989 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 148359 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 129688 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Убийство на фуникулере: Генпрокурор Кравченко раскрыл новые детали дела

Киев • УНН

 • 3084 просмотра

Генпрокурор Кравченко на суде по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова сообщил об агрессивных действиях обвиняемого, в частности попытках достать пистолет и выбросить тело потерпевшего. Косов обвиняется в умышленном убийстве 16-летнего парня на столичном фуникулере.

Убийство на фуникулере: Генпрокурор Кравченко раскрыл новые детали дела

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время суда по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Прошу вас обратить дополнительное внимание, что свидетели сообщили, что обвиняемый тянулся к тому месту, где у него был пистолет. И этот пистолет был заряжен боевыми патронами. Это, по нашему мнению, подтверждает агрессивный характер действий в отношении убитого и других лиц со стороны обвиняемого

- отметил Кравченко.

Руслан Кравченко добавил, что после совершения преступления обвиняемый пытался "выбросить тело потерпевшего".

"Хотел бы подчеркнуть, что обвиняемый совершал действия, которыми пытался выбросить тело наружу фуникулерной станции. Это очень важно", - подчеркнул Генпрокурор.

Также Генпрокурор подчеркнул, что согласно показаниям свидетелей, действия обвиняемого были направлены на "добивание" потерпевшего.

 Ранее УНН сообщал, что суд на сегодняшнем заседании по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова заслушал выводы судебно-медицинского эксперта. Он отметил, что причиной смерти стал кусок стекла, который нанес погибшему основное ранение в шею. 

Адвокат семьи потерпевших Александр Панченко сообщал УНН, что дело убийства подростка на фуникулере на стадии ознакомления с материалами. Судебные заседания неоднократно срывал предыдущий адвокат Косова. В результате суд назначил Косову бесплатного адвоката.

"Некоторые участники судебного процесса забывают о ценности человеческой жизни": Генпрокурор объяснил решение представлять обвинение по делу об убийстве на фуникулере14.08.25, 13:29 • 3263 просмотра

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Павел Зинченко

