"Некоторые участники судебного процесса забывают о ценности человеческой жизни": Генпрокурор объяснил решение представлять обвинение по делу об убийстве на фуникулере

Киев • УНН

 • 1568 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко лично поддержал обвинение по делу об убийстве юноши на фуникулере. Он объяснил это своим долгом, защитой прав детей и стремлением к справедливому наказанию.

"Некоторые участники судебного процесса забывают о ценности человеческой жизни": Генпрокурор объяснил решение представлять обвинение по делу об убийстве на фуникулере

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который сегодня на судебном заседании по делу об убийстве юноши на столичном фуникулере поддерживал обвинение, объяснил свое решение представлять сторону обвинения лично, передает корреспондент УНН.

Во-первых, это моя работа, мой долг быть также прокурором в судебных заседаниях. Во-вторых, я, после прихода на должность (Генпрокурора – ред.), определил как главный приоритет – защиту прав и свобод детей. Третье, я посмотрел на несправедливую практику, что некоторые участники судебного заседания забывают о ценности жизни человека, особенно ребенка. И иногда ставят права обвиняемого, права убийц выше, чем права убитого ребенка, к сожалению. И я посмотрел, что затянутый процесс – более года слушается данное судебное заседание, и решил поддержать свою команду, и добиться справедливого наказания для этого обвиняемого, а именно пожизненного лишения свободы

- заявил Генеральный прокурор.

Дополнение

Сегодня, 14 августа, Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, обвиняемому по делу о гибели подростка на станции фуникулера, до 11 октября без права на залог. Защита обвиняемого просила смягчить Косову меру пресечения и изменить арест на круглосуточный домашний арест.

На сегодняшнем заседании суда назначили нового бесплатного адвоката. Следующее заседание состоится 20 августа.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз, и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали для ознакомления стороне защиты. 29 мая обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за что ему грозит пожизненное заключение.

Анна Мурашко

