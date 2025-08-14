"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, якій сьогодні у судовому засіданні по справі про вбивство юнака на столичному фунікулері підтримував обвинувачення, пояснив своє рішення представляти сторону обвинувачення особисто, передає кореспондент УНН.

По-перше, це моя робота, мій обов’язок бути також прокурором у судових засіданнях. По-друге, я, після приходу на посаду (Генпрокурора – ред.), визначив як головний пріоритет – захист прав та свобод дітей. Третє, я подивився на несправедливу практику, що деякі учасники судового засідання забувають про цінність життя людини, особливо дитини. І інколи ставлять права обвинуваченого, права вбивць вище ніж права вбитої дитини, на жаль. І я подивився, що затягнутий процес – більше року слухається дане судове засідання і вирішив підтримати свою команду, і досягти справедливого покарання для цього обвинуваченого, а саме довічного позбавлення волі - заявив Генеральний прокурор.

Доповнення

Сьогодні, 14 серпня, Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у справі про загибель підлітка на станції фунікулера до 11 жовтня без права на заставу. Захист обвинуваченого просив помʼякшити Косову запобіжний захід й змінити арешт на цілодобовий домашній арешт.



На сьогоднішньому засіданні суду призначили нового безоплатного адвоката. Наступне засідання відбудеться 20 серпня.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.