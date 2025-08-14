"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 10772 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 34848 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 24577 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 23932 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 24432 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 29482 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 39956 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 41993 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40753 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42840 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
35%
756мм
Популярнi новини
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 27661 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 25855 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 28048 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 22739 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 8694 перегляди
Публікації
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 34906 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 166402 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 140871 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 130725 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 140975 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Велика Британія
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 6082 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 30986 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 53080 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 106118 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 122313 перегляди
Актуальне
The Times
Друга світова війна
Дія (сервіс)
WhatsApp
Signal

"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко особисто підтримав обвинувачення у справі про вбивство юнака на фунікулері. Він пояснив це своїм обов'язком, захистом прав дітей та прагненням справедливого покарання.

"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, якій сьогодні у судовому засіданні по справі про вбивство юнака на столичному фунікулері підтримував обвинувачення, пояснив своє рішення представляти сторону обвинувачення особисто, передає кореспондент УНН.

По-перше, це моя робота, мій обов’язок бути також прокурором у судових засіданнях. По-друге, я, після приходу на посаду (Генпрокурора – ред.), визначив як головний пріоритет – захист прав та свобод дітей. Третє, я подивився на несправедливу практику, що деякі учасники судового засідання забувають про цінність життя людини, особливо дитини. І інколи ставлять права обвинуваченого, права вбивць вище ніж права вбитої дитини, на жаль. І я подивився, що затягнутий процес – більше року слухається дане судове засідання і вирішив підтримати свою команду, і досягти справедливого покарання для цього обвинуваченого, а саме довічного позбавлення волі

- заявив Генеральний прокурор.

Доповнення

Сьогодні, 14 серпня, Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у справі про загибель підлітка на станції фунікулера до 11 жовтня без права на заставу. Захист обвинуваченого просив помʼякшити Косову запобіжний захід й змінити арешт на цілодобовий домашній арешт.

На сьогоднішньому засіданні суду призначили нового безоплатного адвоката. Наступне засідання відбудеться 20 серпня.

Нагадаємо 

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Україна