Міжзоряна комета 3I/ATLAS здійснила найближчий проліт до Землі: що про неї кажуть у NASA

Міжзоряна комета 3I/ATLAS здійснила найближчий проліт до Землі 19 грудня, повідомили у акаунті Міжнародної космічної станції у X, пише УНН.

Деталі

"Міжзоряна комета 3I/ATLAS здійснила свій найближчий проліт до Землі 19 грудня - приблизно за 170 мільйонів миль (близько 274 млн км)", - вказали у повідомлення МКС у X.

Водночас там оприлюднили приголомшливі знімки чотирьох інших комет, зроблених зі станції з 2023 року.

Водночас, у NASA раніше показували й унікальні зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, яке надав вченим космічний апарат SPHEREx.

Зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS від NASA/SPHEREx

Звідки взявся цей міжзоряний об'єкт

Як повідомляли у NASA, комета 3I/ATLAS утворилася в іншій зоряній системі та якимось чином була "викинута" в міжзоряний простір, тобто простір між зірками. Протягом мільйонів або навіть мільярдів років вона дрейфувала, доки нещодавно не досягла нашої Сонячної системи. Вона наближалася з загального напрямку сузір'я Стрільця, де розташована центральна область нашої галактики, Чумацького Шляху. На момент відкриття 3I/ATLAS знаходилася приблизно за 410 мільйонів миль (670 мільйонів кілометрів) від Сонця, в межах орбіти Юпітера.

Як було встановлено, що 3I/ATLAS не походить з нашої Сонячної системи

За даними NASA, спостереження за траєкторією комети показують, що вона рухається занадто швидко, щоб бути зв'язаною гравітацією Сонця, і що вона знаходиться на так званій гіперболічній траєкторії. Іншими словами, вона не рухається замкнутою орбітою навколо Сонця. Вона просто проходить через нашу Сонячну систему та продовжить свою подорож у міжзоряний простір, щоб більше ніколи не бути побаченою.

Скільки міжзоряних об'єктів було відкрито

Це третій відомий міжзоряний об'єкт, який спостерігали під час проходження через нашу Сонячну систему. Відкритий у 2017 році, ‘Oumuamua був першим таким об'єктом; другим був 2I/Borisov, який був відкритий у 2019 році.

3I/ATLAS - це астероїд чи комета?

За допомогою спостережень за допомогою телескопа, як зазначають у NASA, астрономи можуть сказати, що 3I/ATLAS активний, що означає, що він має крижане ядро ​​та кому (яскраву хмару газу та пилу, що оточує комету, коли вона наближається до Сонця). Ось чому астрономи класифікують його як комету, а не як астероїд.

Якого розміру 3I/ATLAS

Як зауважують у NASA, астрономи ще не знають точно, наскільки велика комета 3I/ATLAS, але зі спостережень космічного телескопа Hubble станом на 20 серпня 2025 року вони можуть бачити, що діаметр її ядра не менше 440 метрів і не більше 5,6 кілометра.

Чи існує небезпека зіткнення цього міжзоряного об'єкта з Землею

Як вказують у NASA, відповідь - ні. Хоча траєкторія 3I/ATLAS привела її трохи далі орбіти Марса, вона рухалася від Сонця і взагалі не наблизиться до Землі. У найближчому підході комета все ще буде дуже далеко від нашої планети, майже на вдвічі більшій відстані від Сонця: 19 грудня 2025 року 3I/ATLAS буде приблизно на відстані 1,8 астрономічних одиниць (близько 270 мільйонів кілометрів) від Землі.

Як швидко вона рухається

За даними NASA, дуже швидко. Коли її було виявлено на орбіті Юпітера, міжзоряна комета рухалася зі швидкістю близько 137 000 миль на годину (221 000 кілометрів на годину).

Відтоді 3I/ATLAS продовжує рухатися своїм прогнозованим (гіперболічним) шляхом. Під дією гравітації Сонця її швидкість, як і очікувалося, зросла, досягнувши 153 000 миль на годину (246 000 кілометрів на годину) у перигелії - найближчому підході до Сонця.

Тепер, при віддаленні від Сонця, швидкість комети, як і очікувалося, зменшується, оскільки на неї продовжує впливати гравітаційне тяжіння Сонця. Коли комета залишить Сонячну систему, вона рухатиметься з тією ж швидкістю, з якою увійшла.

Коли комети наближаються до Сонця, вони нагріваються та виділяють газ, оскільки їхній лід сублімується. Це виділення газу може спричинити невеликі збурення або дуже незначні зміни в їхніх траєкторіях. Спостереження за 3I/ATLAS показують, що ці збурення справді невеликі та сумісні з цим процесом.

Де можна відстежувати поточне положення комети в Сонячній системі

Онлайн-симуляція NASA "Eyes on the Solar System" показує поточне розташування та шлях 3I/ATLAS під час її руху через нашу Сонячну систему.

Чи можна побачити комету з Землі

У жовтні 2025 року комета пройшла за Сонцем і тепер знову її можна спостерігати з Землі. Фактично, астрометричні спостереження відновилися 31 жовтня.

3I/ATLAS можна спостерігати навіть за допомогою невеликого телескопа на передсвітанковому небі, і вона залишатиметься видимою до весни 2026 року.