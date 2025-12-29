Трамп провів "позитивну розмову" з путіним щодо України - Білий дім
Київ • УНН
У Білому домі заявили, що Трамп провів "позитивну розмову" з путіним щодо України. Подробиці наразі не відомі.
Президент США Дональд Трамп провів "позитивну розмову" з російським диктатором володимиром путіним щодо України. Про це повідомила речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Лівітт, передає УНН.
Президент Трамп завершив позитивну розмову з президентом путіним щодо України
Більше деталей Лівітт не привела.
Нагадаємо
28 грудня у США відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Перед перемовинами із українським колегою американський лідер зідзвонився із російським диктатором путіним.
