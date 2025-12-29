Трамп провел "позитивный разговор" с путиным по Украине - Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел "позитивный разговор" с российским диктатором владимиром путиным по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом путиным по Украине - сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Больше деталей Ливитт не привела.

Трамп заявил, что россия хочет "успеха" Украины и упомянул о дешевом газе

Напомним

28 декабря в США состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Перед переговорами с украинским коллегой американский лидер созвонился с российским диктатором путиным.

путин серьезно относится к мирному соглашению, но взрывы продолжаются с обеих сторон – Трамп