Трамп провел "позитивный разговор" с путиным по Украине - Белый дом

россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 3142 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 5748 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 11305 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 12806 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 18360 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 35115 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 54488 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 58866 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51703 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения29 декабря, 09:45
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Государственная граница Украины
Европа
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes15:34
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Трамп провел "позитивный разговор" с путиным по Украине - Белый дом

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В Белом доме заявили, что Трамп провел "позитивный разговор" с путиным по Украине. Подробности пока не известны.

Трамп провел "позитивный разговор" с путиным по Украине - Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел "позитивный разговор" с российским диктатором владимиром путиным по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом путиным по Украине 

- сообщила пресс-секретарь Белого дома. 

Больше деталей Ливитт не привела.

Трамп заявил, что россия хочет "успеха" Украины и упомянул о дешевом газе29.12.25, 02:02 • 15385 просмотров

Напомним

28 декабря в США состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Перед переговорами с украинским коллегой американский лидер созвонился с российским диктатором путиным.

путин серьезно относится к мирному соглашению, но взрывы продолжаются с обеих сторон – Трамп28.12.25, 21:21 • 4154 просмотра

Антонина Туманова

