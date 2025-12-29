Трамп провел "позитивный разговор" с путиным по Украине - Белый дом
Киев • УНН
В Белом доме заявили, что Трамп провел "позитивный разговор" с путиным по Украине. Подробности пока не известны.
Президент США Дональд Трамп провел "позитивный разговор" с российским диктатором владимиром путиным по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт, передает УНН.
Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом путиным по Украине
Больше деталей Ливитт не привела.
Напомним
28 декабря в США состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Перед переговорами с украинским коллегой американский лидер созвонился с российским диктатором путиным.
