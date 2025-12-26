$41.930.22
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропустити

Київ • УНН

У 2026 році на екрани вийдуть п'ять масштабних кінопрем'єр, серед яких космічні пригоди Маріо та битви у всесвіті Мортал Комбат. Глядачів також чекають моторошні ігри на виживання та нові анімаційні мандрівки.

Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропустити

У 2026 році на глядачів чекає справжній калейдоскоп гучних кінопрем’єр — від космічних пригод Маріо та масштабних битв у всесвіті Мортал Комбат до моторошних ігор на виживання, повернення у далеку-далеку галактику та нових анімаційних мандрівок. УНН пропонує добірку фільмів, які можна переглянути у наступному році.

Супер Маріо Галактика в кіно (The Super Mario Galaxy Movie)

Намагаючись завадити викраденню принцеси Піч, Маріо опиняється в космосі, де знайомиться з Розаліною - хранителькою маленьких істот у формі зірок, яких називають Лума. Вона розповідає, що в минулому Боузер напав на її дім - Кометну обсерваторію, своєрідний зореліт, - і викрав її джерело енергії, Зірки Сили, через що обсерваторія застрягла в просторі. Після цього Маріо вирушає в небезпечну подорож, щоб зібрати Зірки Сили, відновити роботу обсерваторії та, звісно, врятувати Піч.

• Жанр: пригоди, фантастика;

• Країна: США;

• Режисер: Аарон Горват, Майкл Джеленік;

• Актори: Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарлі Дей, Джек Блек;

• В українському прокаті з: 02.04.2026.

Гра в хованки: Я йду шукати (Ready or Not 2: Here I Come)

У продовженні напруженої горор-саги Ґрейс, якій дивом вдалося пережити криваву різанину родини Ле Домас, опиняється в ще жорстокішій грі. Цього разу поруч із нею з’являється відчужена сестра Фейт у виконанні Кетрін Ньютон, і врятуватися зможе лише одна. Щоб вижити, Ґрейс мусить вибороти Верховне місце в Раді, однак на нього претендують ще чотири впливові родини. На кону - абсолютна влада, а боротьба перетворюється на смертельне полювання з максимальними ставками.

• Жанр: жахи, комедія;

• Країна: США;

• Режисер: Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт;

• Актори: Самара Вівінґ, Кетрін Ньютон, Сара Мішель Ґеллар, Шон Гетосі, Елайджа Вуд;

• В українському прокаті з: 09.04.2026.

Мортал Комбат 2 (Mortal Kombat II)

Улюблені фанатами чемпіони, до яких цього разу приєднується сам Джонні Кейдж, сходяться в масштабному протистоянні. Їм доведеться об’єднати сили в вирішальній битві, щоб зупинити темне панування Шао Кана, яке загрожує самому існуванню Земного Царства та всім його захисникам. На кону - доля світу, і кожен бій може стати останнім. Це історія бунту без обмежень і битви без компромісів.

• Жанр: екшн, фентезі;

• Країна: США;

• Режисер: Саймон МакКуойд;

• Актори: Льюїс Тан, Джессіка МакНемі, Хіроюкі Санада.

• В українському прокаті з: 07.05.2026.

Мандалорець і Ґроґу (The Mandalorian & Grogu)

Хоча жорстока Імперія зазнала краху, її колишні воєначальники й досі діють у різних куточках галактики. Нова Республіка прагне вберегти здобутки Повстання й тому звертається по допомогу до відомого мандалорського мисливця за головами Діна Джаріна та його юного підопічного Ґроґу. Разом вони беруться за найнебезпечнішу місію у своєму житті, яка зведе їх із новими союзниками, смертельними ворогами та випробуваннями, що назавжди змінять їхній шлях.

• Жанр: фантастика, пригоди, екшн, фентезі;

• Країна: США;

• Режисер: Джон Фавро;

• Актори: Педро Паскаль, Сіґурні Вівер, Джеремі Аллен Вайт;

• В українському прокаті з: 21.05.2026.

Ваяна (Moana)

Молода Ваяна відгукується на поклик Океану й уперше залишає межі рідного острова Мотонуї. Вона вирушає в небезпечну мандрівку, щоб відновити добробут свого народу, а її напарником стає зухвалий і легендарний напівбог Мауї. Попереду на них чекають далекие острови, бурхливі води, войовничі племена Какамора, міфічні створіння та випробування, що назавжди змінять їхні характери. У цій подорожі Ваяна й Мауї мають відкрити власну силу й зрозуміти, що справжня міць народжується зі сміливості, призначення та щирого голосу серця.

• Жанр: пригоди, комедія;

• Країна: США;

• Режисери: Томас Каїл;

• Актори: Кетрін Лаґая, Двейн Джонсон, Джон Туї;

• В українському прокаті з: 09.07.2026.

Ольга Розгон

КультураУНН LiteПублікації
Режисер
Фільм
Сполучені Штати Америки