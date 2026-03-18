Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 32149 перегляди
У Києві викрили фінансову піраміду на понад 20 млн грн

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Зловмисники ошукали вкладників через фіктивний інвестиційний майданчик у соцмережах. Організатору схеми заочно оголошено підозру за статтею шахрайство.

У Києві викрили фінансову піраміду на понад 20 млн грн

У столиці правоохоронці викрили масштабну фінансову піраміду, через яку ошукали громадян на понад 20 мільйонів гривень. Організатору схеми заочно повідомлено про підозру. За даними Офісу генпрокурора, шахрайська схема діяла з жовтня 2022 року. Про це пише УНН.

Деталі

Зловмисники пропонували інвестувати у нібито "міжнародний інвестиційний майданчик", обіцяючи швидкий і високий прибуток. Мінімальний внесок становив 50 USDT.

Потенційних жертв залучали через соціальні мережі, зокрема рекламу в Instagram.

Для інвесторів створювали спеціальні сайти з "особистими кабінетами", де відображалися фіктивні доходи. Насправді ж усі кошти привласнювали організатори.

Підозрюваний за кордоном

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва підозру оголошено 32-річному громадянину України, який наразі перебуває в одній із країн ЄС.

Його дії кваліфіковано за статтею "шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб".

Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми.

