У Києві викрили фінансову піраміду на понад 20 млн грн
Київ • УНН
Зловмисники ошукали вкладників через фіктивний інвестиційний майданчик у соцмережах. Організатору схеми заочно оголошено підозру за статтею шахрайство.
У столиці правоохоронці викрили масштабну фінансову піраміду, через яку ошукали громадян на понад 20 мільйонів гривень. Організатору схеми заочно повідомлено про підозру. За даними Офісу генпрокурора, шахрайська схема діяла з жовтня 2022 року. Про це пише УНН.
Деталі
Зловмисники пропонували інвестувати у нібито "міжнародний інвестиційний майданчик", обіцяючи швидкий і високий прибуток. Мінімальний внесок становив 50 USDT.
Потенційних жертв залучали через соціальні мережі, зокрема рекламу в Instagram.
Посадовцям СБУ, які вимагали сотні тисяч доларів за "спокійну роботу" бізнесу, отримали підозри - Генпрокурор Кравченко17.03.26, 15:54 • 2656 переглядiв
Для інвесторів створювали спеціальні сайти з "особистими кабінетами", де відображалися фіктивні доходи. Насправді ж усі кошти привласнювали організатори.
Підозрюваний за кордоном
За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва підозру оголошено 32-річному громадянину України, який наразі перебуває в одній із країн ЄС.
Його дії кваліфіковано за статтею "шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб".
Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми.
Вимагали понад 600 тис. доларів хабаря у справі про бурштин - в Офісі Генпрокурора заявили про викриття двох посадовців СБУ16.03.26, 18:14 • 4236 переглядiв