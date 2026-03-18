В Киеве разоблачили финансовую пирамиду на более чем 20 млн грн

В столице правоохранители разоблачили масштабную финансовую пирамиду, из-за которой обманули граждан на более чем 20 миллионов гривен. Организатору схемы заочно сообщено о подозрении. По данным Офиса генпрокурора, мошенническая схема действовала с октября 2022 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Злоумышленники предлагали инвестировать в якобы "международную инвестиционную площадку", обещая быструю и высокую прибыль. Минимальный взнос составлял 50 USDT.

Потенциальных жертв привлекали через социальные сети, в частности рекламу в Instagram.

Для инвесторов создавали специальные сайты с "личными кабинетами", где отображались фиктивные доходы. На самом же деле все средства присваивали организаторы.

Подозреваемый за границей

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры Киева подозрение объявлено 32-летнему гражданину Украины, который сейчас находится в одной из стран ЕС.

Его действия квалифицированы по статье "мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц".

Правоохранители устанавливают других участников преступной схемы.

