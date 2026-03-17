Чиновники СБУ, требовавшие сотни тысяч долларов за "спокойную работу" бизнеса, получили подозрения – Генпрокурор Кравченко

Должностным лицам СБУ, организовавшим схему давления на бизнес на сотни тысяч долларов, сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении заместителю начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, заместителю начальника УСБУ в Ровенской области, а также гражданскому лицу-посреднику. Всем троим мужчинам инкриминировано получение неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Гражданскому посреднику дополнительно инкриминировано соучастие в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27 УК Украины) - сообщил Кравченко.

Детали

По словам Кравченко, должностные лица СБУ организовали механизм давления на бизнес. Они получали от предприятий неправомерную выгоду за решение их "проблемных вопросов".

Должностное лицо ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области использовало уголовное производство как источник незаконного обогащения. Для посредничества он привлек гражданское лицо, которое коммуницировало с бизнесом и координировало передачу наличных денег - сообщил Генпрокурор.

Установлено, что во время встреч на Ровенщине за так называемый "тариф на спокойную работу" предпринимателям озвучили сумму в 600 тысяч долларов США. За это обещали закрыть уголовное производство, изменить квалификацию дела и в дальнейшем не вмешиваться в деятельность бизнеса, добавил Кравченко.

Получение неправомерной выгоды, по словам Генпрокурора, происходило поэтапно:

– 6 марта в Киеве передан первый транш в 50 тыс. долл. как подтверждение серьезности намерений. После этого бизнесменам предоставили "дорожную карту" по решению их проблем в уголовном производстве;

– 16 марта в одном из ресторанов Киевщины передан второй транш в 250 тыс. долл.

Отдельно разоблачен заместитель начальника УСБУ в Ровенской области, который через того же посредника получил от предпринимателя более 22 тыс. долл. США за обеспечение беспрепятственной добычи янтаря. В общей сложности правоохранители задокументировали получение более 322 тыс. долл. - добавил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что "тариф" на безнаказанность в этой истории не сработал. Все трое участников задержаны, а денежные средства изъяты.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Оперативное сопровождение по делу осуществляло Главное управление внутренней безопасности СБУ. Следствие продолжается. Устанавливаем полный круг причастных лиц. Работаем дальше - резюмировал Кравченко.

