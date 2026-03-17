Чиновники СБУ, требовавшие сотни тысяч долларов за "спокойную работу" бизнеса, получили подозрения – Генпрокурор Кравченко

Эксклюзив
13:37 • 3464 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
13:00 • 9364 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
12:18 • 10629 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
11:42 • 17013 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:29 • 13132 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
10:34 • 12265 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
17 марта, 07:54 • 16969 просмотра
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
16 марта, 17:55 • 32764 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
16 марта, 17:43 • 50944 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16 марта, 16:39 • 36324 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Популярные новости
Посольство США в Багдаде атаковали ракетами и дронами17 марта, 04:45 • 10199 просмотра
МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте17 марта, 06:01 • 23777 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 20962 просмотра
Зеленский раскрыл детали лжи Ирана о поставках тысяч дронов россии17 марта, 07:37 • 16441 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 15056 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:42 • 16996 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 15619 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 38298 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 53597 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 46070 просмотра
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto12:55 • 4492 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 15619 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 21325 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 42362 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 52172 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервис)
Отопление

Чиновники СБУ, требовавшие сотни тысяч долларов за "спокойную работу" бизнеса, получили подозрения – Генпрокурор Кравченко

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Заместители начальников управлений СБУ организовали схему поборов с предпринимателей. Задержанным за взяточничество грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Должностным лицам СБУ, организовавшим схему давления на бизнес на сотни тысяч долларов, сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении заместителю начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, заместителю начальника УСБУ в Ровенской области, а также гражданскому лицу-посреднику. Всем троим мужчинам инкриминировано получение неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Гражданскому посреднику дополнительно инкриминировано соучастие в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27 УК Украины)

- сообщил Кравченко.

Детали

По словам Кравченко, должностные лица СБУ организовали механизм давления на бизнес. Они получали от предприятий неправомерную выгоду за решение их "проблемных вопросов".

Должностное лицо ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области использовало уголовное производство как источник незаконного обогащения. Для посредничества он привлек гражданское лицо, которое коммуницировало с бизнесом и координировало передачу наличных денег

- сообщил Генпрокурор.

Установлено, что во время встреч на Ровенщине за так называемый "тариф на спокойную работу" предпринимателям озвучили сумму в 600 тысяч долларов США. За это обещали закрыть уголовное производство, изменить квалификацию дела и в дальнейшем не вмешиваться в деятельность бизнеса, добавил Кравченко.

Получение неправомерной выгоды, по словам Генпрокурора, происходило поэтапно:

– 6 марта в Киеве передан первый транш в 50 тыс. долл. как подтверждение серьезности намерений. После этого бизнесменам предоставили "дорожную карту" по решению их проблем в уголовном производстве;

– 16 марта в одном из ресторанов Киевщины передан второй транш в 250 тыс. долл.

Отдельно разоблачен заместитель начальника УСБУ в Ровенской области, который через того же посредника получил от предпринимателя более 22 тыс. долл. США за обеспечение беспрепятственной добычи янтаря. В общей сложности правоохранители задокументировали получение более 322 тыс. долл.

- добавил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что "тариф" на безнаказанность в этой истории не сработал. Все трое участников задержаны, а денежные средства изъяты.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Оперативное сопровождение по делу осуществляло Главное управление внутренней безопасности СБУ. Следствие продолжается. Устанавливаем полный круг причастных лиц. Работаем дальше

- резюмировал Кравченко.

Требовали более 600 тыс. долларов взятки по делу о янтаре - в Офисе Генпрокурора заявили о разоблачении двух должностных лиц СБУ16.03.26, 18:14 • 4092 просмотра

