Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила ближайший пролет к Земле: что о ней говорят в NASA

Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила ближайший пролет к Земле 19 декабря, сообщили в аккаунте Международной космической станции в X, пишет УНН.

Детали

"Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила свой ближайший пролет к Земле 19 декабря - примерно в 170 миллионах миль (около 274 млн км)", - указали в сообщении МКС в X.

В то же время там обнародовали потрясающие снимки четырех других комет, сделанных со станции с 2023 года.

В то же время, в NASA ранее показывали и уникальные изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS, которые предоставил ученым космический аппарат SPHEREx.

Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS от NASA/SPHEREx

Откуда взялся этот межзвездный объект

Как сообщали в NASA, комета 3I/ATLAS образовалась в другой звездной системе и каким-то образом была "выброшена" в межзвездное пространство, то есть пространство между звездами. В течение миллионов или даже миллиардов лет она дрейфовала, пока недавно не достигла нашей Солнечной системы. Она приближалась с общего направления созвездия Стрельца, где расположена центральная область нашей галактики, Млечного Пути. На момент открытия 3I/ATLAS находилась примерно в 410 миллионах миль (670 миллионах километров) от Солнца, в пределах орбиты Юпитера.

Как было установлено, что 3I/ATLAS не происходит из нашей Солнечной системы

По данным NASA, наблюдения за траекторией кометы показывают, что она движется слишком быстро, чтобы быть связанной гравитацией Солнца, и что она находится на так называемой гиперболической траектории. Другими словами, она не движется по замкнутой орбите вокруг Солнца. Она просто проходит через нашу Солнечную систему и продолжит свое путешествие в межзвездное пространство, чтобы больше никогда не быть увиденной.

Сколько межзвездных объектов было открыто

Это третий известный межзвездный объект, который наблюдали во время прохождения через нашу Солнечную систему. Открытый в 2017 году, ‘Oumuamua был первым таким объектом; вторым был 2I/Borisov, который был открыт в 2019 году.

3I/ATLAS - это астероид или комета?

С помощью наблюдений с помощью телескопа, как отмечают в NASA, астрономы могут сказать, что 3I/ATLAS активен, что означает, что он имеет ледяное ядро и кому (яркое облако газа и пыли, окружающее комету, когда она приближается к Солнцу). Вот почему астрономы классифицируют его как комету, а не как астероид.

Какого размера 3I/ATLAS

Как отмечают в NASA, астрономы еще не знают точно, насколько велика комета 3I/ATLAS, но из наблюдений космического телескопа Hubble по состоянию на 20 августа 2025 года они могут видеть, что диаметр ее ядра не менее 440 метров и не более 5,6 километра.

Существует ли опасность столкновения этого межзвездного объекта с Землей

Как указывают в NASA, ответ - нет. Хотя траектория 3I/ATLAS привела ее немного дальше орбиты Марса, она двигалась от Солнца и вообще не приблизится к Земле. В ближайшем подходе комета все еще будет очень далеко от нашей планеты, почти на вдвое большем расстоянии от Солнца: 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS будет примерно на расстоянии 1,8 астрономических единиц (около 270 миллионов километров) от Земли.

Как быстро она движется

По данным NASA, очень быстро. Когда она была обнаружена на орбите Юпитера, межзвездная комета двигалась со скоростью около 137 000 миль в час (221 000 километров в час).

С тех пор 3I/ATLAS продолжает двигаться по своему прогнозируемому (гиперболическому) пути. Под действием гравитации Солнца ее скорость, как и ожидалось, возросла, достигнув 153 000 миль в час (246 000 километров в час) в перигелии - ближайшем подходе к Солнцу.

Теперь, при удалении от Солнца, скорость кометы, как и ожидалось, уменьшается, поскольку на нее продолжает влиять гравитационное притяжение Солнца. Когда комета покинет Солнечную систему, она будет двигаться с той же скоростью, с которой вошла.

Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются и выделяют газ, поскольку их лед сублимируется. Это выделение газа может вызвать небольшие возмущения или очень незначительные изменения в их траекториях. Наблюдения за 3I/ATLAS показывают, что эти возмущения действительно невелики и совместимы с этим процессом.

Где можно отслеживать текущее положение кометы в Солнечной системе

Онлайн-симуляция NASA "Eyes on the Solar System" показывает текущее расположение и путь 3I/ATLAS во время ее движения через нашу Солнечную систему.

Можно ли увидеть комету с Земли

В октябре 2025 года комета прошла за Солнцем и теперь снова ее можно наблюдать с Земли. Фактически, астрометрические наблюдения возобновились 31 октября.

3I/ATLAS можно наблюдать даже с помощью небольшого телескопа на предрассветном небе, и она будет оставаться видимой до весны 2026 года.