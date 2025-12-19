Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила ближайший пролет к Земле: что о ней говорят в NASA

$42.340.00
49.590.04
ukenru
12:39 • 3808 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 7000 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 5414 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 11252 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 7020 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 6356 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 20926 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20029 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
19 декабря, 06:31 • 19704 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 23002 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
87%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД19 декабря, 03:53 • 22317 просмотра
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 10288 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 14038 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 10167 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 11328 просмотра
публикации
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 11255 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 12055 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 20928 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 47959 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 37919 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Андрей Костин
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Польша
Одесса
Одесская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 55354 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 37375 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 35985 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 42400 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 47421 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Микоян МиГ-29
СВИФТ

Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила ближайший пролет к Земле: что о ней говорят в NASA

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Межзвездная комета 3I/ATLAS пролетела ближе всего к Земле 19 декабря на расстоянии 274 миллиона километров. NASA опубликовало уникальные изображения этого объекта, который происходит из другой звездной системы.

Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила ближайший пролет к Земле: что о ней говорят в NASA

Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила ближайший пролет к Земле 19 декабря, сообщили в аккаунте Международной космической станции в X, пишет УНН.

Детали

"Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила свой ближайший пролет к Земле 19 декабря - примерно в 170 миллионах миль (около 274 млн км)", - указали в сообщении МКС в X.

В то же время там обнародовали потрясающие снимки четырех других комет, сделанных со станции с 2023 года.

В то же время, в NASA ранее показывали и уникальные изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS, которые предоставил ученым космический аппарат SPHEREx.

Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS от NASA/SPHEREx
Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS от NASA/SPHEREx

Откуда взялся этот межзвездный объект

Как сообщали в NASA, комета 3I/ATLAS образовалась в другой звездной системе и каким-то образом была "выброшена" в межзвездное пространство, то есть пространство между звездами. В течение миллионов или даже миллиардов лет она дрейфовала, пока недавно не достигла нашей Солнечной системы. Она приближалась с общего направления созвездия Стрельца, где расположена центральная область нашей галактики, Млечного Пути. На момент открытия 3I/ATLAS находилась примерно в 410 миллионах миль (670 миллионах километров) от Солнца, в пределах орбиты Юпитера.

Как было установлено, что 3I/ATLAS не происходит из нашей Солнечной системы

По данным NASA, наблюдения за траекторией кометы показывают, что она движется слишком быстро, чтобы быть связанной гравитацией Солнца, и что она находится на так называемой гиперболической траектории. Другими словами, она не движется по замкнутой орбите вокруг Солнца. Она просто проходит через нашу Солнечную систему и продолжит свое путешествие в межзвездное пространство, чтобы больше никогда не быть увиденной.

Сколько межзвездных объектов было открыто

Это третий известный межзвездный объект, который наблюдали во время прохождения через нашу Солнечную систему. Открытый в 2017 году, ‘Oumuamua был первым таким объектом; вторым был 2I/Borisov, который был открыт в 2019 году.

3I/ATLAS - это астероид или комета?

С помощью наблюдений с помощью телескопа, как отмечают в NASA, астрономы могут сказать, что 3I/ATLAS активен, что означает, что он имеет ледяное ядро и кому (яркое облако газа и пыли, окружающее комету, когда она приближается к Солнцу). Вот почему астрономы классифицируют его как комету, а не как астероид.

Какого размера 3I/ATLAS

Как отмечают в NASA, астрономы еще не знают точно, насколько велика комета 3I/ATLAS, но из наблюдений космического телескопа Hubble по состоянию на 20 августа 2025 года они могут видеть, что диаметр ее ядра не менее 440 метров и не более 5,6 километра.

Существует ли опасность столкновения этого межзвездного объекта с Землей

Как указывают в NASA, ответ - нет. Хотя траектория 3I/ATLAS привела ее немного дальше орбиты Марса, она двигалась от Солнца и вообще не приблизится к Земле. В ближайшем подходе комета все еще будет очень далеко от нашей планеты, почти на вдвое большем расстоянии от Солнца: 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS будет примерно на расстоянии 1,8 астрономических единиц (около 270 миллионов километров) от Земли.

Как быстро она движется

По данным NASA, очень быстро. Когда она была обнаружена на орбите Юпитера, межзвездная комета двигалась со скоростью около 137 000 миль в час (221 000 километров в час).

С тех пор 3I/ATLAS продолжает двигаться по своему прогнозируемому (гиперболическому) пути. Под действием гравитации Солнца ее скорость, как и ожидалось, возросла, достигнув 153 000 миль в час (246 000 километров в час) в перигелии - ближайшем подходе к Солнцу.

Теперь, при удалении от Солнца, скорость кометы, как и ожидалось, уменьшается, поскольку на нее продолжает влиять гравитационное притяжение Солнца. Когда комета покинет Солнечную систему, она будет двигаться с той же скоростью, с которой вошла.

Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются и выделяют газ, поскольку их лед сублимируется. Это выделение газа может вызвать небольшие возмущения или очень незначительные изменения в их траекториях. Наблюдения за 3I/ATLAS показывают, что эти возмущения действительно невелики и совместимы с этим процессом.

Где можно отслеживать текущее положение кометы в Солнечной системе

Онлайн-симуляция NASA "Eyes on the Solar System" показывает текущее расположение и путь 3I/ATLAS во время ее движения через нашу Солнечную систему.

Можно ли увидеть комету с Земли

В октябре 2025 года комета прошла за Солнцем и теперь снова ее можно наблюдать с Земли. Фактически, астрометрические наблюдения возобновились 31 октября.

3I/ATLAS можно наблюдать даже с помощью небольшого телескопа на предрассветном небе, и она будет оставаться видимой до весны 2026 года.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Социальная сеть
НАСА