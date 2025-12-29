$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:12 • 10 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 6212 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 8866 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 16463 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 33808 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 53706 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 58227 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51350 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 40276 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43901 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4.5м/с
87%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 26237 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 17729 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 21211 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 12535 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 9014 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 9018 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 12538 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35873 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 136597 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 181153 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Киевская область
Закарпатская область
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 17730 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 33376 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 43891 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 136597 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 44200 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
WhatsApp

Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что проведение выборов через приложение "Дія" пока не рассматривается, поскольку для этого нужны законодательные изменения. Работа в этом направлении не ведется, и кроме онлайн-дискуссий, практических шагов нет.

Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину

Проведение выборов через приложение "Дія" пока не рассматривается, и практическая работа в этом направлении не ведется. Для введения такого функционала необходимы законодательные изменения, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН

На сегодняшний день не ведется работа в "Дії" над какими-либо выборами. Для этого нужно, чтобы парламент проголосовал изменения в законы, ЦИК принял решение, нужно ли это, или кто это вообще будет делать. На сегодняшний день, кроме каких-то онлайн-дискуссий, работа над этим направлением не ведется. Нужны законодательные изменения, если общество и ЦИК решат в этом направлении развиваться 

- сказал Федоров. 

Напомним 

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос участия в выборах украинцев за границей и внутренне перемещенных лиц является одним из самых сложных вопросов, а потому могут рассмотреть возможность проведения выборов онлайн, а также рассмотреть возможность голосования в несколько дней.

Павел Башинский

ПолитикаТехнологии
Кабинет Министров Украины
Давид Арахамия
Михаил Федоров
Слуга народа