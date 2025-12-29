Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину

Проведение выборов через приложение "Дія" пока не рассматривается, и практическая работа в этом направлении не ведется. Для введения такого функционала необходимы законодательные изменения, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

На сегодняшний день не ведется работа в "Дії" над какими-либо выборами. Для этого нужно, чтобы парламент проголосовал изменения в законы, ЦИК принял решение, нужно ли это, или кто это вообще будет делать. На сегодняшний день, кроме каких-то онлайн-дискуссий, работа над этим направлением не ведется. Нужны законодательные изменения, если общество и ЦИК решат в этом направлении развиваться