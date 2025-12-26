Голосування онлайн та офлайн упродовж кількох днів: у Раді розглядають додаткові можливості для проведення виборів

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання участі у виборах українців за кордоном та внутрішньо переміщених осіб є одними з найскладніших питань, а тому можуть розглянути можливість проведення виборів онлайн, а також розглянути можливість голосування у кілька днів, передає УНН.

Вибір українців за кордоном. Насправді дуже важка тема, тому що різноманітні йдуть повідомлення. Деякі кажуть, що можуть нам допомагати відкривати додаткові дільниці, але з цим пов’язано також бюджетування цього процесу, хто це буде фінансувати тощо. А деякі країни кажуть, що у них прямо заборонено це робити, і тоді ми будемо мати мати певні проблеми, і наша спроможність закордонних дільниць буде обмежена. Нам треба буде вирішити питання або робити це в декілька днів, або повертатися знову до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн механізмів

Він зазначив, що досі не бачить однозначної відповіді на питання можливості онлайн-голосування.

Я, як колишній айтішник, так і не зрозумів, чи можливе онлайн-голосування, бо чую багато фантомних страхів. Ми зараз проводимо онлайн-нараду, у нас є онлайн-голосування на комітетах. І я пам’ятаю, які самі страхи звучали, коли ми це впроваджували. Також ми маємо дуже складний процес - це голосування ВПО. У нас є реєстр ВПО, він немає точних даних. Дуже багато ВПО не реєструються, тому що таким чином уникають появи на радарах і за мобілізацією. Яким чином ми їх приведемо на дільниці поки теж не розуміємо. А привести всіх на дільниці треба, тому що, якщо буде мала явка, то це надасть ворогу і іншим опонентам аргумент про те, що ці вибори можуть бути визнані нелегітимними. Нам треба фокусуватися на максимізації явки. Максимізація явки, мені здається, може бути за рахунок того, що ми розширимо можливості голосування, або додаємо декілька днів, або надаємо можливість онлайн голосування