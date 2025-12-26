Голосування онлайн та офлайн упродовж кількох днів: у Раді розглядають додаткові можливості для проведення виборів

$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 4026 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 11482 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 22775 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 17169 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 14971 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16770 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 19104 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 36974 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17063 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 34332 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.5м/с
91%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 18508 перегляди
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко26 грудня, 08:36 • 8928 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 20001 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей10:19 • 11085 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo11:33 • 10532 перегляди
Публікації
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 2336 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 22778 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 36976 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 34334 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 90266 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Давид Арахамія
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Чернігівська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 282 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 3424 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 18639 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 24166 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 27817 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Серіали
Опалення

Голосування онлайн та офлайн упродовж кількох днів: у Раді розглядають додаткові можливості для проведення виборів

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Питання участі у виборах українців за кордоном та внутрішньо переміщених осіб є одними з найскладніших питань, а тому можуть розглянути можливість проведення виборів онлайн, наголосив Арахамія.

Голосування онлайн та офлайн упродовж кількох днів: у Раді розглядають додаткові можливості для проведення виборів

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання участі у виборах українців за кордоном та внутрішньо переміщених осіб є одними з найскладніших питань, а тому можуть розглянути можливість проведення виборів онлайн, а також розглянути можливість голосування у кілька днів, передає УНН.

Вибір українців за кордоном. Насправді дуже важка тема, тому що різноманітні йдуть повідомлення. Деякі кажуть, що можуть нам допомагати відкривати додаткові дільниці, але з цим пов’язано також бюджетування цього процесу, хто це буде фінансувати тощо. А деякі країни кажуть, що у них прямо заборонено це робити, і тоді ми будемо мати мати певні проблеми, і наша спроможність закордонних дільниць буде обмежена. Нам треба буде вирішити питання або робити це в декілька днів, або повертатися знову до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн механізмів 

- сказав Арахамія під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні.

Він зазначив, що досі не бачить однозначної відповіді на питання можливості онлайн-голосування.

Я, як колишній айтішник, так і не зрозумів, чи можливе онлайн-голосування, бо чую багато фантомних страхів. Ми зараз проводимо онлайн-нараду, у нас є онлайн-голосування на комітетах. І я пам’ятаю, які самі страхи звучали, коли ми це впроваджували. Також ми маємо дуже складний процес - це голосування ВПО. У нас є реєстр ВПО, він немає точних даних. Дуже багато ВПО не реєструються, тому що таким чином уникають появи на радарах і за мобілізацією. Яким чином ми їх приведемо на дільниці поки теж не розуміємо. А привести всіх на дільниці треба, тому що, якщо буде мала явка, то це надасть ворогу і іншим опонентам аргумент про те, що ці вибори можуть бути визнані нелегітимними. Нам треба фокусуватися на максимізації явки. Максимізація явки, мені здається, може бути за рахунок того, що ми розширимо можливості голосування, або додаємо декілька днів, або надаємо можливість онлайн голосування 

– додав Арахамія. 

Також він наголосив, що потенційний мирний сценарій передбачає референдум і вибори Президента протягом 90 днів. За його словами, з точки зору організації та правового регулювання президентські вибори є простішими порівняно з парламентськими, зокрема в частині участі військовослужбовців, адже чинне законодавство вже передбачає механізм участі військових у президентських перегонах: у разі бажання балотуватися військовослужбовець може подати рапорт командиру та отримати відпустку для ведення виборчої кампанії.

Зеленський: ключовою умовою для проведення повоєнних виборів є безпека26.12.25, 16:13 • 848 переглядiв

Нагадаємо

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, ща наступне засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні відбудеться до 9 січня наступного року. 

Павло Башинський

Політика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Давид Арахамія
Слуга народу
Верховна Рада України