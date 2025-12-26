Голосування онлайн та офлайн упродовж кількох днів: у Раді розглядають додаткові можливості для проведення виборів
Київ • УНН
Питання участі у виборах українців за кордоном та внутрішньо переміщених осіб є одними з найскладніших питань, а тому можуть розглянути можливість проведення виборів онлайн, наголосив Арахамія.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання участі у виборах українців за кордоном та внутрішньо переміщених осіб є одними з найскладніших питань, а тому можуть розглянути можливість проведення виборів онлайн, а також розглянути можливість голосування у кілька днів, передає УНН.
Вибір українців за кордоном. Насправді дуже важка тема, тому що різноманітні йдуть повідомлення. Деякі кажуть, що можуть нам допомагати відкривати додаткові дільниці, але з цим пов’язано також бюджетування цього процесу, хто це буде фінансувати тощо. А деякі країни кажуть, що у них прямо заборонено це робити, і тоді ми будемо мати мати певні проблеми, і наша спроможність закордонних дільниць буде обмежена. Нам треба буде вирішити питання або робити це в декілька днів, або повертатися знову до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн механізмів
Він зазначив, що досі не бачить однозначної відповіді на питання можливості онлайн-голосування.
Я, як колишній айтішник, так і не зрозумів, чи можливе онлайн-голосування, бо чую багато фантомних страхів. Ми зараз проводимо онлайн-нараду, у нас є онлайн-голосування на комітетах. І я пам’ятаю, які самі страхи звучали, коли ми це впроваджували. Також ми маємо дуже складний процес - це голосування ВПО. У нас є реєстр ВПО, він немає точних даних. Дуже багато ВПО не реєструються, тому що таким чином уникають появи на радарах і за мобілізацією. Яким чином ми їх приведемо на дільниці поки теж не розуміємо. А привести всіх на дільниці треба, тому що, якщо буде мала явка, то це надасть ворогу і іншим опонентам аргумент про те, що ці вибори можуть бути визнані нелегітимними. Нам треба фокусуватися на максимізації явки. Максимізація явки, мені здається, може бути за рахунок того, що ми розширимо можливості голосування, або додаємо декілька днів, або надаємо можливість онлайн голосування
Також він наголосив, що потенційний мирний сценарій передбачає референдум і вибори Президента протягом 90 днів. За його словами, з точки зору організації та правового регулювання президентські вибори є простішими порівняно з парламентськими, зокрема в частині участі військовослужбовців, адже чинне законодавство вже передбачає механізм участі військових у президентських перегонах: у разі бажання балотуватися військовослужбовець може подати рапорт командиру та отримати відпустку для ведення виборчої кампанії.
Нагадаємо
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, ща наступне засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні відбудеться до 9 січня наступного року.