12:21 • 2016 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 12570 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 11556 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 10155 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 13647 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 16972 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 31112 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16391 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 29407 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 15865 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
Робоча група з підготовки законів для виборів під час війни: Корнієнко заявив, що наступне засідання відбудеться до 9 січня

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Наступне засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в умовах воєнного стану відбудеться до 9 січня. Голова групи Олександр Корнієнко повідомив, що зустрічі проходитимуть не рідше ніж раз на два тижні.

Робоча група з підготовки законів для виборів під час війни: Корнієнко заявив, що наступне засідання відбудеться до 9 січня

Наступне засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні відбудеться до 9 січня наступного року. Про це заявив голова групи, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання, передає УНН.

Частота зустрічей, я думаю, що це у робочому порядку за необхідності ми будемо зустрічатися, але не рідше раз в два тижні. Тобто, фактично наступну зустріч ми маємо провести до 9 січня. Ми її проведемо. Орієнтовно це буде шосте, а можливо, восьмого 

- сказав Корнієнко.

Керівництво Ради звернулося до фракцій та груп ВР щодо делегування представників до робочої групи з підготовки виборів22.12.25, 17:26 • 3800 переглядiв

Нагадаємо

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про формування робочої групи у Верховній Раді. Вона опрацює питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Павло Башинський

Україна