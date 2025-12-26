Робоча група з підготовки законів для виборів під час війни: Корнієнко заявив, що наступне засідання відбудеться до 9 січня
Київ • УНН
Наступне засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в умовах воєнного стану відбудеться до 9 січня. Голова групи Олександр Корнієнко повідомив, що зустрічі проходитимуть не рідше ніж раз на два тижні.
Наступне засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні відбудеться до 9 січня наступного року. Про це заявив голова групи, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання, передає УНН.
Частота зустрічей, я думаю, що це у робочому порядку за необхідності ми будемо зустрічатися, але не рідше раз в два тижні. Тобто, фактично наступну зустріч ми маємо провести до 9 січня. Ми її проведемо. Орієнтовно це буде шосте, а можливо, восьмого
Нагадаємо
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про формування робочої групи у Верховній Раді. Вона опрацює питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.